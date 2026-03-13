ईरान के आस-पास के कमर्शियल रूट पर कितने भारतीय सेलर्स की मौत? होर्मुज के आस-पास का ताजा हाल भी जानिए

Strait of Hormuz: मिडिल ईस्ट में ईरान युद्ध (Iran War) के बीच अमेरिका-इजरायल के खिलाफ बदले की कार्रवाई में अहम भूमिका निभा रहे ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 'मौत की खाड़ी' बनाकर अमेरिका की दुखती रग दबा दी है. खाड़ी में अमेरिका के साथी देशों की दाल-रोटी, 'तेल' के कारोबार से चलती है. तेल किसी का हो और कहीं जा रहा हो, उसे ले जा रहा टैंकर (वेसल) होर्मुज से गुजरता है. होर्मुज में ईरान से ऐसा 'समुद्री' चक्रव्यूह रचा कि अमेरिका-इजरायल मिलकर नहीं भेद पा रहे हैं. यहां हुए हमलों में कई देशों के नागरिकों की मौत हुई है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि भारत के कितने लोग इस रूट पर काल के गाल में समा गए.

भारतीयों की सकुशल वापसी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी, ईरानी राष्ट्रपति से बात कर चुके हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर, लगातार ईरानी समकक्ष के संपर्क में हैं. सभी ने भारत के लोगों लोगों की जान-माल की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. पीएम मोदी ने इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति से कहा कि मिडिल ईस्ट का टकराव संवाद से खत्म किया जाना चाहिए. इस दौरान ब्रिक्स को लेकर भी चर्चा हुई. खुशखबरी ये आई कि शुक्रवार को ही 170 भारतीय लैंड बॉर्डर क्रॉस करके भारत पहुंचे हैं.

आंकड़ों की बात करें तो कतर एयरवेज फ्लाइट से बीते कुछ दिनों 2900 लोग सकुशल भारत लौटे हैं. एक भारतीय झंडे वाला जहाज होर्मुज स्ट्रेट को पार कर अफ्रीका की ओर बढ़ रहा है, जबकि 27 अन्य अभी भी संघर्ष प्रभावित होर्मुज स्ट्रेट में हैं, जिन पर 700 से ज्यादा भारतीय नागरिक सवार हैं. केंद्र सरकार ने कहा कि अब तक तीन भारतीय नाविक मारे गए हैं और 1 लापता है.

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होर्मुज को जानिए

होर्मुज जलडमरूमध्य, फारस की खाड़ी को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने वाला वो संकरा रास्ता है, जो मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के कारण सरकारों और शिपिंग कंपनियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था. शिपिंग मिनिस्ट्री में स्पेशल सेक्रेटरी राजेश के सिन्हा ने कहा कि सरकार स्ट्रेट में और उसके आस-पास चल रहे भारतीय जहाजों पर लगातार नजर रख रही है. सरकार हर भारतीय जहाज पर नज़र रख रही है.

सरकार के अधिकारी ने बताया कि ओमान की खाड़ी में होर्मुज स्ट्रेट के पूर्व में, पहले चार जहाज थे. उनमें से एक तेल टैंकर, उस इलाके से निकल गया है. नतीजतन, अब उस इलाके में तीन भारतीय झंडे वाले जहाज बचे हैं जिन पर 76 भारतीय नाविक सवार हैं. सिन्हा ने यह भी बताया कि खाड़ी के बड़े इलाके में बड़ी संख्या में भारतीय नाविक काम कर रहे हैं. पूरे खाड़ी इलाके में करीब 23,000 भारतीय नाविक मर्चेंट जहाजों और अन्य टैंकरों समेत अलग-अलग जहाजों पर काम कर रहे हैं.