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India-China Relations: सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में बड़ी सफलता! 'Early Harvest' फॉर्मूले और नई हॉटलाइंस पर बनी सहमति

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 'Early Harvest' फॉर्मूले और नई हॉटलाइंस स्थापित करने पर सहमति बनी है. जानें LAC पर शांति बहाली और दोनों देशों की इस कूटनीतिक प्रगति से जुड़े सभी मुख्य बिंदु.

Written BySiddhant SibbalEdited ByRavindra Singh
Published: Aug 27, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:36 PM IST
India-China Relations: सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में बड़ी सफलता! 'Early Harvest' फॉर्मूले और नई हॉटलाइंस पर बनी सहमति
Image Credit: भारत-चीन सीमा विवाद पर आगे बढ़ी बातचीत, इस फॉर्मूले और नई हॉटलाइंस पर बनी सहमति (File Photo )

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