/ओमान के समुद्र में गुम हुए 3 भारतीय: जहाज पर हमले के बाद परिवारों की थमी सांसें; भारत ने US से मांगा जवाब

Attack On Ship: ओमान तट पर बुधवार ( 10 जून 2026) को एक कमर्शियल शिप पर हुए हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है. मंत्रालय ने पुष्टि की है कि हमले में 21 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अभी भी लापता हैं. इस घटना की निंदा भी की गई. बता दें कि पालाऊ के झंडे वाले इस जहाज में 28 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें से 24 भारतीय नागरिक थे. जहाज ने ओमान के सोहार पोर्ट से तकरीबन 20 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में सेल करते समय हमले की सूचना देते हुए डिस्ट्रैस कॉल भेजा.
भारत स्थित ओमान दूतावास ने हमले का अपडेट देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' हमें ओमान के तट के पास एक जहाज से जुड़ी घटना के बारे में पता चला है. हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं. हम जल्द ही और जानकारी देंगे.'
We have learnt of an incident involving a vessel off the coast of Oman. We are closely monitoring the situation and in close touch with the local authorities. We shall update soon.
— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) June 10, 2026
भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित अपने हेडक्वार्टर में 30 मिनट की बैठक के दौरान जेसन मीक्स को एक औपचारिक विरोध पत्र (demarche) सौंपा. विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा,' जहाज पर सवार 24 भारतीय क्रू सदस्यों में से अब तक 21 भारतीयों को बचा लिया गया है और 3 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं. ओमान में हमारा दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और चल रहे खोज और बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है.' बता दें कि यह घटना एक अन्य टैंकर 'मैरिवेक्स' पर इसी तरह के अमेरिकी हमले के एक दिन बाद हुई है. उस टैंकर पर भी सभी भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया था. बताया जा रहा है कि दोनों जहाजों का संबंध ईरान से जुड़े ऑयल ट्रेड से है, जबकि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अप्रैल 2026 में लगाए गए प्रतिबंधों को लागू कर रहा है.
First visuals of vessel Settebello that came under US strike off Oman coast; 21 Indians have been rescued after the strike, 3 remain missing@WIONews https://t.co/IjhoJV36nX pic.twitter.com/Pc3NOiM6Un
— Sidhant Sibal (@sidhant) June 10, 2026
भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित अपने हेडक्वार्टर में 30 मिनट की बैठक के दौरान जेसन मीक्स को एक औपचारिक विरोध पत्र (demarche) सौंपा. विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा,' जहाज पर सवार 24 भारतीय क्रू सदस्यों में से अब तक 21 भारतीयों को बचा लिया गया है और 3 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं. ओमान में हमारा दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और चल रहे खोज और बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है.' बता दें कि यह घटना एक अन्य टैंकर 'मैरिवेक्स' पर इसी तरह के अमेरिकी हमले के एक दिन बाद हुई है. उस टैंकर पर भी सभी भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया था. बताया जा रहा है कि दोनों जहाजों का संबंध ईरान से जुड़े ऑयल ट्रेड से है, जबकि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अप्रैल 2026 में लगाए गए प्रतिबंधों को लागू कर रहा है.
भारत ने इन घटनाओं के पैटर्न पर अबतक की सबसे कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए गहरी चिंता जताई है. विदेश मंत्रालय ने कहा,' इस क्षेत्र में जहाजों पर हमलों की लगातार घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और यह क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का डायरेक्ट नतीजा हैं.' मंत्रालय ने आगे कहा,' हम तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए चल रही बातचीत को पूरा करने की अपनी मांग दोहराते हैं, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता लौट सके. क्षेत्र में कमर्शियल शिप और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना बंद होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार क्षेत्र के इंटरनेशनल सी रूट से मुक्त और निर्बाध आवाजाही और ट्रेड को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए.'