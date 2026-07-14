भारत ने सोमवार को 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुनाव के लिए अपना कैंपेन आधिकारिक तौर पर शुरू किया. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने देश की प्राथमिकताओं, शांति बनाए रखने के रिकॉर्ड और बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में बताया. न्‍यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी की शुरुआत करते हुए जयशंकर ने कहा कि यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब दुनिया बढ़ते संघर्ष और अस्थिरता का सामना कर रही है, जिससे संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की भूमिका पहले से कहीं ज्‍यादा अहम हो गई है.