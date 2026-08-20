'आतंकियों की सूची से जुड़े फैसलों में दिखे पारदर्शिता', UNSC में भारत ने आवाज की बुलंद; चीन-पाक को कड़ी नसीहत

भारत ने सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में भी अन्य देशों को शामिल करने की मांग रखी, जिससे विकासशील देसों को भी उचित प्रतिनिधित्व का अवसर मिले. पटेल ने यह भी कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों में प्रभावी ढंग से दाखल देने में परिषद की नाकामी ने दुनिया भर के नागरिकों के मन में इसकी विश्वसनीयता, असरदार होने और वैधता पर सवाल खड़े किए हैं. यही कारण है कि इसकी भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी है. इस दौरान भारत ने UN की सबसे व्यापक और लोकतांत्रिक संस्था, महासभा के साथ बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया.