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ओमान के समुद्र में गुम हुए 3 भारतीय: जहाज पर हमले के बाद परिवारों की थमी सांसें; भारत ने US से मांगा जवाब

Attack On Ship Off Oman Coast: भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओमान तट पर बुधवार ( 10 जून 2026) को एक कमर्शियल शिप पर हुए हमले के बाद बयान जारी किया है. मंत्रालय के मुताबिक 21 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अभी भी लापता हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 10, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:15 PM IST
ओमान के समुद्र में गुम हुए 3 भारतीय: जहाज पर हमले के बाद परिवारों की थमी सांसें; भारत ने US से मांगा जवाब

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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