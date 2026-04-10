PAK सोचता रह गया, भारत ने उतार दी फौज, इजरायल के पड़ोस में पहुंचे कमांडोज; अब दुनिया देखेगी असली 'तांडव'

India Egypt Cyclone 4 Military Exercise: यूएस-इजरायल और ईरान जंग को भारत पिछले एक महीने से बड़े ध्यान से मॉनिटर कर रहा है. दोनों देशों के जंग लड़ने के तरीके, उनकी कमियों-खूबियों समेत एक-एक पैंतरों को बारीकी से देखा जा रहा है. अब जब यूएस ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का युद्धविराम घोषित कर दिया है और उनके बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता होने जा रही है. तब भारतीय सेना एकाएक एक्टिव हो गई है. सेना की स्पेशल फोर्स यानी पैरा कमांडोज को मुस्लिम देश में भेजा जा रहा है. जहां पर वे एक अहम मिशन को अंजाम देंगे.

इजिप्ट रवाना हुए भारतीय सेना के कमांडोज

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय सेना का विशेष दस्ता इजिप्ट रवाना हुआ है. यह दस्ता वहां पर साइक्लोन-4 नाम की ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज में भाग लेगा. यह एक्सरसाइज 10 से 17 अप्रैल 2026 तक इजिप्ट के अंशास (Anshas) इलाके में में आयोजित हो रही है. इस भारतीय दस्ते में स्पेशल फोर्सेस के 25 जवान शामिल हैं.

भारतीय सेना के मुताबिक, इस संयुक्त अभ्यास का मकसद दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस के बीच संयुक्त मिशन प्लानिंग क्षमता को बढ़ाना और इंटरऑपरेबिलिटी सुधारना है. दोनों मुल्कों के कमांडोज रेगिस्तानी और अर्ध-रेगिस्तानी इलाकों में स्पेशल मिशन की रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं की ट्रेनिंग लेंगे. साथ ही अपने-अपने अनुभवों को भी दूसरों को बांटेंगे. जिससे उन्हें सीखने का ज्यादा मौका मिलेगा.

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भारत के लिए क्यों खास है ये एक्सरसाइज?

भारत के लिए यह एक्सरसाइज बेहद खास है. इसकी वजह ये है कि दोनों मुल्क गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य और मौजूदा BRICS के मेंबर हैं. जिसकी वजह से उनमें सहयोग बढ़ना लाजिमी हो जाता है. इजिप्ट स्वेज नहर का स्वामित्व भी रखता है, जो भारत के यूरोप-एशिया व्यापार के लिए बेहद जरूरी मार्ग है.

मिडिल ईस्ट में चल रहे भयंकर तनाव के बीच इस संयुक्त अभ्यास के जरिए भारत दुनिया को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का भी संदेश देगा. साथ ही दुनिया को बताएगा कि ईरान जंग का उस पर कोई असर नहीं है और वह अपने हिसाब से रणनीति पर चलता रहेगा.

दुनिया के लिए भारत का संदेश

Cyclone-IV के जरिए भारत दुनिया को भू-राजनीतिक संदेश भी देगा. वह संदेश ये होगा कि ईरान युद्ध के शोर के बीच भारत शांति और सहयोग का पक्ष लेते हुए अपनी सैन्य तैयारियां लगातार मजबूत कर रहा है. जिससे कोई उसकी ओर आंख उठाने की हिम्मत न कर पाए. साथ ही अपने मित्र देशों को संदेश भी देगा कि वह हर हालत में उनके साथ खड़ा है.