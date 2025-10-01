भारत से जापान तक...अब इंसानों के लिए जीना पहले से ज्यादा आसान, ये देश हैं सबसे सेफ

NCRB Report: NCRB की ताज़ा रिपोर्ट साफ बताती है कि भारत और कई बड़े देशों में हत्या (Murder Rate) के मामले पहले से काफी कम हो गए हैं. 1957 में भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर हत्या की दर 2.6 थी. लेकिन 1992 के बाद लगातार गिरावट आई और 2023 में यह घटकर सिर्फ 2.3 रह गई. ऐसे में चलिए जानते हैं भारत समेत दीगर मुल्कों में क्राइम रेट क्या है?
शायद आपको यकीन न हो, लेकिन आज इंसानों के लिए जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा महफूज हो गई है. भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में कत्ल के मामले लगातार घट रहे हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट भी यही बताती है. NCRB ने मर्डर और गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide) के आंकड़े 1957 से जारी करने शुरू किए थे. उस वक्त भारत में प्रति लाख आबादी पर हत्या की दर 2.57 थी. लेकिन 2023 तक यह घटकर 2.25 पर आ गई है. यानि अब भारत में मर्डर के वारदात इतिहास के सबसे निचले लेवल पर हैं.
1957 में भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर हत्या की दर 2.6 थी. जबकि, 1992 में यह बढ़कर 5.2 तक पहुंच गई, जो तक का सबसे ऊंचा स्तर था, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट आई और 2023 में यह घटकर सिर्फ 2.3 रह गई. यानी भारत अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया है.
1957 से 1990 के दशक में यहां हत्या की दर लगातार बढ़ती रही और सबसे ज्यादा हो गई. लेकिन इसके बाद से इसमें गिरावट आने लगी. साल 2001 में यह दर 4 से नीचे आ गई और 2013 में 3 से भी कम हो गई. अगर देश की बड़े राज्यों की बात करें तो, यहां 1,000 से ज्यादा हत्या और हत्या की कोशिश के केस दर्ज हुए. इसमें सबसे ज्यादा दर झारखंड में 3.8 प्रति लाख आबादी पर है. इसके बाद हरियाणा, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा और तेलंगाना का नंबर आता है, जहां यह दर 3 या उससे ज्यादा है.
रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में सबसे सुरक्षित देश जापान है और सबसे खतरनाक दक्षिण अफ्रीका. विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में जापान में प्रति लाख आबादी पर सिर्फ 0.3 हत्याएं हुईं. वहीं, एशिया के दो देश जापान और चीन दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल हैं. जबकि, भारत में भी हत्या की घटनाएं 1990 के दशक के मुकाबले अब बहुत कम हैं. इसके बरक्स, अमेरिका जैसे विकसित देश में बंदूक हिंसा (Mass Shootings) के चलते हत्या की दर कई बार बढ़ चुकी है. कुल मिलाकर, आज की तारीख में भारत और एशिया के कई देश पहले से कहीं ज्यादा महफूज हो गए हैं.
साउथ अफ्रीका में 1995 में हत्या की दर 61.1 थी, जो 2020 में घटकर 34.0 हो गई. जबकि, अकेला देश है जहां हत्या की दर में इजाफा हुआ है. ब्राजील में 1995 में 20.8 थी, लेकिन 2020 में बढ़कर 22.4 हो गई.
रूस में मौजूदा वक्त में हत्या की दर 7.3 है, जबकि साल 1998 में यहां क्राइम रेट करीब 31 फीसदी थी. वहीं, अमेरिका (US) में हत्या कीज दर में करीब 2 फीसदी की गिरावट हुई है. यहां 6.4 हत्या की दर है. NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस में 2.3, यूके (UK) 1.6, चीन में 0.5 और जापान में सबसे कम 0.3 है.