'झूठ बोलने से हकीकत नहीं बदलती...', UN में पाकिस्तान को लगी बड़ी फटकार, भारत ने याद दिलाया 1948 का 'प्रस्ताव-47'

India-Pakistan Conflict: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पाखंड का पर्दाफाश करते हुए उसकी सेना से कश्मीर में मानवाधिकार हनन को समाप्त करने की मांग की है. भारत का कहना है कि पाकिस्तानी सेना कश्मीर के उन इलाके में लोगों के खुले विद्रोह का दबा रही है, जहां उसने पहले से ही अवैध रूप से कब्जा किया है. इसको लेकर भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी भाविका मंगलनंदन ने कहा,' पिछले कुछ हफ्तों में कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना और उनके गुर्गों ने कश्मीर के कुछ हिस्सों में अपने मूल अधिकारों और आजादी के लिए आंदोलन कर रहे कई निर्दोष नागरिकों की हत्या की है.'

पाकिस्तान के आरोपों को किया खारिज

भाविका मंगलनंदन ने शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को UN महासभा में इस्लामाबाद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा,' हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले इलाकों में गंभीर और लगातार हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने का आह्वान करते हैं, जहां की जनता पाकिस्तान के सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के अवैध शोषण के खिलाफ खुला विद्रोह कर रही है.' UN में बातचीत के हर मौके पर पाकिस्तान की ओर से भारत पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए मंगलनंदन ने कहा,' बार-बार आरोप लगाने और झूठ बोलने से न तो हकीकत बदलती है और न ही सच्चाई.

भारत को बदनाम कर रहा पाकिस्तान

मंगलनंदन ने कहा,' पाकिस्तान का दोहरा चरित्र और पाखंड इस प्रतिष्ठित मंच के समय और ध्यान के लायक नहीं है.' मंगलनंदन ने कश्मीर के लोगों की ओर से चुनावों में हिस्सा लेने को भारत के लोकतंत्र की पुष्टि बताया. उन्होंने कहा,'हम पाकिस्तान द्वारा भारत के लोगों और जम्मू-कश्मीर के लोगों समेत नियमित रूप से अपनाए जाने वाले लोकतांत्रिक विकल्पों को बदनाम करने के प्रयासों को अस्वीकार करते हैं और उनके द्वारा अनुभव की गई सामाजिक और आर्थिक प्रगति सभी के सामने स्पष्ट है.' उन्होंने आगे कहा,' यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने झूठी तुलनाओं का सहारा लेकर आत्मनिर्णय के सिद्धांत को ध्वस्त करने का प्रयास किया है.'

पाकिस्तान ने मांग का किया उल्लंघन

पाकिस्तान अक्सर दावा करता है कि सुरक्षा परिषद ने कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग की थी, लेकिन वास्तव में परिषद ने अप्रैल साल 1948 के अपने प्रपोजल नंबर 47 में पाकिस्तान को पूरे कश्मीर से अपने सैनिकों और नागरिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया था, हालांकि पाकिस्तान परिषद की मांग का उल्लंघन करते हुए अवैध कब्जा जारी रखे हुए है. मंगलनंदन ने कहा,' मैं दोहराना चाहूंगी कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं.' महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे स्वतंत्रता संग्राम से उपजा है, जिसमें अहिंसा और समानता पर जोर दिया गया था. उन्होंने कहा कि गांधीवादी विरासत संविधान में निहित है और मानवाधिकार संरक्षण के लिए भारत का घरेलू ढांचा निरंतर विकसित और मजबूत होता जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि भारत ने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रगतिशील कानून और कार्यक्रम अपनाए हैं साथ ही न्यायपालिका ने मानवाधिकार संरक्षण का विस्तार किया है, जबकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग अधिकारों के संरक्षण के लिए ढांचा प्रदान करते हैं.

FAQ

पाकिस्तान क्या दावा करता है?

पाकिस्तान दावा करता है कि सुरक्षा परिषद ने कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग की थी, लेकिन भारत का कहना है कि परिषद ने पाकिस्तान को पूरे कश्मीर से अपने सैनिकों और नागरिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया.

भारत की क्या मांग है?

भारत ने पाकिस्तानी सेना से कश्मीर में मानवाधिकार हनन को समाप्त करने की मांग की है.