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Hindi Newsदुनियाभारत एक महान देश और सबसे अच्छा दोस्त, नरक वाले विवाद के बीच ट्रंप का U टर्न!

'भारत एक महान देश और सबसे अच्छा दोस्त', नरक वाले विवाद के बीच ट्रंप का U टर्न!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जमकर प्रशंसा की है. उन्होंने भारत को एक महान देश करार दिया है. नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एल्म्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के बारे में काफी गर्मजोशी से बात की है. उन्होंने भारत को एक महान देश कहा है और इसके शीर्ष पर बहुत अच्छा दोस्त बताया है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 23, 2026, 07:58 PM IST
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'भारत एक महान देश और सबसे अच्छा दोस्त', नरक वाले विवाद के बीच ट्रंप का U टर्न!

Donald Trump News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत की जमकर प्रशंसा की है. ट्रंप ने कहा कि भारत के एक महान देश है और इससे से भी बड़ी बात है कि इंडिया अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब हाल में ही ट्रंप ने एक विवादास्पद पोस्ट को रिपोस्ट किया था. 

दरअसल, अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज ने एक पोस्ट में भारत और चीन को नरज से गड्डे  समान बताया था. ट्रंप ने इसी पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोस्ट किया था, जिसने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया. ट्रंप के इस रिपोस्ट भारत की भी प्रतिक्रिया आई है. 

ट्रंप ने की भारत की प्रशंसा 

नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एल्म्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के बारे में काफी गर्मजोशी से बात की है. उन्होंने भारत को एक महान देश कहा है और इसके शीर्ष पर बहुत अच्छा दोस्त बताया है. बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के रिपोस्ट से मामले पर भारत की प्रतिक्रिय भी सामने आई है. वहीं, आज ब्रीफिंग जब भारतीय विदेश मंत्रालय से इस मामले में सवाल किया गया, MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी है, इससे अधिक नहीं. 

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यह भी पढ़ें: झूठ बोल रहे हैं ट्रंप? पेंटागन के इस दावे ने किया सबको हैरान, युद्ध खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक नहीं गिरेंगे तेल के दाम!

समझिए क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि अमेरिकी रेडियो होस्ट माइकल सैवेज ने एक पॉडकास्ट में अमेरिका में जन्म-आधारित नागरिकता कानून से जुड़े मसले पर बात की. इस दौरान उन्होंने चीन और भारत समेत कुछ अन्य देशों को नरक के समान बताया था. इतना ही नहीं उन्होंने भारतीय और चीनी प्रवासियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पॉडकास्ट का ट्रांसक्रिप्ट को सोशल मीडिया पर रिपोस्ट किया था. जिसको कारण नया विवाद खड़ा हो गया. 

यह भी पढ़ें: नरक जैसी जगहों से आते हैं और...ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर खड़ा किया बवंडर, भारत-चीन का लिया नाम

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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