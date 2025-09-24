दुनियाभर में छिड़ी जंग रुकवा सकता है भारत, इटली की पीएम मेलोनी ने फिर किया दावा
Advertisement
trendingNow12934282
Hindi Newsदुनिया

दुनियाभर में छिड़ी जंग रुकवा सकता है भारत, इटली की पीएम मेलोनी ने फिर किया दावा

Giorgia Meloni news: भारत और इटली के संबंधों में काफी तेजी आई है. दोनों देशों के बीच साझेदारी (India Italy Ties) बढ़ी है. इसी साल अप्रैल में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी भारत यात्रा पर आए थे. इसके इतर प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जबरदस्त फैन हैं. दक्षिणपंथी नेता मेलोनी अपने काम को पूरा करने खासकर एजेंडे को बड़ी आक्रामता से पूरा करती हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 24, 2025, 04:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनियाभर में छिड़ी जंग रुकवा सकता है भारत, इटली की पीएम मेलोनी ने फिर किया दावा

Giorgia Meloni on India: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि भारत दुनिया में चल रहे संघर्षों को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकता है. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र से इतर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, 'मुझे लगता है कि भारत वाकई अपनी अहम भूमिका निभा सकता है'. दुनिया में छिड़ी जंग के मोर्चों को लेकर पूछे गए एक सवाल में मेलोनी ने नई दिल्ली की ताकत और नेतृत्व पर अपना भरोसा जताते हुए एक बार फिर दावा किया कि भारत युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है.

फोन पर संपर्क में हैं मोदी और मेलोनी

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस महीने की शुरुआत में फोन पर बातचीत में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया था. दोनों नेता यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर सहमत हुए थे. प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिशा में प्रयासों के लिए भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया. दोनों नेताओं ने निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, लोगों के बीच संबंध और आतंकवाद-निरोध जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में हुए विकास की समीक्षा की और उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया. दोनों नेताओं ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 के अनुरूप साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- UNGA से इतर एस जयशंकर की DP वर्ल्ड चीफ से चर्चा, जानिए मुलाकात में क्या निकला 

पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच 10 सितंबर को हुई वार्ता में दोनों ने भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी को साल 2025-29 के संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना (Joint Strategic Action Plan 2025-29) के तहत और मजबूत करने का संकल्प लिया था.

fallback

इटली के साथ भारत की साझेदारी, राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक, हर स्तर पर बढ़ रही है. इसी साल अप्रैल में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी भारत यात्रा पर आए थे. इसके इतर प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जबरदस्त प्रशंसक हैं. दोनों के बीच अच्छी केमेस्ट्री है. इटली द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता न दिए जाने से इटली के कई शहरों में तोड़फोड़ और प्रदर्शन हुए. मिलान समेत कई शहर में बाढ़ के प्रकोप के बीच उनकी सरकार पूरे दमखम से देश की जनता की मदद के लिए खड़ी है. आपको बताते चलें कि दक्षिणपंथी नेता मेलोनी काम को समय पर पूरा कराने की प्रतिबद्ध हैं. वो अपनी सरकार के काम काज का एजेंडे बड़ी आक्रामता के साथ एक्टिवली लागू कराने के लिए मशहूर हैं.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

meloni

Trending news

'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
;