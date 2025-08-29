ट्रंप ने लगा दी सारी ताकत, सीना ताने अपने जिद पर खड़ा भारत, बौखलाहट में 50% टैरिफ के बाद अब ये हरकत
ट्रंप ने लगा दी सारी ताकत, सीना ताने अपने जिद पर खड़ा भारत, बौखलाहट में 50% टैरिफ के बाद अब ये हरकत

ट्रंप के सहयोगी नवारो अब बहुत नीच हरकत पर उतर आए हैं. पहले उन्होंने कहा कि यूक्रेन में शांति का रास्ता दिल्ली से होकर जाता है, फिर अब जो बयान दिया है, वह भारत बर्दाशत नहीं करने वाला है. यह टैरिफ जंग अमेरिका-भारत दोस्ती के लिए बड़ी चुनौती बन गई है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 29, 2025, 12:35 PM IST
ट्रंप ने लगा दी सारी ताकत, सीना ताने अपने जिद पर खड़ा भारत, बौखलाहट में 50% टैरिफ के बाद अब ये हरकत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा कर सारी ताकत झोंक दी है, लेकिन भारत सीना तानकर अपनी जिद पर कायम है. व्हाइट हाउस ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने तो हद ही कर दी, भारत को 'रूस का तेल धुलाई केंद्र' कह डाला. बुधवार से लागू इस टैरिफ ने भारत-अमेरिका रिश्तों में खटास बढ़ा दी है. जानें पूरी बात.

न्यूज एजेंसी पीटीआई में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और भारत के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. ट्रंप प्रशासन के व्हाइट हाउस ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भारत रूस के लिए 'तेल का धुलाई केंद्र' (ऑयल मनी लॉन्ड्री) बन गया है, जो रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए पैसा दे रहा है.

गुरुवार को नवारो ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में भारत पर हमला बोला और कहा कि भारत सस्ते रूसी तेल को रिफाइन करके दुनिया भर में बेच रहा है, जिससे रूस को फायदा हो रहा है. इस बीच, बुधवार से भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया है, जो भारत के $42 बिलियन के ट्रेड सरप्लस और रूसी तेल खरीद को निशाना बना रहा है.

रूस की 20% तेल रिफ़ाइनरियों को नुकसान 
उधर वाशिंगटन में एक नियमित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, "यूक्रेनी हमलों से रूस की 20% तेल रिफ़ाइनरियों को नुकसान पहुँचा है."

आप भी देखें वीडियो:-

 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

