/भारत की सबसे बड़ी विदेशी शादी का गवाह बनेगा वियतनाम; 5 दिन, 1400 मेहमान और 600 स्टाफ, पूरा आइलैंड बुक!

विदेशी धरती पर भारतीय शादियों की भव्यता के किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन इस बार होने वाली शादी ने तैयारियों के स्तर पर सबको चौंका दिया है. वियतनाम का एक पूरा आइलैंड पांच दिनों के लिए बुक किया गया है. शादी में करीब 1400 मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है, जबकि उनके स्वागत और इंतजाम के लिए करीब 600 कर्मचारियों की टीम तैनात रहेगी. यह सिर्फ शादी नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला एक ऐसा आयोजन होगा जिसमें मेहमानों के ठहरने से लेकर खाने, मनोरंजन और शादी की अलग-अलग रस्मों तक हर चीज को खास अंदाज में तैयार किया जा रहा है.
इतने बड़े आयोजन में मेहमानों की मेहमाननवाजी अपने आप में बड़ी चुनौती है. यही वजह है कि व्यवस्थाओं के लिए करीब 600 लोगों का स्टाफ लगाया जा रहा है. मेहमानों के एयरपोर्ट से पहुंचने, होटल और रिसॉर्ट में ठहरने, आने-जाने, खाने-पीने और कार्यक्रमों के दौरान उनकी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए अलग-अलग टीमें काम करेंगी. भारतीय शादियों में मेहमानों को परिवार का हिस्सा मानकर उनका स्वागत करने की परंपरा होती है. विदेश में होने वाली इस शादी में भी उसी अंदाज को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है.
यह शादी एक दिन में खत्म होने वाला समारोह नहीं होगी. पूरे पांच दिनों तक अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए मेहमानों को भारतीय शादी का अनुभव कराया जाएगा. शादी से पहले के समारोहों से लेकर मुख्य विवाह समारोह और उसके बाद होने वाले कार्यक्रमों तक हर दिन की अपनी अलग थीम और तैयारी होगी. आयोजन को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि मेहमानों के लिए पूरा सफर यादगार बन सके.
डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भारतीय परिवार अब सिर्फ भारत के पारंपरिक पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं हैं. विदेशों में भी ऐसे स्थान तेजी से पसंद किए जा रहे हैं, जहां प्राकृतिक खूबसूरती के साथ लग्जरी रिसॉर्ट और बड़े आयोजन की सुविधाएं मौजूद हों. वियतनाम भी इसी वजह से भारतीय डेस्टिनेशन वेडिंग के नक्शे पर तेजी से उभर रहा है. समुद्र, खूबसूरत बीच और शानदार रिसॉर्ट इस तरह के आयोजनों के लिए खास माहौल तैयार करते हैं.
न्हा ट्रांग वियतनाम का एक मशहूर समुद्री शहर है, जो अपने खूबसूरत बीच, शानदार रिसॉर्ट्स और लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है. यही वजह है कि अब यह जगह अमीर भारतीय परिवारों के बीच डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पसंदीदा बनती जा रही है. अरबपति कपल की शादी के लिए भी इसी शहर को चुना गया है. शादी से जुड़े कार्यक्रमों को भव्य अंदाज में आयोजित करने की तैयारी है, जिसमें मेहमानों के ठहरने से लेकर खाने-पीने और मनोरंजन तक का खास इंतजाम किया जाएगा.
इस आयोजन की तैयारी देखकर साफ है कि मकसद सिर्फ शादी की रस्में पूरी करना नहीं है. मेहमानों को पांच दिनों तक एक ऐसा अनुभव देने की तैयारी है, जिसे वे लंबे समय तक याद रखें. भारतीय शादियां पहले से ही अपने रंग, खान-पान, संगीत और पारिवारिक रस्मों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. अब जब यही परंपरा विदेशी लोकेशन पर बड़े पैमाने पर आयोजित होती है, तो आयोजन का पैमाना भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है. वियतनाम में होने वाली यह शादी इसी बदलते ट्रेंड की एक बड़ी मिसाल बनती नजर आ रही है. जहां शादी का मंडप एक जगह नहीं, बल्कि पूरा आइलैंड बन गया है और मेहमान सिर्फ शादी में शामिल होने नहीं, बल्कि पांच दिनों के पूरे उत्सव का हिस्सा बनने पहुंचेंगे.
न्हा ट्रांग अपने समुद्र तटों और लग्जरी रिसॉर्ट्स के कारण डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आकर्षक जगह मानी जाती है. यहां समुद्र के किनारे होने वाले कार्यक्रमों से लेकर प्राइवेट रिसॉर्ट में होने वाली पार्टियों तक के लिए कई विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में भारतीय अरबपति कपल की शादी न केवल परिवार के लिए खास मौका होगी, बल्कि वियतनाम के लग्जरी वेडिंग टूरिज्म के लिए भी बड़ा आकर्षण बन सकती है.