International Day to Combat Islamophobia: रमजान के महीने में जहां एक तरफ मिडिल ईस्‍ट सुलग रहा है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के बीच विवाद फिर से गर्मा गया है. दोनों देशों के बीच डूरंड लाइन सीमारेखा, सीमावर्ती इलाकों में आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्‍तान (टीटीपी) की हरकतों से नाराजगी, पाकिस्‍तान से अफगानियों के डिपोर्टेशन जैसे जटिल मसलों के कारण दोनों देशों के बीच हालिया वर्षों में जमकर तनातनी देखी गई. पिछले वर्ष तालिबान के भारत से संबंध स्‍थापित करने की कवायद से भी पाकिस्‍तान में नाराजगी उभरी. अलग वजीरिस्‍तान की मांग ने भी पाकिस्‍तानी हुक्‍मरानों की नींद उड़ा रखी है.

इन सबकी ताजा कड़ी में पाकिस्‍तान ने सोमवार रात को काबुल के एक ड्रग-रीहैब ट्रीटमेंट सेंटर पर एयरस्‍ट्राइक कर दी. अफगानिस्‍तान ने कहा कि इस हमले में उसके 400 लोगों की जानें चली गईं और तकरीबन 250 लोग घायल हो गए.

इस पर न्‍यूयॉर्क स्थित संयुक्‍त राष्‍ट्र की जनरल असेंबली में भारत के स्‍थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने इस्‍लामोफोबिया से लड़ने के अंतरराष्‍ट्रीय दिवस (International Day to Combat Islamophobia) विषय पर बोलते हुए कहा, 'भारत का पश्चिमी पड़ोसी अपने पड़ोस में इस्लामोफोबिया की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है. इस देश में अहमदियाओं पर बेरहमी से ज़ुल्म को क्या कहा जाएगा? बेबस अफगानों को बड़े पैमाने पर वापस भेजना या रमजान के इस पवित्र महीने में हवाई बमबारी के कैंपेन को क्या कहा जाएगा?'

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उन्होंने कहा, 'UN के लिए यह जरूरी है कि वह धार्मिक पहचान को हथियार बनाने और सरकारी और नॉन-स्टेट एक्टर्स द्वारा छोटे राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के बढ़ते ट्रेंड और खतरों पर ध्यान दे.'

तालिबान ने क्‍या कहा?

तालिबान के उप प्रवक्‍ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि पाकिस्तान ने सोमवार रात 9 बजे ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर एयरस्ट्राइक किया. यह 2,000 बेड का हॉस्पिटल है जो ड्रग्स की लत के इलाज के लिए है.हमले की वजह से हॉस्पिटल का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है. मरने वालों की संख्या 400 और लगभग 250 के घायल होने की खबर है.

टोलो न्यूज़ के मुताबिक, सोमवार शाम काबुल में हुआ एयरस्ट्राइक पहली बार नहीं था जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने अफगानिस्तान में आम लोगों को निशाना बनाया हो. इससे पहले भी, इसने देश के अलग-अलग प्रांतों में महिलाओं और बच्चों समेत आम लोगों को निशाना बनाया है.

अफगान न्यूज़ आउटलेट खामा प्रेस ने बताया कि काबुल के लोगों ने धमाकों की वजह से दर्जनों घरों को हुए नुकसान के बारे में बताया, जिसमें कई इमारतों को धमाकों से नुकसान दिखा.

पाकिस्‍तान का रिएक्‍शन

पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट समा न्यूज़ ने मंगलवार को सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेज़ ने काबुल और नंगरहार प्रांत में तालिबान से जुड़ी जगहों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए. समा ने सूत्रों के हवाले से कहा कि हमलों में काबुल में दो जगहें शामिल थीं, जिससे 'टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और गोला-बारूद रखने की जगहें' तबाह हो गईं. सुरक्षा सूत्रों ने ड्रग हॉस्पिटल पर हमले से इनकार किया और तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के बयान को "मज़ाकिया" बताया.

अल जज़ीरा नेटवर्क के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्‍ता मुशर्रफ जैदी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और एक पोस्ट में पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि हमलों में "अफगान तालिबान के टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज और एम्युनिशन स्टोरेज सहित मिलिट्री ठिकानों और टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक से टारगेट किया गया था" और काबुल और नंगरहार में अफगानिस्तान-बेस्ड पाकिस्तानी लड़ाकों को भी।

अल जजीरा के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान का टारगेटिंग 'सटीक और सावधानी से किया गया था ताकि कोई कोलेटरल डैमेज न हो.'