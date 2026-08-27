India-China Relations: सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में बड़ी सफलता! 'Early Harvest' फॉर्मूले और नई हॉटलाइंस पर बनी सहमति

भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक छोटी लेकिन अहम पहल सामने आई है. बीजिंग में हुई उच्चस्तरीय बातचीत के बाद दोनों देशों ने सीमा निर्धारण से जुड़े मुद्दों पर आगे बढ़ने की दिशा में सहमति जताई है. इसे 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में आई तल्खी के बीच एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है.
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी के बीच मंगलवार को बीजिंग में सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की बातचीत हुई. बैठक में दोनों पक्षों ने आठ बिंदुओं पर सहमति जताई. अधिकारियों के मुताबिक, बातचीत का माहौल रचनात्मक रहा और सीमा से जुड़े मसलों पर आगे की प्रक्रिया को लेकर कुछ ठोस फैसले लिए गए. बैठक में खास तौर पर सीमा निर्धारण और सीमा प्रबंधन से जुड़े काम को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया.
बैठक का सबसे अहम नतीजा यह रहा कि मौजूदा को-ऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के तहत दो टेक्निकल ग्रुप को एक्टिव किया जाएगा. इनमें सीमा निर्धारण पर टेक्निकल ग्रुप और बॉर्डर मैनेजमेंट पर टास्क ग्रुप शामिल हैं. दोनों समूह सबसे पहले अपने-अपने कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियां तय करने के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ यानी काम की रूपरेखा तैयार करेंगे. इसके बाद वे सीमा के चुनिंदा हिस्सों में सीमा निर्धारण और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर आगे की बातचीत करेंगे. संयुक्त सहमति में कहा गया है कि इन दोनों समूहों का उद्देश्य सीमा निर्धारण में जल्द और ठोस परिणाम हासिल करने की दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाना होगा.
इस बातचीत में इस्तेमाल की गई भाषा को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पिछले साल दोनों देशों ने सीमा निर्धारण को लेकर जल्द समाधान की संभावनाएं तलाशने की बात कही थी. इस बार ठोस परिणाम हासिल करने की दिशा में काम करने पर सहमति बनी है. हालांकि, इसे सीमा विवाद के तत्काल समाधान के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी. करीब 3,500 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा से जुड़े मुद्दे बेहद जटिल हैं और इन पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं.
भारत और चीन ने 2005 में तय किए गए राजनीतिक मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. दोनों पक्षों ने सीमा विवाद के लिए निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशने की बात कही. इसके साथ ही एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया. दोनों देशों ने माना कि सीमा पर अगर कोई घटना होती है तो उसे मौजूदा सैन्य और राजनयिक माध्यमों के जरिए जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए.
सीमा पर तनाव की स्थिति से बचने और किसी भी गलतफहमी को समय रहते दूर करने के लिए व्यावहारिक स्तर पर भी कुछ कदम उठाने की बात सामने आई है. दो नए बैठक प्वाइंट बनाए जाने पर सहमति बनी है, जहां वरिष्ठ सैन्य कमांडर एक-दूसरे से संपर्क कर सकेंगे. इसके अलावा पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में अतिरिक्त हॉटलाइन स्थापित करने की योजना भी सामने आई है. इन उपायों का मकसद सीमा पर किसी अप्रत्याशित स्थिति को बड़ा विवाद बनने से पहले बातचीत के जरिए संभालना है.
बातचीत में केवल सीमा विवाद ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच लोगों के संपर्क और सीमावर्ती गतिविधियों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई. कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर प्रगति दर्ज की गई है. इसके अलावा तीन पारंपरिक सीमा व्यापार चौकियों को फिर से खोलने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं. दोनों देशों के बीच साझा नदियों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत अगले महीने होने वाली है. वहीं, विशेष प्रतिनिधियों की अगली बैठक 2027 में भारत में आयोजित की जाएगी.
भारत और चीन के रिश्तों में जून 2020 के गलवान संघर्ष के बाद गहरी खटास आ गई थी. लंबे समय तक सीमा पर सैन्य तैनाती और तनाव बना रहा. इसके बाद पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी और कुछ क्षेत्रों में तनाव कम करने की प्रक्रिया शुरू हुई. 2024 और 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विभिन्न शिखर बैठकों से इतर हुई मुलाकातों के बाद दोनों देशों के संबंधों में सीमित स्तर पर संवाद दोबारा बढ़ा. इसके बाद उड़ानों, वीजा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बहाल करने की दिशा में भी धीरे-धीरे कदम उठाए गए.
ताजा बातचीत इसी व्यापक प्रक्रिया की अगली कड़ी मानी जा रही है. हालांकि, सीमा विवाद का स्थायी समाधान अभी दूर है, लेकिन दोनों देशों का बातचीत के जरिए आगे बढ़ने और सीमा पर शांति बनाए रखने पर जोर देना रिश्तों में एक सीमित बदलाव का संकेत जरूर देता है.