UN में फिर भारत ने खोला पाकिस्तान का काला-चिट्ठा, 1971 युद्ध में महिलाओं के साथ दुष्कर्म का बताया इतिहास
दुनिया

UN में फिर भारत ने खोला पाकिस्तान का काला-चिट्ठा, 1971 युद्ध में महिलाओं के साथ दुष्कर्म का बताया इतिहास

UNSC Meeting:  भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ( UNSC) में पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए साल 1971 युद्ध के दौरान उसके जघन्य अपराधों का जिक्र किया. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 20, 2025, 01:21 PM IST
UN में फिर भारत ने खोला पाकिस्तान का काला-चिट्ठा, 1971 युद्ध में महिलाओं के साथ दुष्कर्म का बताया इतिहास

Pakistan Violence On Women: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ( UNSC) में एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान का पर्दाफाश किया है. भारत ने खुली बहस के दौरान साल 1971 की जंग का उल्लेख करते हुए पाकिस्तान को घेरा. इस दौरान भारतीय राजनयिक एल्डोस मैथ्यू पुन्नूस ने कहा कि जंग के दौरान यौन हिंसा जघन्य अपराध मानी जाती है. इसकी कठोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए. वहीं ऐसे अपराध करने वालों को कटघरे में खड़े करना चाहिए.  

महिलाओं पर अत्याचार को किया याद 
भारत की तरफ से राजनयिक पुन्नूस ने कहा,' साल 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने जिस बेखौफ होकर महिलाओं के खिलाफ घोर यौन हिंसा के जघन्य अपराध किए वह शर्मनाक है. यह निंदनीय प्रवृत्ति आज भी बेरोकटोक और बेखौफ जारी है.' उन्होंने कहा,' अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ उत्पीड़न के कई मामले दर्ज हुए हैं. हजारों कमजोर महिलाओं और लड़कियों का बड़े पैमाने पर अपहरण किया गया. जबरन विवाह, यौन हिंसा और जबरन धर्म परिवर्तन की खबरें भी सामने आईं. इन सबका विवरण हाल ही में जारी OHCHR रिपोर्ट्स में भी दर्ज किया गया है.'   

4,00,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुर्ष्कर्म किया
संयुक्त राष्ट्र में साल 1971 की जंग का नाम लेते हुए भारत ने कहा,' साल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों ने, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था एक सुनियोजित अभियान में 4,00,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुर्ष्कर्म किया.' उन्होंने कहा,' यह विडंबना है कि इन अपराधों को अंजाम देने वाले अब न्याय के एडवोकेट होने का ढोंग रच रहे हैं. यह कपट और पाखंड स्पष्ट है.'  

पाकिस्तान ने अलापा कश्मीर राग 
बता दें कि राजनयिक पुन्नूस UNSC में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद की ओर से भारत पर लगाए गए आरोपों का जवाब दे रहे थे. काउंसिल की बहस का विषय 'संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा से बचे लोगों के लिए जीवन रक्षक सेवाओं और सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नई रणनीतियों की पहचान' था, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह विषय जो भी हो भारत पर हमला करने के लिए कश्मीर का मुद्दा उठा लाया.  

FAQ 

पाकिस्तानी सेना पर क्या आरोप हैं?
पाकिस्तानी सेना पर 1971 की जंग के दौरान महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और अन्य अपराध करने के आरोप हैं. 

1971 की जंग में कितनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ था?
1971 की जंग के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 4,00,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

;