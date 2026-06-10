SIPRI: चीन, उत्तर कोरिया और... किसका 'जखीरा' कितना बढ़ गया ? दुनिया में बढ़ती 'परमाणु रेस' का विश्लेषण

India Expands Nuclear Stockpile: महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था- 'मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्वयुद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन ये बता सकता हूं कि चौथा विश्वयुद्ध डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा. आइंस्टीन ने यह बयान दूसरे विश्वयुद्ध में एटम बम के इस्तेमाल से हुए नुकसान को देखने के बाद दिया था। हम सब जानते हैं कि परमाणु हथियार दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं. इसके बावजूद ऐसे हथियारों का जखीरा बढ़ रहा है. इस परमाणु रेस को समझने के लिए आपको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट की लेटेस्ट रिपोर्ट बेहद गौर से देखनी चाहिए.
सिपरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और रूस जैसी शक्तियों ने अपने परमाणु हथियारों की तादाद को स्थिर रखा है लेकिन कुछ देशों ने तेजी से एटमी हथियारों का जखीरा बढ़ाया है. रिपोर्ट के मुताबिक इस रेस में सबसे आगे चीन है.
2025 में चीन के पास 600 परमाणु हथियार होने का अनुमान था. वर्ष 2026 की रिपोर्ट में ये आंकड़ा बढ़कर 620 हो गया है. यानी चीन ने एक साल के अंदर 20 या उससे ज्यादा एटमी हथियार बनाए हैं. एटमी हथियार की तादाद बढ़ाने के मामले में दूसरे नंबर पर है उत्तर कोरिया. पिछली रिपोर्ट में उत्तर कोरिया के पास 60 परमाणु हथियार बताए गए थे. इस साल आंकड़ा उतना ही है लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने 30 नए एटमी हथियार बनाने के लिए जरूरी संवर्धित यूरेनियम जुटा लिया है.
जिन दो देशों ने तेजी से अपने परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ाई है उनके नेता अब से कुछ घंटे पहले मुलाकात कर चुके हैं. 8 जून को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया पहुंचे थे. किम जोंग से मुलाकात करके वो आज ही चीन लौटे हैं. किम जोंग से मुलाकात के दौरान जिनपिंग ने उत्तर कोरिया को मिलिट्री सहयोग जारी रखने का दावा किया था. ये दावा बताता है कि जिनपिंग ने ना सिर्फ अपनी धरती बल्कि उत्तर कोरिया की धरती से भी दुनिया पर परमाणु खतरे का स्तर बढ़ाया है. परमाणु रेस को चीन ने कितना डेंजरस बना दिया है? ये भी समझने की जरूरत है.
चीन ने अपना पहला एटम बम 1964 में बनाया था. अगले 46 सालों में चीन ने अपने एटमी वॉरहेड्स की तादाद को 350 तक पहुंचाया. इस लिहाज से चीन हर साल तकरीबन 8 परमाणु हथियार बना रहा था. वर्ष 2010 में शी जिनपिंग को चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की कमान मिली और तभी से चीन की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बड़ा बदलाव आ गया. 2010 के बाद अगले 16 सालों में चीन ने 270 नए एटमी हथियार बना डाले. औसत के लिहाज ये आंकड़ा 17 हथियार प्रति वर्ष आता है. ये गुणा गणित बताता है कि जिनपिंग का प्रभाव बढ़ने से चीन के एटमी हथियार बनाने की गति दोगुने से ज्यादा बढ़ गई है.
शी जिनपिंग और किम जोंग जैसे किरदारों ने अपनी महत्वकांक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर वेपंस का जखीरा बढ़ाया. लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि विनाश के दूत हैं. दुनिया में आज जितने न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं. वो इस दुनिया के सर्वनाश के लिए काफी हैं.
दुनिया में आज 12 हजार से ज्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं. हालांकि सभी हथियारों का एक साथ इस्तेमाल असंभव है लेकिन अगर बड़ी तादाद में परमाणु हथियार दाग दिए जाएं तो दुनिया में आग का तूफान आ सकता है. इन हथियारों से निकली ऊर्जा और वेग, शहरों से लेकर जंगलों तक को जला देंगे और आग के शोले तेज हवाओं के साथ उड़ेंगे . इस आग से निकला काला धुंआ वातावरण में जमा हो जाएगा.
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— Zee News (@ZeeNews) June 9, 2026
इस काले धुएं की वजह से धरती के 90 प्रतिशत हिस्से पर 1 से 1.5 साल तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी. इन एटमी हथियारों से जो रेडिएशन निकलेगी उससे रिकवरी करने में धरती की सतह को 300 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा. इतना ही नहीं, रेडिएशन के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों के DNA को 90 प्रतिशत तक का नुकसान होगा.
एटमी ताकत का ये अंधा जुनून ना सिर्फ विनाश ला सकता बल्कि ये दूसरे देशों को भी परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ाने पर मजबूर कर रहा है. सिपरी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत ने भी अपने एटमी वॉरहेड्स की तादाद बढ़ाई है. भारत ने पिछले एक साल में कुछ नए परमाणु हथियारों का निर्माण किया है.
2025 में जो आकलन किया गया था, उसके मुताबिक भारत के पास 180 से 190 तक परमाणु हथियार बताए गए थे. जबकि 2026 की रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास 190 एटमी हथियार होने की पुष्टि हो चुकी है.
सिपरी की ये रिपोर्ट साफ-साफ कहती है कि भारत के परमाणु हथियार बढ़ने की वजह सिर्फ चीन है. चीन ने अपने हथियार बढ़ाए तो अपनी सुरक्षा के लिए भारत भी एटमी हथियार बढ़ाने के लिए मजबूर हुआ है. यानी कि जिनपिंग की महत्वकांक्षा दक्षिण एशिया को धरती का एक ऐसा हिस्सा बना रही है जहां एटमी हथियारों की तादाद बढ़ती जा रही है. हो सकता है कि आपके अंदर सवाल उठ रहा हो, जब चीन अपने एटमी हथियार बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है कि हमारा पड़ोसी देश सुधर गया या उसकी नीयत में बदलाव आ गया है. सच तो ये है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है.
पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यूरेनियम की कमी है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से पाकिस्तान यूरेनियम नहीं खरीद पा रहा है. पाकिस्तान की धरती पर यूरेनियम बहुत सीमित मात्रा में मौजूद है. पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चुनौती है आधुनिक मिसाइल सिस्टम. पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार दागने के लिए पुरानी मिसाइलें हैं. जो नई मिसाइलें पाकिस्तान में बनाई गई हैं, वो एटमी हथियार दागने में सक्षम नहीं हैं.
पाकिस्तान की तीसरी बड़ी चुनौती है वो कंगाली, जिससे पाकिस्तान पिछले 2 दशक से जूझ रहा है. फंडिंग के अभाव में पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पा रहा है. परमाणु हथियार दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हैं. ये जानने के लिए आपको संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेज की एक टिप्पणी समझनी चाहिए. गुटेरेज ने कहा था- 'आज मानवता और परमाणु विनाश के बीच सिर्फ एक गलतफहमी की दूरी है. अगर कोई भी पक्ष गलतफहमी का शिकार होगा, तो परमाणु विनाश तय है.'