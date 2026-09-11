/दुनिया में भारत का डंका, आंसू बहा रही पाकिस्तान की जनता, BRICS की शानो-शौकत देख छाती पीट रहा पड़ोसी

पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने ब्रिक्स समिट को लेकर बताया कि 'ब्रिक्स में तो चाइना भी मौजूद है और चीन ने हमें सबसे ज्यादा लोन दिया हुआ है. जितना कर्जा हमें चीन ने दिया हुआ है उसपर होना तो ये चाहिए कि चाइनीज प्रेसीडेंट हमारे पीछे-पीछे घूम रहे हों और हम छिप जाएं कहीं जाकर कि कहीं वो हमसे अपना पैसा ही न मांग लें... लेकिन हम फिर भी ऐसी जगहों पर पूरे कांफिडेंस के साथ पहुंच जाते हैं और उसके बाद भी हम शी जिनपिंग को जो चूरन खिला रहे हैं कि जी हम यहां पर सीपीसी बना देंगे जो कि बनता ही जा रहा है. इतने दिनों में तो ताजमहल भी बनकर खड़ा हो जाता. अब तो मुझे लगता है कि शी जिनपिंग को भी काफी कुछ समझ में आने लगा होगा. ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी ने अब तक जिनपिंग के कान में ये न बोला हो कि अरे आप इन लोगों के साथ काम कर रहे हो? आप इस जन्म में तो क्या अगले से अगले जन्म के बाद भी सीपीस बन ही रहा होगा... अब तो पाकिस्तान ने ये कहना भी शुरू कर दिया है कि हमारी इकोनॉमी तो पहले काफी बढ़िया जा रही थी वो चीन के साथ मिलकर खराब हो गई. ब्रिक्स की समिट पर सबकी नजरें हैं और पाकिस्तान की नजर भी हैं. अब तो मोदी जी भी कह रहे होंगे कि जहां तेरी ये नजर है मेरी जां मुझे खबर है...'