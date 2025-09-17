Indian Navy: चीन से मुकाबले के लिए हजारों किमी दूर अफ्रीका में पांव जमा रही इंडियन नेवी, इस देश में पहुंचे भारतीय युद्धपोत
India Mozambique News in Hindi: भारत और चीन के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने की जंग अफ्रीका तक पहुंच गई है. भारतीय युद्धपोतों का एक बेड़ा अफ्रीका के एक अहम देश में पहुंचे हैं. वे वहां पर विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेंगे.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:17 PM IST
Indian Navy Warships Arrive in Mozambique: भारत और चीन के बीच अघोषित जंग अब सरहदों से हजारों किमी दूर अफ्रीका तक पहुंच गई है. अपनी पहुंच प्रभाव बढ़ाने के लिए दोनों देश इस महाद्वीप में पांव पसारने में जुटे हैं. चीन ने जहां इस मामले में शुरुआती तेजी दिखाकर बढ़त हासिल की थी. वहीं अब भारत भी तेजी दिखाकर उसकी बराबरी करता नजर आ रहा है. इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए अब भारतीय युद्धपोतों का बेड़ा अफ्रीकी देश मोजाम्बिक पहुंचा है. जिसका वहां के सेना अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया.

मोजाम्बिक की राजधानी पहुंचा स्कवाड्रन

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1TS) मंगलवार को मोज़ाम्बिक के मापुटो पहुंचा. मोज़ाम्बिक नौसेना ने कप्तान टीजो के जोसेफ के नेतृत्व में इस स्क्वाड्रन और रक्षा सलाहकार का गर्मजोशी से स्वागत किया. भारतीय नौसेना के युद्धपोतों का यह दौरा इसलिए खास है क्योंकि दोनों देश 50 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मना रहे हैं.

भारतीय नौसेना के इस बेड़े में आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दूल, आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस सारथी शामिल हैं.  नेवी का यह दौरा चार दिनों का होगा. इस दौरान भारत का ट्रेनिंग स्क्वाड्रन मोज़ाम्बिक नौसेना के साथ मिलकर कई संयुक्त प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेगा. इनमें वीबीएसएस प्रशिक्षण, नेविगेशन और संचार प्रक्रियाओं पर क्रॉस-ट्रेनिंग, डाइविंग ऑपरेशन और अग्निशमन व क्षति नियंत्रण प्रशिक्षण शामिल हैं.

कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेंगे भाग

भारतीय युद्धपोतों में कई ट्रेनी जवान भी गए हैं. वे इस 4 दिवसीय दौरे में मोज़ाम्बिक रक्षा बलों के विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर्स का दौरा करेंगे, जिससे दोनों नौसेनाओं के बीच समझ और सहयोग बढ़ेगा. यह दौरा मोज़ाम्बिक के विशेष आर्थिक क्षेत्र की संयुक्त निगरानी के साथ खत्म होगा. 

मापुटो में रुकने के दौरान, भारतीय युद्धपोतों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य जहाजों के कमांडिंग ऑफिसर मोज़ाम्बिक नौसेना प्रमुख, मापुटो के मेयर और भारतीय उच्चायुक्त से शिष्टाचार भेंट करेंगे. इसके अलावा योग सत्र, सामुदायिक सेवा, मेडिकल कैंप, स्कूली बच्चों के दौरे और मैत्रीपूर्ण खेल आयोजन जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे.

दोनों देशों के रिश्तों को किया जाएगा मजबूत

इंडियन नेवी के अनुसार, 1TS का मोज़ाम्बिक दौरा दोनों नौसेनाओं के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य MAHASAGAR के तहत समुद्र के पार 'मैत्री के पुल' को मजबूत करना है. बताते चलें कि भारत और मोज़ाम्बिक के बीच गर्मजोशी भरे और मजबूत संबंध हैं. दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते कई सदियों पुराने हैं. विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि इन प्राचीन रिश्तों को आधुनिक समय में और मजबूत किया गया है, जिससे दोनों में संबंध और गहरे हो सकें. 

(एजेंसी ANI)

