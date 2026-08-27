India-China Relations: सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में बड़ी सफलता! 'Early Harvest' फॉर्मूले और नई हॉटलाइंस पर बनी सहमति

बैठक का सबसे अहम नतीजा यह रहा कि मौजूदा को-ऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के तहत दो टेक्निकल ग्रुप को एक्टिव किया जाएगा. इनमें सीमा निर्धारण पर टेक्निकल ग्रुप और बॉर्डर मैनेजमेंट पर टास्क ग्रुप शामिल हैं. दोनों समूह सबसे पहले अपने-अपने कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियां तय करने के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ यानी काम की रूपरेखा तैयार करेंगे. इसके बाद वे सीमा के चुनिंदा हिस्सों में सीमा निर्धारण और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर आगे की बातचीत करेंगे. संयुक्त सहमति में कहा गया है कि इन दोनों समूहों का उद्देश्य सीमा निर्धारण में जल्द और ठोस परिणाम हासिल करने की दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाना होगा.