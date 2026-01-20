Advertisement
trendingNow13080031
Hindi Newsदुनियाभारत ने आर्मेनिया को सौंपी पिनाका मिसाइल, पाकिस्तान-तुर्की-अजरबैजान की तिकड़ी पिनक तो बहुत रही होगी!

भारत ने आर्मेनिया को सौंपी पिनाका मिसाइल, पाकिस्तान-तुर्की-अजरबैजान की तिकड़ी पिनक तो बहुत रही होगी!

Pinaka multi barrel rocket launcher: भारत ने स्वदेशी पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम की पहली खेप अर्मेनिया को सौंप दी है. भारत ने अपने इस कदम से पाकिस्तान-तुर्की-अजरबैजान की तिकड़ी को बेचैन कर दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Jan 20, 2026, 07:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत ने आर्मेनिया को सौंपी पिनाका मिसाइल, पाकिस्तान-तुर्की-अजरबैजान की तिकड़ी पिनक तो बहुत रही होगी!

Pinaka multi barrel rocket launcher: भारत ने अपने स्वदेशी पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम की पहली खेप आर्मेनिया को भेजी है. यह पहली बार है जब पिनाका को किसी दूसरे देश को बेचा गया है, जिससे भारत के रक्षा निर्यात को नया बल मिला है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को नागपुर में आर्मेनिया के लिए पिनाका रॉकेट सिस्टम के पहले बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस कदम के बाद भारत के रक्षा निर्यात और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को तो मजबूती मिलेगी है, साथ ही भारत ने आर्मेनिया को यह सिस्टम देकर पाकिस्तान को भी गहरी चोट दी है. चलिए जानते हैं कि कैसे.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस सुविधा में बने पिनाका मिसाइलों का निर्यात शुरू हो गया है, जो डिफेंस इंडस्टी की की ताकत तो जाहिर करता है. उन्होंने कहा,'भारत अब सिर्फ इंपोर्ट नहीं है, बल्कि तेजी से एक्सपोर्टर बनने की तरफ बढ़ रहा है.' सिंह ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती हिस्सेदारी की वजह से भारत का रक्षा निर्यात 24000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो 10 साल पहले सिर्फ 1000 करोड़ रुपये से भी कम था.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

पिनाका से पाकिस्तान-तुर्की को कैसे पहुंचेगी चोट

अजरबैजान-आर्मेनिया के बीच नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र को लेकर दशकों से रिश्ते खराब हैं. दोनों के बीच 2020 में जबरदस्त जंग देखने को मिली. जिसमें अजरबैजान ने तुर्की के सैन्य समरथन से नागोर्नो-कराबाख और आसपास के बड़े इलाके दोबारा हासिल कर लिया. साथ ही पाकिस्तान भी इस मुद्दे पर खुलकर अजरबैजान का समर्थन करता है और बदले में अजरबैजान भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था. ऐसे में भारत ने आर्मेनिया को खतरनाक मिसाइल सिस्टम देकर तुर्की-पाक-और अजरबैजान धुरी में सेंध लगा दी.

आर्मेनिया-अजरबैजान क्यों लड़ रहे हैं?

अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लंबे समय से नागोर्नो-कराबाख इलाके को लेकर विवाद चल रहा है. यह इलाका अंतरराष्ट्रीय तौर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, हालांकि यहां लंबे समय तक आर्मेनिया समर्थित आर्मेनियाई आबादी का कंट्रोल रहा है. जंग जो 1990 से चली आ रही है, हालांकि 2020 में यह विवाद पूरी तरह फूट गया और जंग में पाकिस्तान और तुर्की के समर्थन से अजरबैजान भारी पड़ता दिखा. जिसके बाद रूस की मध्यस्थता से दोनों के बीच सीजफायर हुआ है. सीजफायर के तहत नागोर्नो-कराबाख में रूसी पीसकीपर्स तैनात किए गए. उनका काम जंगबंदी की निगरानी और हिंसा रोकना था.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

PinakaPakistanArmeniaTurkey

Trending news

सास को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? याचिका खारिज
Punjab and Haryana High Court
सास को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? याचिका खारिज
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
BJP President Nitin Nabin
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
nirav modi
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
west bengal vidhan sabha chunav
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
DNA
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
DNA
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
DNA
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
DNA
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
Arabian Sea
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
Maharashtra news
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत