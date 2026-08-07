/चीन को भारत का करारा जवाब! सरकारी नक्शे में दर्ज किए गए अरुणाचल के 27 क्षेत्रों के नाम, देखें लिस्ट

अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नापाक चालों और मनगढ़ंत नाम बदलने की कोशिशों का भारत ने कड़ा जवाब दिया है. 7 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के 27 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रामाणिक और पारंपरिक नामों को सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल मैप में शामिल किया है. सरकार के इस बड़े कदम का सीधा उद्देश्य इन स्थानों की ऐतिहासिक और वास्तविक पहचान को सुरक्षित करना है.
7 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मिलकर राज्य की 27 खास जगहों और भू-भागों के आधिकारिक नामों पर फाइनल मुहर लगा दी है. अब ये सभी नाम भारतीय सर्वे विभाग के सरकारी नक्शे पर दर्ज हो गए हैं. चीन की बार-बार की उकसावे वाली हरकतों के बीच भारत का यह कदम अपनी संप्रभुता को और मजबूत करने की दिशा में एक स्पष्ट संदेश है.
सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे में जिन 27 प्रमुख स्थानों को शामिल किया गया है, उनमें लोंगजू और माजा जैसे संवेदनशील सीमावर्ती गांव शामिल हैं.
1962 के युद्ध की याद दिलाने वाले जसवंतगढ़ और शेर-ए-थापा मेमोरियल, तथा थाग ला, ड्जो ला, रिजा ला व पुकर ला जैसे सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे शामिल हैं. इसके अलावा सम्भो सरोवर, जयरामपुर, रामनगर, पद्मा, सागर, ज्योतिनगर, बैसाखी, शिवाजी नगर, कमलांग नगर, सुनपुरा, बुद्ध मंदिर, बड़ा और छोटा रोपुक, बड़ा और छोटा कुंदुन, धन बारी और प्रीतनगर क्षेत्रों को भी आधिकारिक पहचान दी गई है.
दरअसल, चीन ने 2017 में 6, 2021 में 15 और 2023 में 11 इलाकों की फर्जी सूची जारी कर उनके नाम बदलने की नाकाम कोशिश की थी. भारत ने बीजिंग की इस हरकत को हर बार सिरे से खारिज करते हुए हास्यास्पद और बेबुनियाद करार दिया है. विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार ने स्पष्ट लहजे में संदेश दिया है कि मनगढ़ंत नक्शे छापने या चीनी भाषा में नाम रख देने से धरातल पर कूटनीतिक या वास्तविक सच्चाई नहीं बदलने वाली.
केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा. आधिकारिक मैपिंग की इस प्रक्रिया से न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों की भौगोलिक पहचान स्पष्ट होगी, बल्कि भविष्य में चीन की ओर से पैदा की जाने वाली किसी भी भ्रम की स्थिति पर भी पूर्णविराम लगेगा. चीन का कोई भी फर्जी दावा या बीजिंग से जारी नक्शा भारत के संवैधानिक और कानूनी अधिकार को रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर सकता.
|क्र. सं.
|स्थान का नाम
|विशेषता का प्रकार (Feature Type)
|1
|लोंगजू (Longju)
|भू-भाग (Land area)
|2
|माजा (Maja)
|भू-भाग (Land area)
|3
|बिसा (Bisa)
|भू-भाग (Land area)
|4
|जो ला (Dzo La)
|दर्रा (Pass)
|5
|रिज़ा ला (Riza La)
|दर्रा (Pass)
|6
|पुकुर ला (Pukur La)
|दर्रा (Pass)
|7
|थाग ला (Thag La)
|दर्रा (Pass)
|8
|सम्भो सरोवर (Sambho Sarovar)
|झील (Lake)
|9
|बड़ा कुंदुन (Bara Kundun)
|भू-भाग (Land area)
|10
|छोटा कुंदुन (Chhota Kundun)
|भू-भाग (Land area)
|11
|धन बारी (Dhan Bari)
|भू-भाग (Land area)
|12
|प्रीतनगर (Pritnagar)
|भू-भाग (Land area)
|13
|बुद्धमंदिर (Buddhamandir)
|भू-भाग (Land area)
|14
|जयरामपुर (Jairampur)
|भू-भाग (Land area)
|15
|तेरितनगर (Teritnagar)
|भू-भाग (Land area)
|16
|रामनगर (Ramnagar)
|भू-भाग (Land area)
|17
|जसवंत गढ़ (Jaswant Garh)
|भू-भाग (Land area)
|18
|सागर (Sagar)
|भू-भाग (Land area)
|19
|पद्मा (Padma)
|भू-भाग (Land area)
|20
|ज्योतिनगर (Jyotinagar)
|भू-भाग (Land area)
|21
|बैसाखी (Baisakhi)
|भू-भाग (Land area)
|22
|शेर-ए-थापा मेमोरियल (Sher-e-Thapa Memorial)
|स्मारक (Monument)
|23
|छोटा रोपुक (Chhota Ropuk)
|भू-भाग (Land area)
|24
|बड़ा रोपुक (Bara Ropuk)
|भू-भाग (Land area)
|25
|शिवाजी नगर (Shivaji Nagar)
|भू-भाग (Land area)
|26
|सुनपुरा (Sunpura)
|भू-भाग (Land area)
|27
|कामलांग नगर (Kamlang Nagar)
|भू-भाग (Land area)