ट्रंप ने लगा दी सारी ताकत, सीना ताने अपने जिद पर खड़ा भारत, बौखलाहट में 50% टैरिफ के बाद अब ये हरकत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा कर सारी ताकत झोंक दी है, लेकिन भारत सीना तानकर अपनी जिद पर कायम है. व्हाइट हाउस ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने तो हद ही कर दी, भारत को 'रूस का तेल धुलाई केंद्र' कह डाला. बुधवार से लागू इस टैरिफ ने भारत-अमेरिका रिश्तों में खटास बढ़ा दी है. जानें पूरी बात.

न्यूज एजेंसी पीटीआई में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और भारत के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. ट्रंप प्रशासन के व्हाइट हाउस ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भारत रूस के लिए 'तेल का धुलाई केंद्र' (ऑयल मनी लॉन्ड्री) बन गया है, जो रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए पैसा दे रहा है.

गुरुवार को नवारो ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में भारत पर हमला बोला और कहा कि भारत सस्ते रूसी तेल को रिफाइन करके दुनिया भर में बेच रहा है, जिससे रूस को फायदा हो रहा है. इस बीच, बुधवार से भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया है, जो भारत के $42 बिलियन के ट्रेड सरप्लस और रूसी तेल खरीद को निशाना बना रहा है.

1/ President Trump’s 50% tariffs on Indian imports are now in effect. This isn’t just about India’s unfair trade—it’s about cutting off the financial lifeline India has extended to Putin’s war machine. pic.twitter.com/bwLaL9dBTv — Peter Navarro (@RealPNavarro) August 28, 2025

रूस की 20% तेल रिफ़ाइनरियों को नुकसान

उधर वाशिंगटन में एक नियमित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, "यूक्रेनी हमलों से रूस की 20% तेल रिफ़ाइनरियों को नुकसान पहुँचा है."

