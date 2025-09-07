ट्रंप से मिलने अचानक पहुंचे जेसन मिलर, टैरिफ विवाद के बीच क्या करने के फिराक में हैं भारत के लॉबिस्ट?

Jason Miller: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. वो कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते रहते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है. ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमने चीन के हाथों भारत को खो गिया, उसके बाद कहा कि पीएम मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं. ट्रंप ने ये बयान ऐसे समय पर दिया जब पीएम चीन दौरे से लौटे हैं, दौरे से लौटने के बाद ट्रंप के तेवर थोड़े नरम हो गए हैं. इसी बीच भारत के लॉबिस्ट जेसन मिलर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, इस मुलाकात ने हर किसी की नजरों को अपनी ओर खींचा है.

मिलर भारत के लॉबिस्ट हैं, ये SHW पार्टनर्स एलएलसी के हेड है, इन्हें भारतीय दूतावास ने अप्रैल में एक साल के लिए 1.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नियुक्त किया था.

एक्स पर दी मुलाकात की जानकारी

हालांकि मिलर ने अपनी मुलाकात के पीछे की वजह नहीं बताई, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि वाशिंगटन में बहुत ही शानदार सप्ताह बीता, जहां बहुत सारे दोस्त शहर में थे और सबसे बढ़कर, हमें वहां रुककर अपने राष्ट्रपति को काम करते हुए देखने का मौका मिला! इसके अलावा आखिरी में लिखा कि इसी तरह अच्छा काम करते रहिए डोनाल्ड ट्रंप.

क्यों चर्चाओं में है मुलाकात?

भारत और अमेरिका के संबंध ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद काफी ज्यादा खराब हुए हैं. ट्रंप ने रूसी तेल का हवाला देते हुए भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है. उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के तेल खरीदने की वजह से यूक्रेन और रूस के युद्ध में बढ़ावा मिल रहा है. हालांकि भारत ने उनके इस कार्य को अनुचित बताया था. ऐसे में यह मुलाकात व्यापारिक तनाव के बीच नाजुक कूटनीति का हिस्सा मानी जा रही है. क्योंकि दोनों देशों में टैरिफ को लेकर तनाव चल रहा है लेकिन ट्रंप अपने बयानों में पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया है.