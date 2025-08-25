50 प्रतिशत के टैरिफ से पहले भारत ने खेली चाल, वाशिंगटन में हायर की नई लॉबिंग फर्म
50 प्रतिशत के टैरिफ से पहले भारत ने खेली चाल, वाशिंगटन में हायर की नई लॉबिंग फर्म

India-US Tariffs: अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. भारत ने इसका हल निकालने के लिए अमेरिका में नई लॉबिंग फर्म को नियुक्त किया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 25, 2025, 11:07 AM IST
India-US Relation: वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने अमेरिका के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने से कुछ दिन पहले फेडरेल लॉबिंग, मीडिया रिलेशन, डिजिटल ऑडिट, सोशल मीडिया स्ट्रैटजी और विज्ञापन जैसे रणनीतिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सेकंड लॉबिंग फर्म को नियुक्त किया है. 'फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन फाइलिंग्स' के मुताबिक भारतीय दूतावास ने मर्करी पब्लिक अफेयर्स के साथ 15 अगस्त 2025 से 3 महीने के लिए 75,000 डॉलर के मंथली ट्रेनर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं.    

मर्करी पब्लिक अफेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट 
मर्करी के पार्टनर और लुइसियाना के पूर्व रिपब्लिकन सीनेटर डेविड विटर समेत 2020 ट्रंप ट्रांजिशन टीम के कम्यूनिकेशन डायरेक्टर ब्रायन लांजा इंडियन अकाउंट का प्रतिनिधित्व करेंगे. इन्हें 4 सदस्यीय टीम का समर्थन मिला है, जिसमें केविन थॉमस भी शामिल हैं. वह न्यूयॉर्क राज्य सीनेट के लिए चुने गए पहले भारतीय-अमेरिकी हैं. बता दें कि मर्करी का ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स के साथ भी संबंध है, जो व्हाइट हाउस में शामिल होने से पहले नवंबर साल 2024 तक फर्म में पंजीकृत लॉबिस्ट थीं.   

जेडी वेंस के सलाहकार रह चुके हैं ब्रायन लांजा  
बता दें कि ब्रायन लांजा साल 2016 में ट्रंप-पेंस राष्ट्रपति अभियान के लिए डिप्टी कम्युनिकेशन डायरेक्टर थे. उन्होंने सीनेट अभियान के दौरान जेडी वेंस के सलाहकार के तौर पर भी काम किया.  यह नई नियुक्ति उन चर्चाओं के बीच आई है जब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड कीथ शिलर की अगुवाई वाली एक फर्म को नियुक्त किया है.  

जेसन मिलर की फर्म को किया नियुक्त 
भारत की ओर से इस साल अप्रैल 2025 में ट्रंप के एक अन्य पूर्व सहयोगी जेसन मिलर की फर्म को भी नियुक्त किया था. मिलर की फर्म SHW पार्टनर्स LLC के साथ भारत के 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर इंडियन टैक्सपेयर्स का 1.8 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा, जिसका मासिक खर्चा 150,000 डॉलर होगा. बता दें कि विदेशों और अन्य प्रमुख ग्राहकों के लिए 1 से ज्यादा लॉबिंग फर्मों  को नियुक्त करना असामान्य नहीं है, क्योंकि वे अलग-अलग काम करते हैं.  

FAQ 

भारत पर कितना टैरिफ लगाया गया है?
अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है. 

कौन सी फर्म नियुक्त की गई है?
भारतीय दूतावास ने मर्करी पब्लिक अफेयर्स को नियुक्त किया है. 

 

 

 

 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

;