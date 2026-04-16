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Hindi Newsदुनियासस्ते तेल की खरीद में भारत को झटका! US ने रूस-ईरान के तेल प्रतिबंधों में छूट की अवधि पर लगाई रोक

सस्ते तेल की खरीद में भारत को झटका! US ने रूस-ईरान के तेल प्रतिबंधों में छूट की अवधि पर लगाई रोक

रूस और ईरान से जुड़े तेल पर दी गई छूट को लेकर अमेरिका में सियासी बहस तेज हो गई है. भले ही प्रशासन का मकसद सीमित और तकनीकी बताया गया, लेकिन इसके बाद अमेरिकी संसद के विपक्षी नेताओं की ओर से इसपर तीखी आलोचना देखने को मिली.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 16, 2026, 08:48 AM IST
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सस्ते तेल की खरीद में भारत को झटका! (AI- Image)
सस्ते तेल की खरीद में भारत को झटका! (AI- Image)

अमेरिका रूस और ईरान से सस्ता तेल खरीद रहे देशों को तेल प्रतिबंधों में दी गई छूट की अवधि पर रोक लगा दी है. अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह अब उन छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा, जिनकी वजह से कुछ देशों को ईरान और रूस से सस्ता तेल खरीदने की अनुमति मिली हुई थी. इन छूटों का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिला था. खासकर उस समय, जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग के आस-पास हालात बिगड़ गए थे और कई तेल के जहाज समुद्र में फंस गए थे. ऐसे मुश्किल दौर में इन छूटों की बदौलत भारत रूस से तेल की खरीद जारी रख सका और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता रहा. 

अब इन छूटों के खत्म होने से भारत जैसे देशों के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि उन्हें अपनी तेल आपूर्ति के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने पड़ सकते हैं. यूएस ने रूस और ईरान से जुड़े तेल पर अपनी नरमी खत्म करने का फैसला कर लिया है. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा कि रूसी और ईरानी तेल के लिए जो सामान्य लाइसेंस दिया गया था, उसे अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह छूट केवल उस तेल के लिए थी जो 11 मार्च से पहले समुद्र में भेजा जा चुका था और अब उसका उपयोग भी पूरा हो चुका है.  इस फैसले के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की वह रणनीति भी खत्म होती दिख रही है, जिसके तहत प्रतिबंधों में ढील देकर वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी. 

सख्ती के पीछे अमेरिका क्या है मकसद?

अमेरिका की इस छूट के पीछे का मकसद था दुनिया भर में बढ़ती ऊर्जा कीमतों पर काबू पाना, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण तेल की कीमतें दुनियाभर में तेजी से बढ़ी हैं. अब इस नई सख्ती का असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है, जिससे आने वाले समय में ऊर्जा की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. ऊर्जा संकट के बीच हालात संभालने के लिए कुछ अस्थायी छूट दी गई थीं, जिनका मकसद था तेजी से बढ़ती ऊर्जा कीमतों को काबू में रखना. इन छूटों के तहत उन तेल खेपों को सीमित लेन-देन की अनुमति दी गई, जो तय समयसीमा से पहले जहाजों पर लोड हो चुकी थीं. इससे ये तेल वैश्विक बाजार तक पहुंच सके और युद्ध के दौरान ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े दबाव को कुछ हद तक कम किया जा सके.

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ग्लोबल एनर्जी मार्केट में दबाव बनाने की कोशिश कर रहा अमेरिका

दरअसल, मार्च में ईरान ने दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी. यह वही रास्ता है, जहां से दुनिया का करीब 20 प्रतिशत कच्चा तेल और एलएनजी गुजरता है. इस स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने 30 दिनों का एक विशेष लाइसेंस जारी किया था, जिसके तहत 12 मार्च से पहले लोड किए गए रूसी कच्चे तेल की डिलीवरी और बिक्री की इजाजत दी गई. हालांकि यह छूट अस्थायी थी और इसकी अवधि 11 अप्रैल को खत्म हो गई. इससे पहले तक यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने की एक कोशिश के तौर पर देखा गया. अमेरिका ने ईरान से जुड़े तेल निर्यात पर दी गई एक अहम राहत को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में फिर से दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

तेल सप्लाई होगी प्रभावित वैश्विक कीमतों में आएगा उतार-चढ़ाव

इसके पहले 20 मार्च को अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ईरानी तेल पर कुछ प्रतिबंधों में ढील दी थी. इस फैसले के तहत करीब 140 मिलियन बैरल तेल को वैश्विक बाजार तक पहुंचने की अनुमति मिली, जिससे युद्ध के दौरान ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली थी. यह छूट 19 अप्रैल तक के लिए ही लागू थी. अब वॉशिंगटन ने इस छूट को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है. यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिका, चल रहे संघर्ष के बीच, ईरान पर 'मैक्सिमम प्रेशर' यानी अधिकतम दबाव की नीति को और सख्ती से लागू कर रहा है. स्पेशलिस्ट की मानें तो इस फैसले से एक बार फिर तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे वैश्विक बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

भारतीय रिफाइनरियों ने दिया था 3 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल का ऑर्डर

अमेरिका द्वारा दी गई छूट ने भारत की ऊर्जा रणनीति को एक कठिन वैश्विक दौर में संभालने में अहम भूमिका निभाई. जब दुनिया भर में तेल आपूर्ति बाधित हो रही थी, तब इन छूटों की मदद से भारत ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विकल्प हासिल किए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से करीब 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल का ऑर्डर दिया. हालांकि, साल की शुरुआत में अमेरिकी दबाव के चलते रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों ने रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी रूसी कंपनियों से खरीद घटा दी थी, लेकिन यह रणनीति ज्यादा समय तक नहीं चली. जल्द ही हालात को देखते हुए उन्होंने फिर से रूस से तेल खरीद बढ़ा दी.

अमेरिकी छूटों से मिला भारत को बड़ा लाभ

इसी बीच, छूट के माहौल में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला. करीब सात साल बाद ईरान से कच्चा तेल लेकर दो सुपरटैंकर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे. यह एक अहम संकेत था, क्योंकि कभी भारत, ईरानी तेल का बड़ा खरीदार हुआ करता था. दरअसल, भारतीय रिफाइनरियां ईरान के हल्के और भारी दोनों तरह के कच्चे तेल के लिए तकनीकी रूप से अनुकूल थीं और व्यापारिक शर्तें भी भारत के पक्ष में रहती थीं. यही वजह थी कि एक समय भारत के कुल तेल आयात में ईरानी तेल की हिस्सेदारी लगभग 11.5% तक पहुंच गई थी. लेकिन 2018 में प्रतिबंध सख्त होने के बाद मई 2019 से भारत ने ईरान से तेल आयात पूरी तरह बंद कर दिया. इसके बाद इस कमी को मिडिल ईस्ट, अमेरिका और अन्य देशों से तेल खरीदकर पूरा किया गया. कुल मिलाकर, अमेरिकी छूटों ने भारत को न केवल आपूर्ति बनाए रखने में मदद की, बल्कि बदलते वैश्विक हालात में अपनी ऊर्जा जरूरतों को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी दिया.

प्रतिबंधों में ढील को लेकर मचा सियासी घमासान

अमेरिका में रूस को दी गई प्रतिबंधों में ढील को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. ट्रंप प्रशासन का दावा था कि यह कदम सीमित और अस्थायी है, लेकिन इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आईं, वे काफी तीखी रहीं, खासतौर पर डेमोक्रेटिक नेताओं की तरफ से. डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता रिचर्ड ब्लुमेंथल ने 10 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कड़ा विरोध जताया. उन्होंने कहा कि रूस को इस तरह की छूट देना बिल्कुल गलत है. उनके मुताबिक, इस फैसले से रूस को हर दिन अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है, जिससे वह अपनी युद्ध मशीन को और मजबूत कर रहा है. ब्लूमेंथल ने आरोप लगाया कि इससे यूक्रेन में जारी युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है और रूस, ईरान को भी खुफिया जानकारी देकर अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल में मदद कर रहा है.

डेमोक्रेट नेताओं ने ट्रंप प्रशासन को घेरा

सिर्फ ब्लूमेंथल ही नहीं, बल्कि सीनेट के एक और बड़े डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने भी इस नीति को खतरनाक बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की. उनका कहना था कि ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने का अधिनियम (CAATSA) के तहत कांग्रेस को सूचना देने की अनिवार्य प्रक्रिया का भी ठीक से पालन नहीं किया. डेमोक्रेट नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट द्वारा इस छूट को अल्पकालिक और सीमित प्रभाव वाला बताया गया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है. उनके मुताबिक, रूस ने अपने बजट में कटौती की जो योजना बनाई थी, उसे रद्द कर दिया, जो इस बात का संकेत है कि उसे इस छूट से सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है.

यह भी पढ़ेंः 45 दिन बाद महायुद्ध के खात्मे पर बड़ा इशारा, ट्रंप ने कहा- War is over

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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