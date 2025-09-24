दुनियाभर में छिड़ी जंग रुकवा सकता है भारत, इटली की पीएम मेलोनी ने फिर किया दावा

Giorgia Meloni on India: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि भारत दुनिया में चल रहे संघर्षों को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकता है. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र से इतर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, 'मुझे लगता है कि भारत वाकई अपनी अहम भूमिका निभा सकता है'. दुनिया में छिड़ी जंग के मोर्चों को लेकर पूछे गए एक सवाल में मेलोनी ने नई दिल्ली की ताकत और नेतृत्व पर अपना भरोसा जताते हुए एक बार फिर दावा किया कि भारत युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है.

फोन पर संपर्क में हैं मोदी और मेलोनी

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस महीने की शुरुआत में फोन पर बातचीत में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया था. दोनों नेता यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर सहमत हुए थे. प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिशा में प्रयासों के लिए भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया. दोनों नेताओं ने निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, लोगों के बीच संबंध और आतंकवाद-निरोध जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में हुए विकास की समीक्षा की और उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया. दोनों नेताओं ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 के अनुरूप साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच 10 सितंबर को हुई वार्ता में दोनों ने भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी को साल 2025-29 के संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना (Joint Strategic Action Plan 2025-29) के तहत और मजबूत करने का संकल्प लिया था.

इटली के साथ भारत की साझेदारी, राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक, हर स्तर पर बढ़ रही है. इसी साल अप्रैल में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी भारत यात्रा पर आए थे. इसके इतर प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जबरदस्त प्रशंसक हैं. दोनों के बीच अच्छी केमेस्ट्री है. इटली द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता न दिए जाने से इटली के कई शहरों में तोड़फोड़ और प्रदर्शन हुए. मिलान समेत कई शहर में बाढ़ के प्रकोप के बीच उनकी सरकार पूरे दमखम से देश की जनता की मदद के लिए खड़ी है. आपको बताते चलें कि दक्षिणपंथी नेता मेलोनी काम को समय पर पूरा कराने की प्रतिबद्ध हैं. वो अपनी सरकार के काम काज का एजेंडे बड़ी आक्रामता के साथ एक्टिवली लागू कराने के लिए मशहूर हैं.