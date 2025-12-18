‘पिछले 11 वर्षों में भारत ने बदल दिया अपना आर्थिक DNA...’ ओमान में बोले PM मोदी

PM Modi Oman Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ओमान में आयोजित भारत-ओमान व्यापार मंच में भाग लिया और पिछले 11 वर्षों में भारत द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों पर प्रकाश डाला. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने अपने आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिनकी वजह से देश आज दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी बाजारों में से एक बन गया है.

प्रधानमंत्री ने सीईपीए के महत्व पर जोर दिया और कहा कि यह भारत-ओमान साझेदारी को नया आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान करेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि यह समझौता दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा और गति देगा और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने केवल नीतियों में बदलाव नहीं किए हैं बल्कि अपने आर्थिक डीएनए को भी बदल दिया है. उन्होंने विशेष रूप से जीएसटी के बारे में बात की जिनसे भारत ने वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता में महत्वपूर्ण प्रगति की है. मोदी ने कहा कि जीएसटी ने पूरे भारत को एकीकृत और एकजुट बाजार में बदल दिया और दिवालियापन संहिता ने निवेशकों का विश्वास मजबूत किया.

#WATCH | Muscat, Oman: At the India-Oman Business Summit, PM Narendra Modi says, "Today, we are making a historic decision whose echo will be heard for decades to come. The Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) will fill us with new trust and new energy in the 21st… pic.twitter.com/NkJNADb8Rn — ANI (@ANI) December 18, 2025

भारत-ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडावी और मस्कट के बीच अरब सागर ने हमारे संबंधों को मजबूत किया है. इसने हमारे संस्कृति और अर्थव्यवस्था को नई शक्ति दी है. उन्होंने आगे कहा कि आज हम एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं जिसे आने वाले समय में याद रखा जाएगा. सीईपीए, 21वीं सदी में हमारी साझेदारी को नया आत्मविश्वास और ऊर्जा देगा. यह हमारे व्यापार को नई गति देगा और हर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर खोलेगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ओमान के रिश्तों को विश्वास की नींव पर आधारित बताया और कहा कि हमारा संबंध समय के साथ और मजबूत हुआ है. आज हमारे राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं जो केवल उत्सव नहीं बल्कि हमारी प्राचीन समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने का एक अवसर है. पीएम मोदी ने कहा कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत-ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है. हर लहर के साथ यह दोस्ती नई ऊंचाईयों को छूती है.

पीएम मोदी ने ओमान में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहां मिनी इंडिया देख रहा हूं, जहां मलयालम, तमिल, तेलगू, मराठी और गुजराती बोलने वाले लोग हैं. यह देखकर खुशी हो रही है कि भारतीय समुदाय यहां कितनी बड़ी संख्या में हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ओमान की यात्रा के सात साल बाद उन्हें यहां आने का मौका मिला है और यह भारत-ओमान साझेदारी को नई दिशा और गति प्रदान करेगा.

भारत और ओमान के कूटनीतिक रिश्तों के 70 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा रिश्ता भरोसे की नींव पर बना है और यह लगातार मजबूत हो रहा है. यह समिट भारत-ओमान रिश्तों को नई दिशा देगी. प्रधानमंत्री ने ओमान के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि हमें हर एक क्षेत्र में इनोवेशन को आगे लाना है. भारत और ओमान की साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाना है. हमने भारत में श्रम कानूनों को सरल बना दिया है और अब दुनिया में अनिश्चितता के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ओमान के मस्कट में हैं जो उनके तीन देशों के दौरे का अंतिम चरण है. इससे पहले उन्होंने जॉर्डन और इथियोपिया का दौरा किया था.