Advertisement
trendingNow12944543
Hindi Newsदुनिया

मानवता पर पाकिस्तान UN में दे रहा था ज्ञान, भारत के दूत मोहम्मद हुसैन ने अल्पसंख्यकों के अत्याचार की कुंडली खोल उड़ाई दी धज्जियां

Pakistan Lectures Others On Human Rights: UNHRC में पाकिस्तान के मानवाधिकार पर भाषण देने की कोशिश पर भारत ने करारा प्रहार किया. भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों, खासकर बलूचिस्तान में अत्याचारों की पोल खोलकर उसकी बोलती बंद कर दी. अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ता जोश बोव्स ने भी इन चिंताओं का समर्थन किया. भारत ने पाकिस्तान से जवाबदेही की मांग की है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 02, 2025, 09:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मानवता पर पाकिस्तान UN में दे रहा था ज्ञान, भारत के दूत मोहम्मद हुसैन ने अल्पसंख्यकों के अत्याचार की कुंडली खोल उड़ाई दी धज्जियां

India slams Pakistan at UNHRC: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में पाकिस्तान ने जब मानवता और मानवाधिकारों का राग अलापने की कोशिश की तो भारत ने उसकी बोलती बंद कर दी. भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने जिनेवा में आयोजित UNHRC की 60वीं सत्र की 34वीं बैठक में पाकिस्तान की दोहरी नीति की धज्जियां उड़ा दीं. उन्होंने कहा कि यह "गहरा विडंबनापूर्ण" है कि जिस देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, वह दूसरों को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाए.

पाकिस्तान की हकीकत सबके सामने
मोहम्मद हुसैन ने साफ शब्दों में कहा, "भारत को यह बेहद आश्चर्यजनक लगता है कि पाकिस्तान जैसे देश, जहां अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न रोजमर्रा की बात है, मानवाधिकारों पर दूसरों को उपदेश देता है. दुष्प्रचार फैलाने के बजाय उसे अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर ध्यान देना चाहिए." उन्होंने बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन का मुद्दा भी उठाया, जहां स्थानीय लोगों पर व्यवस्थित दमन की खबरें सामने आती रहती हैं. हुसैन ने पाकिस्तान से जवाबदेही की मांग की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इसकी सच्चाई से रूबरू कराया.

बलूचिस्तान का दर्द, दुनिया की चिंता
इस सत्र में अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक शोधकर्ता जोश बोव्स ने भी पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर सवाल उठाए. खासकर बलूचिस्तान में अल्पसंख्यकों और स्थानीय लोगों के साथ हो रहे भेदभाव और हिंसा पर उन्होंने गहरी चिंता जताई. बोव्स ने कहा, "पाकिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन, खासकर बलूचिस्तान में, बेहद चिंताजनक है." भारत ने इस मुद्दे पर बोव्स की चिंताओं का समर्थन किया.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान का पुराना रवैया
पाकिस्तान का UN जैसे मंचों पर भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है. लेकिन भारत ने इस बार करारा जवाब देकर उसकी साख पर सवाल उठाए. हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान को पहले अपने देश में हिंदुओं, सिखों, अहमदिया समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय को देखना चाहिए.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

UNHRC

Trending news

Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 LIVE: मोहन भागवत- 26 भारतीयों को धर्म पूछकर मारा, 'सरकार और सेना ने दिया करारा जवाब'
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 LIVE: मोहन भागवत- 26 भारतीयों को धर्म पूछकर मारा, 'सरकार और सेना ने दिया करारा जवाब'
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
;