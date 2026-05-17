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होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को रोकना मंजूर नहीं...अमेरिका-ईरान की निगरानी के बीच भारत ने चेताया

Hormuz Strait: UN की एक मीटिंग में बोलते हुए पर्वतनेनी हरीश ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को रोकना और यहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 17, 2026, 10:38 AM IST
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होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को रोकना मंजूर नहीं...अमेरिका-ईरान की निगरानी के बीच भारत ने चेताया

Hormuz Strait: अमेरिका और ईरान के बीच भले ही जंग खत्म हो गई है लेकिन होर्मुज स्ट्रेट पर अब भी तनाव है. यहां से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान और अमेरिका निगरानी रख रहा है. ईरान ने साफ कह दिया है कि इस रास्ते से बिना उसके इजाजत के जहाज नहीं गुजर सकते हैं, इसी बीच भारत ने UN में कड़े शब्दों में कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करना, जहाज के कर्मचारियों की जान खतरे में डालना, जहाज की आवाजाही को रोकना बिल्कुल स्वीकार नहीं है.

भारतीय झंडे वाले जहाज पर हुआ था हमला

एनर्जी और सप्लाई फ्लो को सुरक्षित रखने पर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल (UNECOSOC) की एक स्पेशल मीटिंग में हरीश की यह बात ओमान के तट पर भारत के झंडे वाले एक कमर्शियल जहाज पर हमले के कुछ दिनों बाद आई. ओमानी अधिकारियों ने सोमालिया से आ रहे जहाज के सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, लेकिन यह तुरंत पता नहीं चला कि हमला किसने किया था. 

दुनिया के देशों को करना होगा काम

साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस संकट से निपटने के लिए दुनिया के देशों को मिलकर काम करना होगा, तुरंत राहत देने वाले कदमों और लंबे समय के समाधान की जरूरत है. 13 मई को हुआ यह हमला ऐसे समय में हुआ, जब होर्मुज जलडमरूमध्य में हालात पहले से तनावपूर्ण बने हुए हैं, ओमान के पास स्थित यह समुद्री रास्ता दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

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नया ट्रैफिक सिस्टम

इसी बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए एक नया ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही के लिए एक तय मार्ग बनाया गया है, जिसका औपचारिक खुलासा जल्द किया जाएगा. अजीजी के मुताबिक, इस व्यवस्था का फायदा हर देश या जहाज को नहीं मिलेगा. केवल वे व्यावसायिक जहाज और पक्ष ही इस मार्ग का उपयोग कर सकेंगे जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे. इसके अलावा, ईरान इस सेवा के लिए शुल्क भी वसूलेगा. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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