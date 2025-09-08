ट्रंप की धमकियों के बीच किस देश ने डंके की चोट पर कह दिया भारत उभरती हुई महाशक्ति, सुनकर अमेरिका को लग जाएगी मिर्ची!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों ने जहां एक तरफ पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है. वहीं दूसरी तरफ भारत के जिगरी दोस्तों में गिने जाने वाले इजरायल ने डंके की चोट पर भारत को उभरती हुई महाशक्ति करार दिया है. इजराइल विदेश मंत्रालय के महानिदेशक ईडन बार ताल ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत अपनी प्रतिभा और मानव संसाधन के दम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह बयान ऐसे समय में आया है, जब ट्रंप भारत पर रूसी तेल खरीद और व्यापार को लेकर तीखे हमले बोल रहे हैं. जानते हैं पूरी बात.

इजराइल का भारत पर भरोसा

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में इजराइल के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक, ईडन बार ताल ने भारत-इज़राइल संबंधों में विश्वास व्यक्त किया और भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति बताया है.ईडन बार ताल ने कहा, “भारत एक उभरती हुई ताकत है, जिसमें ढेर सारी प्रतिभा और मानव संसाधन हैं. हम इजराइल में प्राकृतिक संसाधनों से ज्यादा मानव संसाधनों पर भरोसा करते हैं.” उन्होंने भारत को एक ऐसा देश बताया, जो अपनी आबादी को मौका देकर समृद्धि की मिसाल कायम कर रहा है. यह बयान ट्रंप की धमकियों के बीच आया है. जब पूरी दुनिया में ट्रंप टैरिफ को लेकर हाहाकार मचाए हुए हैं. इजरायल जो खुद अमेरिका का सबसे खास दोस्त है, लेकिन इसके बाद भी वह अपने जिगरी दोस्त भारत के साथ खड़ा है.

भारत-इजराइल का गहरा रिश्ता

तभी तो ईडन ने भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही. उन्होंने बताया कि दोनों देश व्यापार, तकनीक और जनता के बीच सहयोग बढ़ाएंगे. “हम भारतीय लोगों की सोच में विश्वास करते हैं. यह स्थिरता का स्रोत है, खासकर उन ताकतों के खिलाफ जो दुनिया को अस्थिर करना चाहती हैं.” उन्होंने कट्टरपंथ और हिंसा के खिलाफ भारत-इजराइल की साझा सोच को भी रेखांकित किया.

तकनीक में साझेदारी

इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने 28 अगस्त को ANI को बताया कि इजराइल जल प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें भारत के साथ साझा किया जा रहा है. उन्होंने कहा, “सिंचाई, शुद्धिकरण और समुद्री जल को पीने योग्य बनाने की तकनीकों से हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं और पड़ोसियों की मदद करते हैं.” यह सहयोग भारत-इजराइल रिश्तों की गहराई को दिखाता है.

ट्रंप की धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं

ट्रंप ने हाल ही में भारत पर रूसी तेल खरीदने और व्यापार असंतुलन का आरोप लगाते हुए 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी. उन्होंने भारत को “मृत अर्थव्यवस्था” तक कह डाला, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया. भारत ने कहा कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से तेल खरीद रहा है और पश्चिमी देश भी रूस से व्यापार कर रहे हैं. इस बीच, इजराइल का यह बयान भारत की वैश्विक हैसियत को और मजबूत करता है.

साथ मिलकर बेहतर करने की उम्मीद

ईडन बार ताल ने कहा, “भारत और इजराइल एक ही नजरिए से अवसरों और खतरों को देखते हैं. हमारी साझेदारी से हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि अलग-अलग समाज कैसे एक साथ मिलकर बेहतर भविष्य बना सकते हैं.” यह बयान न सिर्फ भारत की ताकत को दर्शाता है, बल्कि अमेरिका को भी यह संदेश देता है कि भारत अब दबाव में झुकने वाला नहीं.