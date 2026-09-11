/दुनिया में भारत का डंका, आंसू बहा रही पाकिस्तान की जनता, BRICS की शानो-शौकत देख छाती पीट रहा पड़ोसी

देश की राजधानी में BRICS समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं इस वक्त दिल्ली की तस्वीर देखकर पाकिस्तान बैचेन है..या फिर यूं कहें कि मुनीर को नींद नहीं आ रही. BRICS समिट के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बारी है.. बस यही बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पेट में दर्द कर रही है... ब्रिक्स की तस्वीरें पाकिस्तान को इसलिए और ज्यादा परेशान कर रही है क्योंकि कभी पाकिस्तान भी ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता था.. लेकिन उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका..अब तो चीन भी उसे आंखे दिखा रहा है..जिनपिंग कल भारत आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान का दर्द और बढ़ गया है..
ये तस्वीर पाकिस्तान को परेशान करने वाली है...ये तस्वीर शहबाज-मुनीर की टेंशन बढ़ाने वाली है.. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में हैं…पाकिस्तान के लिए अभी तो ये ट्रेलर है असली झटका लगना अभी बाकी है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कल दिल्ली में होंगे. एक तरफ पुतिन दूसरी तरफ जिनपिंग 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष 12 सितंबर को दिल्ली में 18वें BRICS सम्मेलन का हिस्सा होंगे..दिल्ली में उत्सव जैसा माहौल है..भारत एक नई लकीर खींच रहा है और यही बात पड़ोसी पाकिस्तान को बैचेन कर रही है.
बड़ा सवाल ये है कि चीन तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा है लेकिन हम आज तक ब्रिक्स में जा ही नहीं पाए? इस सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तान नागरिकों का मानना है कि भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा ही न... ये थोड़े है कि हम सुबह उठकर ब्रिक्स में घूमने चले जाएंगे... अब देखिए इन्होंने शार्क खत्म कर दिया है. शार्क को बहाल करने के लिए बांग्लादेश लगातार हाथ-पांव मार रहा है. मैं तो चाहता हूं कि ब्रिक्स के अंदर इंडिया और अन्य देशों के साथ पाकिस्तान सहित तमाम मुल्क होने चाहिए और ये सब मिलकर आपस में ट्रेड करें. दिल्ली में BRICS की तैयारियां और पुतिन-जिनपिंग के दौरे से पड़ोसी पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है.
भारत में BRICS को लेकर की तैयारियों को देखकर पाकिस्तान में मातम का माहौल चल रहा है. ऐसा मालूम हो रहा है कि पड़ोसी के घर आलीशान भोज हो और बगल वाले को न्योता ही न मिला हो... कहां पाकिस्तान खुद को भी ब्रिक्स में शामिल होते हुए देखना चाहता था,लेकिन भारत के आगे उसकी एक नहीं चल रही है... यहां डॉलर के पैरलल करेंसी की प्लानिंग हो रही है, उधर पाकिस्तान लाख छटपटाकर भी ब्रिक्स में शामिल होने के रास्ते पर नहीं बढ़ पा रहा. वहीं पाकिस्तान का मानना है कि ऐसे आयोजन अगर पाकिस्तान में किए जाएं तो उनके पास इतने बड़े होटल हैं भी या नहीं?
इस सवाल के जवाब में पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा का मानना है, 'अगर आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं तो पुतिन तो अपने 400-500 बंदे लेकर आते हैं और चीन 600-700 बंदे लेकर आते हैं. तो मैं आपको बताऊं कि अगर पाकिस्तान के अंदर एसईओ की समिट होती है अगले साल तो हमारे पास पता नहीं इतने बड़े होटल्स हैं भी कि नहीं क्योंकि हमने तो इतने बड़े पैमाने पर इन चीजोंको माजीमें नहीं किया है. देखिए पाकिस्तान ने इस पर बहुत ज्यादा सोच-विचार भी किया है. आपको पता है इस पर पाकिस्तान में डिस्कशन हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में आए मेहमानों को ठहराना कहां है? हमारे पास 3-4 होटल हैं इस्लामाबाद में 3 तो बड़े अच्छे होटल हैं लेकिन फिर भी इस्लामाबाद को इस तरह के इवेंट के लिए 2 और होटलों की जरूरत है.' नई दिल्ली एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के बड़े मंच के रूप में दुनिया के सामने है.. 12 और 13 सितंबर को पुतिन-जिनपिंग और पीएम मोदी एक मंच पर होंगे और पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा होगा.
पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने ब्रिक्स समिट को लेकर बताया कि 'ब्रिक्स में तो चाइना भी मौजूद है और चीन ने हमें सबसे ज्यादा लोन दिया हुआ है. जितना कर्जा हमें चीन ने दिया हुआ है उसपर होना तो ये चाहिए कि चाइनीज प्रेसीडेंट हमारे पीछे-पीछे घूम रहे हों और हम छिप जाएं कहीं जाकर कि कहीं वो हमसे अपना पैसा ही न मांग लें... लेकिन हम फिर भी ऐसी जगहों पर पूरे कांफिडेंस के साथ पहुंच जाते हैं और उसके बाद भी हम शी जिनपिंग को जो चूरन खिला रहे हैं कि जी हम यहां पर सीपीसी बना देंगे जो कि बनता ही जा रहा है. इतने दिनों में तो ताजमहल भी बनकर खड़ा हो जाता. अब तो मुझे लगता है कि शी जिनपिंग को भी काफी कुछ समझ में आने लगा होगा. ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी ने अब तक जिनपिंग के कान में ये न बोला हो कि अरे आप इन लोगों के साथ काम कर रहे हो? आप इस जन्म में तो क्या अगले से अगले जन्म के बाद भी सीपीस बन ही रहा होगा... अब तो पाकिस्तान ने ये कहना भी शुरू कर दिया है कि हमारी इकोनॉमी तो पहले काफी बढ़िया जा रही थी वो चीन के साथ मिलकर खराब हो गई. ब्रिक्स की समिट पर सबकी नजरें हैं और पाकिस्तान की नजर भी हैं. अब तो मोदी जी भी कह रहे होंगे कि जहां तेरी ये नजर है मेरी जां मुझे खबर है...'
जिस वक्त भारत एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है तो दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है. अब सवाल ये कि ब्रिक्स को लेकर पाकिस्तान के पेट में इतना दर्द क्यों है..तो चलिए हम आपको बताते हैं. दरअसल पाकिस्तान ने BRICS की सदस्यता के लिए आवेदन किया था...अगस्त 2023 में पूर्ण सदस्यता के लिए पाकिस्तान ने आवेदन किया था जिस पर चीन ने दावेदारी का समर्थन किया था और रूस का भी रुख सकारात्मक था लेकिन नए सदस्य देश के लिए आम सहमति जरूरी होती है लिहाजा पाकिस्तान पर भारत की सहमति बड़ी चुनौती है और इसी कारण 2024 में रूस की अध्यक्षता में पाकिस्तान से साफ इनकार कर दिया गया
पाकिस्तान का ब्रिक्स में आने का ख्वाब धड़ाम हो चुका है..पाकिस्तान की दावेदारी के सामने केवल भारत के साथ उसके रिश्ते ही चुनौती नहीं हैं. उसकी आर्थिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण पहलू है. BRICS की पहचान मूल रूप से तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मंच के रूप में बनी थी. हालांकि संगठन का विस्तार अब व्यापक भू-राजनीतिक और रणनीतिक आधार पर भी हो रहा है, फिर भी आर्थिक क्षमता, व्यापारिक संभावनाएं और वैश्विक आर्थिक भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई हैं. पाकिस्तान महंगाई, विदेशी मुद्रा संकट, भारी कर्ज और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है.. पाकिस्तान एक तरह से गृहयुद्ध में घिरा हुआ है.. ऐसे में उसे न तो अब चीन भाव दे रहा है और ना ही रुस...यही वजह है कि पाकिस्तान का निजाम भारत में महाशक्तियों के जुटान को देखकर झटपटा रहा है.. पूरे पाकिस्तान में ब्रिक्स की खबरें छाई हुई हैं.