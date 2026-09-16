पाक-चीन की नई चाल पर भड़का भारत, 'बाउंड्री कमीशन' को सिरे से नकारा, नौटंकी बंद करने की दी नसीहत

इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के बीच भारतीय इलाकों को लेकर शुरू किए गए तथाकथित 'बाउंड्री जॉइंट कमीशन' पर भारत ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. विदेश मंत्रालय ने इस कदम को पूरी तरह खारिज करते हुए दो टूक कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच किसी भी तरह की साझी सीमा का कोई वजूद ही नहीं है. भारत ने इसे कानूनी आधार से पूरी तरह परे और महज एक 'नौटंकी' करार दिया है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में दोहराया कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा. भारत ने स्पष्ट किया कि जिस जमीन पर पाकिस्तान ने जबरन और अवैध कब्जा कर रखा है, उसे लेकर कोई भी समझौता करने का उसे कोई कानूनी हक नहीं है.
भारत ने साफ कर दिया है कि 2 मार्च 1963 को चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ सीमा समझौता पूरी तरह गैरकानूनी और बेबुनियाद है. भारत के मुताबिक, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान और चीन के शिनजियांग के बीच हुआ यह सौदा पूरी तरह अवैध है और भारत इसे कभी मान्यता नहीं देता.
विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'हम इन कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति में किसी भी तरह का बदलाव करने या अवैध कब्जे को सही ठहराने की कोशिशों का कड़ा विरोध करते हैं. यह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सीधा हमला है.' भारत ने यह भी साफ कर दिया कि भारतीय जमीन पर दोनों देशों का ऐसा कोई भी तालमेल पूरी तरह अस्वीकार्य है और इससे इन क्षेत्रों पर भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
भारत ने पाकिस्तान को सख्त नसीहत देते हुए कहा कि वह इस तरह के ड्रामे और नौटंकी में शामिल होना बंद करे. इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान से उन तमाम भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की मांग की, जिन पर उसने जबरन कब्जा जमा रखा है.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इस बैठक को दोनों देशों की दोस्ती के लिए 'ऐतिहासिक' बताया था. उनका कहना था कि यह आयोग दोनों देशों के बीच बॉर्डर सर्वे, कारोबार और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए काम करेगा. इस्लामाबाद में हुई इस पहली बैठक में चीन की ओर से विदेश मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ली या और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल (चीन) बिलाल महमूद चौधरी शामिल हुए थे. पाकिस्तान के इसी दावे पर भारत ने तीखा कूटनीतिक पलटवार करते हुए दोनों के दावों को सिरे से खारिज कर दिया.
दरअसल, पाकिस्तान और चीन ने अपने बॉर्डर पर सड़कों को जोड़ने, व्यापार बढ़ाने और सीमा की नाप-जोख के लिए 'संयुक्त सीमा आयोग' बनाया है. इसकी नींव 1963 के पुराने समझौते के तहत रखी गई थी, जिसे दोनों देश अब नए सिरे से एक्टिव कर रहे हैं. इसका सीधा मकसद चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे नए रास्तों, CPEC प्रोजेक्ट्स और दोनों देशों के कारोबार को आसान बनाना है.
भारत इसका पुरजोर विरोध इसलिए करता है, क्योंकि जिस बॉर्डर की पाकिस्तान और चीन बात कर रहे हैं, वह पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला इलाका (PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान) है, जो कानूनी रूप से भारत का अटूट अंग है. 1963 में पाकिस्तान ने भारत की शक्सगाम घाटी (लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन) गैरकानूनी तौर पर चीन को सौंप दी थी. भारत का साफ कहना है कि हमारी संप्रभु जमीन पर बैठकर चीन और पाकिस्तान का कोई भी फैसला करना पूरी तरह गैर-कानूनी और नाजायज है.