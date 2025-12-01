Advertisement
trendingNow13024419
Hindi Newsदुनिया

रूसी ऑयल को लेकर CREA का चौंकाने वाला दावा, हैरान कर रहा है इंपोर्ट का मैथमैटिक

Russian oil ban: रूस से तेल आयात पर बैन के बावजूद भारत, मास्को से कच्चा तेल मंगा रहा है. ये आरोप है CREA का जिसकी रिपोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया गया है, हालांकि कोई अन्य अधिकृत सोर्स ने इस कथित दावे की पुष्टि नहीं की है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 01, 2025, 01:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रूसी ऑयल को लेकर CREA का चौंकाने वाला दावा, हैरान कर रहा है इंपोर्ट का मैथमैटिक

India imported Russian oil: यूरोपीय थिंक टैंक, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जनवरी से सितंबर 2025 के बीच अपुष्ट सोर्स के जरिए 2.1 अरब यूरो मूल्य का 54 लाख टन रूसी तेल आयात किया है. इसी रिपोर्ट में भारत को रूस के बढ़ते 'शैडो फ्लीट' द्वारा मंगाए गए तेल का सबसे बड़ा आयातक बताया गया है. एक ओर यूक्रेन के साथ रूस के पूर्ण युद्ध के बाद, पश्चिमी प्रतिबंधों खासकर अमेरिका ने बैन लगाकर रूसी एनर्जी एक्सपोर्ट पर निशाना साधा है. दूसरी ओर भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तारीखों को तय करने के साथ प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच S-400, Su-57 समेत वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने की खबरें भी सामने आ रही हैं.

मास्को पर आरोप

मास्को पर अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अस्पष्ट स्वामित्व वाले पुराने टैंकरों, जाली रजिस्ट्रेश पेपर्स और निष्क्रिय ट्रैकिंग प्रणालियों का इस्तेमाल करके चीन, भारत और तुर्की को कच्चा तेल सप्लाई करने का आरोप है. हेलसिंकी स्थित CREA ने कहा कि 2025 के पहले नौ महीनों में 113 रूसी जहाज फर्जी फ्लैग लगाकर रवाना हुए, जिनमें रूस के कच्चे तेल के निर्यात का 13 फीसदी प्रतिशत - 11 मिलियन टन, जिसका मूल्य 4.7 बिलियन यूरो (5.4 बिलियन डॉलर) था - ले जाया गया. थिंक टैंक ने बताया, सितंबर 2025 तक, 90 रूसी शैडो वेसल्स काम कर रहे थे. CREA का दावा है कि इन्हीं नौ महीनों में दौरान 30 जहाजों ने भारत को क्रूड का एक्सपोर्ट किया.

Add Zee News as a Preferred Source

टीओआई के मुताबिक 2025 की पहली तीन तिमाहियों में फर्जी झंडे वाले टैंकरों पर भेजे गए 4.7 अरब यूरो के रूसी तेल में से 2.1 अरब यूरो (54 लाख टन) भारत पहुंचा. यानी नवंबर 2025 तक रूस भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा. यानी भारत की कुल कच्चे तेल का जरूरत का एक तिहाई से अधिक हिस्सा रूस से आया. थिंक टैंक के इस दावे की अधिकारिक पुष्टि किसी अन्य अथेंटिंक सोर्स से नहीं हुई है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Russian Oil

Trending news

रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
Mamata Banerjee
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
Assam
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
Nagaland
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
Navy Chief
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
Pakistan
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
Mohan Bhagwat
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
Ditvah cyclone update
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
parliament session 2025
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
Dr. Subhash Chandra
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
Bus accident
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर