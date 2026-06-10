/ओमान के समुद्र में गुम हुए 3 भारतीय: जहाज पर हमले के बाद परिवारों की थमी सांसें; भारत ने US से मांगा जवाब

भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित अपने हेडक्वार्टर में 30 मिनट की बैठक के दौरान जेसन मीक्स को एक औपचारिक विरोध पत्र (demarche) सौंपा. विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा,' जहाज पर सवार 24 भारतीय क्रू सदस्यों में से अब तक 21 भारतीयों को बचा लिया गया है और 3 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं. ओमान में हमारा दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और चल रहे खोज और बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है.' बता दें कि यह घटना एक अन्य टैंकर 'मैरिवेक्स' पर इसी तरह के अमेरिकी हमले के एक दिन बाद हुई है. उस टैंकर पर भी सभी भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया था. बताया जा रहा है कि दोनों जहाजों का संबंध ईरान से जुड़े ऑयल ट्रेड से है, जबकि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अप्रैल 2026 में लगाए गए प्रतिबंधों को लागू कर रहा है.