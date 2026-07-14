भारत ने सोमवार को 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुनाव के लिए अपना कैंपेन आधिकारिक तौर पर शुरू किया. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने देश की प्राथमिकताओं, शांति बनाए रखने के रिकॉर्ड और बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में बताया. न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी की शुरुआत करते हुए जयशंकर ने कहा कि यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब दुनिया बढ़ते संघर्ष और अस्थिरता का सामना कर रही है, जिससे संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है.
जयशंकर ने कहा, 'आपके साथ 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत की उम्मीदवारी को लॉन्च करते हुए मुझे खुशी हो रही है. हम ऐसा ऐसे समय में कर रहे हैं जब दुनिया एक गहरे विरोधाभास का सामना कर रही है... साथ ही, हम संघर्ष, हिंसा और अस्थिरता के ऐसे स्तर देख रहे हैं जो उन लोगों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं जो बहुत दूर हो सकते हैं.'
उन्होंने कहा कि सदस्य देश स्वाभाविक रूप से वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के विजन और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान के उसके ट्रैक रिकॉर्ड का आकलन करेंगे.
उन्होंने कहा, 'एक उम्मीदवार के तौर पर, यह स्वाभाविक है कि सदस्य देश यह समझना चाहेंगे कि भारत क्या योगदान दे सकता है. इसका एक हिस्सा उन प्राथमिकताओं के बारे में हमारा विजन है जिन पर दुनिया और संयुक्त राष्ट्र को ध्यान देना चाहिए. दूसरा हिस्सा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अपना निर्णय लेने में मदद करता है.'
भारत का 'शांति' विजन
वैश्विक शासन के प्रति भारत का नजरिया पेश करते हुए जयशंकर ने 'SHANTI' विज़न -- Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity (नियमों, भरोसे और ईमानदारी के ज़रिए सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित करना) का अनावरण किया. उन्होंने इसे एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए भारत की कोशिशों का मार्गदर्शक सिद्धांत बताया.
उन्होंने कहा, 'हाल की घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि शांति, प्रगति और समृद्धि को बिखरे हुए तरीके से बनाए नहीं रखा जा सकता... इसलिए दुनिया को सर्वांगीण प्रगति पर ध्यान देना चाहिए... यह यात्रा तभी प्रभावी ढंग से पूरी की जा सकती है जब वैश्विक व्यवस्था को महत्व दिया जाए और नियमों का सम्मान किया जाए. इससे नियमों, भरोसे और ईमानदारी का महत्व बढ़ जाता है. यही वह नजरिया है जो भारत पेश करता है: 'नियमों, भरोसे और ईमानदारी के ज़रिए सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित करना'. यही SHANTI का फुल फॉर्म है.'
50 शांति नियमों में तीन लाख कर्मी तैनात
संयुक्त राष्ट्र (UN) शांति मिशन में भारत के योगदान पर जोर देते हुए जयशंकर ने कहा कि संगठन की शुरुआत से लेकर अब तक भारत ने लगभग 50 UN शांति मिशनों में करीब 3,00,000 कर्मियों को तैनात किया है. उन्होंने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र की शुरुआत से ही शांति बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना एक अहम हिस्सा रहा है. भारत ने हमेशा इस जिम्मेदारी को निभाने में सबसे आगे रहकर काम किया है. दुनियाभर में लगभग 50 मिशनों में हमारा कुल योगदान करीब 3,00,000 कर्मियों की तैनाती का रहा है. अभी हमारे 4,300 कर्मी 11 सक्रिय मिशनों में से 10 में तैनात हैं.'
उन्होंने कहा कि भारत बेहतर उपकरणों और आधुनिक तकनीक से लैस तथा व्यावहारिक लक्ष्यों वाले शांति मिशनों की वकालत करता रहेगा और साथ ही 'महिला, शांति और सुरक्षा' एजेंडे को भी बढ़ावा देगा. जयशंकर ने विकास में साझेदार के तौर पर भारत की भूमिका पर भी जोर दिया और बताया कि भारत की मदद से चल रही परियोजनाएं अभी 79 देशों में लागू की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि भारत ने वैश्विक टकरावों के बीच हमेशा बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा दिया है और 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) की चिंताओं को उठाने की कोशिश की है.
उन्होंने कहा, 'बहुत ज्यादा टकराव और तनाव वाली दुनिया में भारत ने हमेशा बातचीत और कूटनीति का समर्थन किया है. हमने मतभेदों को दूर करने और आम सहमति बनाने की कोशिश की है. हमारा ध्यान 'ग्लोबल साउथ' पर इन घटनाओं के असर को कम करने पर रहा है."
भारत की उम्मीदवारी पर भरोसा जताते हुए जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत की मौजूदगी से व्यापक विचार-विमर्श और हितों में तालमेल के ज़रिए इस संस्था की निर्णय लेने की क्षमता मज़बूत होगी. उन्होंने कहा, 'हमारा मानना है कि सुरक्षा परिषद में भारत की मौजूदगी से इस अहम संस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया मज़बूत होगी. इसलिए हम अपनी उम्मीदवारी के लिए आपका समर्थन चाहते हैं.'
अस्थायी सदस्यों का चुनाव
अगर भारत चुना जाता है, तो वह UNSC के 10 बारी-बारी से चुने जाने वाले अस्थायी सदस्यों में शामिल हो जाएगा. ये सदस्य परिषद के पांच स्थायी सदस्यों - चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका - के साथ दो साल के कार्यकाल के लिए काम करते हैं.
अस्थायी सदस्यों का चुनाव 193 सदस्यों वाली UN महासभा करती है और इसके लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है. भारत पहले भी आठ बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है - 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 और हाल ही में 2021-22 में.
संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के तौर पर, भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है और उसने चार्टर के लक्ष्यों को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र के विशेष कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र और उसके द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नियम आज की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे प्रभावी साधन बने हुए हैं. भारत ने लगातार सुधारों की वकालत की है.