रूसी ऑयल को लेकर CREA का चौंकाने वाला दावा, हैरान कर रहा है इंपोर्ट का मैथमैटिक

India imported Russian oil: यूरोपीय थिंक टैंक, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जनवरी से सितंबर 2025 के बीच अपुष्ट सोर्स के जरिए 2.1 अरब यूरो मूल्य का 54 लाख टन रूसी तेल आयात किया है. इसी रिपोर्ट में भारत को रूस के बढ़ते 'शैडो फ्लीट' द्वारा मंगाए गए तेल का सबसे बड़ा आयातक बताया गया है. एक ओर यूक्रेन के साथ रूस के पूर्ण युद्ध के बाद, पश्चिमी प्रतिबंधों खासकर अमेरिका ने बैन लगाकर रूसी एनर्जी एक्सपोर्ट पर निशाना साधा है. दूसरी ओर भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तारीखों को तय करने के साथ प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच S-400, Su-57 समेत वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने की खबरें भी सामने आ रही हैं.

मास्को पर आरोप

मास्को पर अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अस्पष्ट स्वामित्व वाले पुराने टैंकरों, जाली रजिस्ट्रेश पेपर्स और निष्क्रिय ट्रैकिंग प्रणालियों का इस्तेमाल करके चीन, भारत और तुर्की को कच्चा तेल सप्लाई करने का आरोप है. हेलसिंकी स्थित CREA ने कहा कि 2025 के पहले नौ महीनों में 113 रूसी जहाज फर्जी फ्लैग लगाकर रवाना हुए, जिनमें रूस के कच्चे तेल के निर्यात का 13 फीसदी प्रतिशत - 11 मिलियन टन, जिसका मूल्य 4.7 बिलियन यूरो (5.4 बिलियन डॉलर) था - ले जाया गया. थिंक टैंक ने बताया, सितंबर 2025 तक, 90 रूसी शैडो वेसल्स काम कर रहे थे. CREA का दावा है कि इन्हीं नौ महीनों में दौरान 30 जहाजों ने भारत को क्रूड का एक्सपोर्ट किया.

टीओआई के मुताबिक 2025 की पहली तीन तिमाहियों में फर्जी झंडे वाले टैंकरों पर भेजे गए 4.7 अरब यूरो के रूसी तेल में से 2.1 अरब यूरो (54 लाख टन) भारत पहुंचा. यानी नवंबर 2025 तक रूस भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा. यानी भारत की कुल कच्चे तेल का जरूरत का एक तिहाई से अधिक हिस्सा रूस से आया. थिंक टैंक के इस दावे की अधिकारिक पुष्टि किसी अन्य अथेंटिंक सोर्स से नहीं हुई है.