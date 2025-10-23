आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान हुआ बेनकाब, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने ऐसे खोली पोल

India exposes Pakistan on terrorism discussion: संयुक्त राष्ट्र के मंच भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब किया है. पाकिस्तान ने UN में आतंकवाद को 'आजादी की लड़ाई' बताने की कोशिश की. पाकिस्तान बार-बार इस्लामोफोबिया का हवाला देकर अपने आतंकी एजेंडे को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भारत ने उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्पष्ट और तर्कसंगत जवाब देकर बेनकाब कर दिया. आइए जानते हैं पूरा मामला...
Trending Photos
India exposes Pakistan on terrorism discussion: अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान बेइज्जत हुआ है. उसने जैसे ही अपने आतंकवाद को वैध ठहराने की कोशिश की है तो भारत ने उसे बेनकाब कर दिया. पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में यह दावा किया कि भारत में हमले करने वाले उसके आतंकवादी ‘स्वतंत्रता सेनानी’ हैं. भारत ने इस बयान को पाकिस्तान की 'दोमुंही नीति और पाखंड' करार देते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है. पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र मिशन में काउंसलर मुहम्मद जव्वाद अजमल ने कहा कि देशों को 'आतंकवाद और विदेशी कब्जे के खिलाफ लोगों के वैध प्रतिरोध' में फर्क समझना चाहिए. उन्होंने यह भी झूठा दावा किया कि यह फर्क अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 46/51 में मान्यता प्राप्त है.
पाकिस्तान की तरफ से किया गया ये दावा झूठा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1994 के एक घोषणा पत्र में साफ कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक, वैचारिक, धार्मिक या अन्य कारण से किए गए आतंकवादी कृत्य किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित नहीं ठहराए जा सकते. 2004 की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और 1999 में अपनाए गए 'आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन' में भी यही दोहराया गया है.
संयुक्त राष्ट्र मिशन में पाकिस्तान के काउंसलर मुहम्मद जव्वाद अजमल ने जिस महासभा के प्रस्ताव 46/51 का हवाला दिया, वह 1991 में पारित हुआ था. उसमें स्वतंत्रता आंदोलनों का उल्लेख तो है, लेकिन उसमें आतंकवाद को वैध नहीं ठहराया गया है. इसके बजाय उस प्रस्ताव में साफ कहा गया कि 'किसी भी रूप में और कहीं भी किया गया आतंकवाद आपराधिक और अनुचित है'.
इसे पूरे मामले में भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी रघु पुरी ने पाकिस्तान के दावों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा 'आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा अपराध है. यह कट्टरता, हिंसा, असहिष्णुता और भय का सबसे बुरा रूप है और आतंकवादी मानव जाति के सबसे निकृष्ट तत्व हैं.' पुरी ने आगे कहा 'पाकिस्तान की दोहरी नीति और पाखंड एक बार फिर उजागर हो गया है. यह देश वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है, जिसका संबंध दुनिया भर में हुए कई आतंकी हमलों से रहा है.'
यह पूरी बहस संयुक्त राष्ट्र महासभा की 'थर्ड कमेटी' की बैठक में हुई, जहां 'आतंकवाद से निपटते हुए मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा' (Fundamental Freedoms While Countering Terrorism) पर चर्चा चल रही थी. इस दौरान विशेष दूत बेन सॉल (Ben Saul) भी मौजूद थे. अजमल की तरफ से अंतरराष्ट्रीय कानून की गलत व्याख्या करने की कोशिश की गई, लिहाजा भारत ने पाक की इस कोशिश को बेनकाब कर दिया.
दरअसल, भारत ने सालों पहले अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (Comprehensive Convention on International Terrorism) (CCIT) का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पिछले 19 सालों से पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों की वजह से यह अटका हुआ है, क्योंकि वे अपने 'पसंदीदा आतंकवादियों' को 'स्वतंत्रता सेनानी' बताने पर अड़े हुए हैं.
पाकिस्तान के काउंसलर मुहम्मद जव्वाद अजमल ने यह भी आरोप लगाया कि भारत द्वारा उठाए गए आतंकवाद विरोधी कदम मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं. इस पर पुरी ने जवाब दिया 'आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकवाद को बढ़ावा और संरक्षण देते हैं, वे खुद मानवाधिकारों के सबसे बड़े उल्लंघनकर्ता हैं.'
अजमल ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक ढांचे की भी आलोचना की और दावा किया कि 'इसने एक धर्म को आतंकवाद से जोड़कर निशाना बनाया है.' पुरी ने इसे पाकिस्तान द्वारा 'अपने अत्याचारों को छिपाने के लिए इस्लामोफोबिया की आड़ लेने के निरर्थक प्रयास" बताकर खारिज कर दिया.
ये भी पढ़ें: ट्रंप बुला रहे बैठक, पुतिन न्यूक्लियर धमाका करने पर तुले हुए हैं; जल-थल-नभ में करवाई 'परमाणु ड्रिल'