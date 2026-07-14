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भारत ने UNSC में अस्‍थायी सीट के लिए पेश की दावेदारी, जयशंकर ने शेयर किया 'SHANTI' विजन

भारत ने सोमवार को 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुनाव के लिए अपना कैंपेन आधिकारिक तौर पर शुरू किया.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 14, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:20 AM IST
भारत ने UNSC में अस्‍थायी सीट के लिए पेश की दावेदारी, जयशंकर ने शेयर किया 'SHANTI' विजन

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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