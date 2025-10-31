चीन की बढ़त रोकने के लिए भारत बढ़ाएगा आसियान संग जुगलबंदी, ड्रैगन को काउंटर करेगी नई 'संतुलन रणनीति'

India ASEAN Defence Ministers Meeting News: दुनिया की राजनीति इस समय तेज़ी से बदल रही है. चीन लगातार अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, समुद्र से लेकर सीमाओं तक अपनी ताकत दिखा रहा है. ऐसे में भारत भी अब पीछे नहीं है. भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों यानी आसियान देशों के साथ रिश्ते मज़बूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मलेशिया दौरा और वहां हुई आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की बैठक इसी नीति का हिस्सा है. इस बैठक में भारत ने साफ किया कि वह इस पूरे इलाके में शांति, सुरक्षा और समान सहयोग चाहता है.

इशारों में चीन को दिया संदेश

पिछले कुछ सालों में चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश की है. उसने कृत्रिम द्वीप बनाए, नौसेना की मौजूदगी बढ़ाई और छोटे देशों पर दबाव डालने की रणनीति अपनाई. भारत को चिंता है क्योंकि भारत का आधे से ज्यादा व्यापार इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है. अगर चीन इन रास्तों पर अपना नियंत्रण बढ़ाता है, तो भारत समेत कई देशों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.

इसी पृष्ठभूमि में राजनाथ सिंह ने आसियान बैठक में कहा, 'समुद्री सुरक्षा भारत और आसियान सहयोग का सबसे अहम हिस्सा है. दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरूमध्य हमारे व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी हैं.'

#WATCH | Kuala Lumpur, Malaysia: "I look forward to the participation of all ASEAN Member States in the ASEAN-India Maritime Exercise and International Fleet Review 2026, to be held in India. These events will further strengthen naval cooperation, enhance interoperability, and… pic.twitter.com/MvqX009oKK — ANI (@ANI) October 31, 2025

भले ही उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संदेश साफ था कि भारत अब 'साझेदारी के ज़रिए चीन के प्रभाव को संतुलित करने' की दिशा में काम कर रहा है.

रक्षा अभ्यासों में भाग लेने का न्योता

भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार मज़बूत हो रहा है. राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही आसियान-भारत समुद्री अभ्यास का दूसरा दौर आयोजित किया जाएगा. इस अभ्यास का मकसद है, नौसेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना, समुद्र में सुरक्षा बढ़ाना और किसी भी आपात स्थिति में मिलकर काम करने की तैयारी रखना.

उन्होंने भारत की ओर से सभी आसियान देशों को 2026 में भारत में होने वाले 'इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू' में भी शामिल होने का न्योता दिया. बैठक में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, ये अभ्यास न केवल हमारी नौसेनाओं को मज़बूत बनाएंगे, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे.

रणनीति तय करने के लिए फोरम का प्रस्ताव

भारत की कोशिश सिर्फ रक्षा अभ्यासों तक सीमित नहीं है बल्कि वह ड्रैगन का फन कुचलने के लिए इससे भी आगे की रणनीति पर काम कर रहा है. इसी स्ट्रेटजी का खुलासा करते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नई पहल के रूप में 'भारत-आसियान डिफेंस थिंक टैंक फोरम' को बनाने का सुझाव दिया.

इस मंच का उद्देश्य है दोनों क्षेत्रों के रक्षा विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाना ताकि वे बदलते सुरक्षा हालात पर विचार करें और नीति बनाने में सहयोग दें. उन्होंने रणनीति का खुलासा करते हुए कहा, 'यह फोरम न केवल संवाद बल्कि शोध और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा, ताकि हम मिलकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों से निपट सकें.'

महिला सैनिकों के कल्याण के लिए काम

भारत ने इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही. उन्होंने कहा, महिला शांति सैनिक संघर्षग्रस्त इलाकों में भरोसा बढ़ाने और संवाद कायम करने में अहम भूमिका निभाती हैं. इसलिए हम हम आसियान देशों के साथ मिलकर महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें उन्हें शांति मिशनों में भागीदारी के लिए तैयार किया जाएगा.”

भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में दो चरण होंगे. पहले चरण में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कोर्स और दूसरे चरण में टेबल-टॉप अभ्यास होगा. जिसमें नागरिकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा.

हम जल्द ही फिर मिलेंगे- राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह ने बैठक में कहा कि आसियान और भारत दोनों ही तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं और अब दोनों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि आसियान-भारत व्यापार समझौते की समीक्षा जल्दी पूरी हो, ताकि दोनों तरफ निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिल सके.

बैठक के अंत में राजनाथ सिंह ने कहा, 'हम जल्द ही फिर मिलेंगे ताकि इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास के हमारे साझा लक्ष्य पूरे हो सकें.'

भारत का यह रुख साफ दिखाता है कि वह अब दक्षिण-पूर्व एशिया में सिर्फ एक साझेदार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त और संतुलन का केंद्र बनकर उभर रहा है. उसका उद्देश्य चीन को चुनौती देना नहीं, बल्कि क्षेत्र में संतुलन, स्थिरता और समानता बनाए रखना है. भारत की इस नीति को विशेषज्ञ 'संतुलन की नीति' कह रहे हैं. जिसमें भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता बल्कि सबके साथ मिलकर सहयोग और शांति के रास्ते पर चलना चाहता है.