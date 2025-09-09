नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर हिंसा पर भारत सरकार ने जताई चिंता, भारतीय नागरिकों को दी सलाह

MEA Issues Statement on Nepal Situation: नेपाल में सोशल मीडिया को लेकर Gen-Z के प्रदर्शन के बीच भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है, जिसमें वहां रह रहे भारतीय नागरिकों से सावधानीपूर्वक रहने और नेपाल सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है.
MEA Issues Statement on Nepal Situation: भारत ने नेपाल में हाल ही में हुए घटनाक्रम पर चिंता जताई है और कहा है कि वह वहां की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है. भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने घटना को लेकर एक बयान जारी कर कहा है कि वह नेपाल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से बहुत दुखी है, जिसमें कई युवाओं की जान चली गई. बता दें कि नेपाल के युवाओं ने देश में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था. जहां इस प्रदर्शन में कई लोगों की जान चली गई. दरअसल हजारों छात्रों-युवाओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ भीषण प्रदर्शन किया. ऐसे में भारत सरकार का यह बयान वहां के भारतीय नागरिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है.
विदेश मंत्रालय ने जताया शोक
नेपाल की स्थिति को लेकर मंत्रालय ने कहा, 'हम नेपाल में कल से हो रहे घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं और हमें कई युवा जिंदगियों के चले जाने से गहरा दुख हुआ है.' बयान में आगे कहा गया कि, 'हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है. हम उन लोगों के जल्द ठीक होने की कामना भी करते हैं जो इन घटनाओं में घायल हुए हैं.'
शांतिपूर्ण बातचीत की उम्मीद
भारत ने नेपाल को एक करीबी दोस्त और पड़ोसी बताते हुए कहा, 'हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष संयम बरतेंगे और किसी भी मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके और बातचीत से सुलझाएंगे.' भारत का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच दशकों से मजबूत संबंध रहे हैं.
भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने की अपील
MEA ने यह भी बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि नेपाल के अधिकारियों ने काठमांडू और कई दूसरे शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके. भारत ने नेपाल में रह रहे अपने नागरिकों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है. उन्हें कहा गया है कि वे नेपाल के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करें.