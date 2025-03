बीच समंदर मुश्किल में थी ईरानियों की जान, बचाने पहुंची भारतीय नौसेना

Indian Navy rescue operations: हिंद महासागर हो या कोई और महासागर भारतीय नौसेना के पराक्रम का डंका संयुक्त राष्ट्र संघ तक बज रहा है. जंग के हालात या समुद्री लुटेरों का उत्पात, दुनिया भारत की नौसेना (Navy) लोहा मान रही है. कुछ समय पहले जब इजरायल-ईरान तनाव चरम पर था तब भी नेवी, ईरान के समुद्री तट पर थी और आज भी नौसेना ने बीच समंदर मुसीबत में फंसे ईरानी लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाकर उनकी जान बचाई.

'तरकश' बना मददगार

सुदूर मिशन में तैनात INS Tarkash ने सोमाली तट पर ईरानी ढो और घायल चालक दल को तकनीकी और चिकित्सा सहायता प्रदान की. भारतीय युद्धपोत ने जहाज ने जहाज की खराब मशीनरी और आरओ प्लांट को चालू किया, जिससे बाद उस शिप पर पीने के पानी का इंतजाम हुआ. नौसेना के जहाज की टीम ने खराब मौसम के कारण घायल हुए चालक दल के एक सदस्य का प्राथमिक उपचार भी किया. इस तरह नौसेना ने एक बार फिर #IndianNavy #AnytimeAnywhereAnyhow के उद्घोष की नई मिसाल दुनिया के सामने रखी.

Mission Deployed #INSTarkash rendered technical and medical assistance to an Iranian Dhow and injured crew off the Somali coast. The ship operationalised the dhow's defective RO plant, restoring drinking water availability onboard. The ship's team also provided first aid to an… pic.twitter.com/qFsflUA9zA

— SpokespersonNavy (@indiannavy) March 10, 2025