Advertisement
trendingNow12983638
Hindi Newsदुनिया

'झूठ बोलने से हकीकत नहीं बदलती...', UN में पाकिस्तान को लगी बड़ी फटकार, भारत ने याद दिलाया 1948 का 'प्रस्ताव-47'

India-Pakistan Kashmir Conflict: संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया है. भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी भाविका मंगलनंदन ने कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी सेना पर निशाना साधा है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 01, 2025, 10:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'झूठ बोलने से हकीकत नहीं बदलती...', UN में पाकिस्तान को लगी बड़ी फटकार, भारत ने याद दिलाया 1948 का 'प्रस्ताव-47'

India-Pakistan Conflict: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पाखंड का पर्दाफाश करते हुए उसकी सेना से कश्मीर में मानवाधिकार हनन को समाप्त करने की मांग की है.  भारत का कहना है कि पाकिस्तानी सेना कश्मीर के उन इलाके में लोगों के खुले विद्रोह का दबा रही है, जहां उसने पहले से ही अवैध रूप से कब्जा किया है. इसको लेकर भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी भाविका मंगलनंदन ने कहा,' पिछले कुछ हफ्तों में कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना और उनके गुर्गों ने कश्मीर के कुछ हिस्सों में अपने मूल अधिकारों और आजादी के लिए आंदोलन कर रहे कई निर्दोष नागरिकों की हत्या की है.' 

पाकिस्तान के आरोपों को किया खारिज  

भाविका मंगलनंदन ने  शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को UN महासभा में इस्लामाबाद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा,' हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले इलाकों में गंभीर और लगातार हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने का आह्वान करते हैं, जहां की जनता पाकिस्तान के सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के अवैध शोषण के खिलाफ खुला विद्रोह कर रही है.' UN में बातचीत के हर मौके पर पाकिस्तान की ओर से भारत पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए मंगलनंदन ने कहा,' बार-बार आरोप लगाने और झूठ बोलने से न तो हकीकत बदलती है और न ही सच्चाई.  

ये भी पढ़ें- जापान के इस गांव में मनाया जाता है वॉटर स्प्रे फेस्टिवल, पानी के फव्वारों से भर जाता है पूरा इलाका, हैरान कर देता है खूबसूरत नजारा   

Add Zee News as a Preferred Source

 

भारत को बदनाम कर रहा पाकिस्तान  

मंगलनंदन ने कहा,' पाकिस्तान का दोहरा चरित्र और पाखंड इस प्रतिष्ठित मंच के समय और ध्यान के लायक नहीं है.' मंगलनंदन ने कश्मीर के लोगों की ओर से चुनावों में हिस्सा लेने को भारत के लोकतंत्र की पुष्टि बताया. उन्होंने कहा,'हम पाकिस्तान द्वारा भारत के लोगों और जम्मू-कश्मीर के लोगों समेत नियमित रूप से अपनाए जाने वाले लोकतांत्रिक विकल्पों को बदनाम करने के प्रयासों को अस्वीकार करते हैं और उनके द्वारा अनुभव की गई सामाजिक और आर्थिक प्रगति सभी के सामने स्पष्ट है.' उन्होंने आगे कहा,' यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने झूठी तुलनाओं का सहारा लेकर आत्मनिर्णय के सिद्धांत को ध्वस्त करने का प्रयास किया है.' 

ये भी पढ़ें- अमेरिका में शटडाउन से बुरे हाल, वेतन को तरसे 13 लाख सैनिक, सरकारी कर्मचारियों का निकला रोना  

 

पाकिस्तान ने मांग का किया उल्लंघन  

पाकिस्तान अक्सर दावा करता है कि सुरक्षा परिषद ने कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग की थी, लेकिन वास्तव में परिषद ने अप्रैल साल 1948 के अपने प्रपोजल नंबर 47 में पाकिस्तान को पूरे कश्मीर से अपने सैनिकों और नागरिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया था, हालांकि पाकिस्तान परिषद की मांग का उल्लंघन करते हुए अवैध कब्जा जारी रखे हुए है. मंगलनंदन ने कहा,' मैं दोहराना चाहूंगी कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं.' महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे स्वतंत्रता संग्राम से उपजा है, जिसमें अहिंसा और समानता पर जोर दिया गया था. उन्होंने कहा कि गांधीवादी विरासत संविधान में निहित है और मानवाधिकार संरक्षण के लिए भारत का घरेलू ढांचा निरंतर विकसित और मजबूत होता जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि भारत ने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रगतिशील कानून और कार्यक्रम अपनाए हैं साथ ही न्यायपालिका ने मानवाधिकार संरक्षण का विस्तार किया है, जबकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग अधिकारों के संरक्षण के लिए ढांचा प्रदान करते हैं.  

FAQ 

पाकिस्तान क्या दावा करता है? 

पाकिस्तान दावा करता है कि सुरक्षा परिषद ने कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग की थी, लेकिन भारत का कहना है कि परिषद ने पाकिस्तान को पूरे कश्मीर से अपने सैनिकों और नागरिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया. 

भारत की क्या मांग है?  

भारत ने पाकिस्तानी सेना से कश्मीर में मानवाधिकार हनन को समाप्त करने की मांग की है.   

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

India-Pakistan conflict

Trending news

बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
mumbai
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
telangana news hindi
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
LPG Cylinder
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
Weather
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Ramdarash Mishra
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
DNA
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
Telangana
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना