कहीं डेथ पेनाल्टी, कहीं जेल... भारत में अब चला ऑनलाइन सट्टेबाजी पर 'चाबुक', मगर रूस-US-चीन में कितने सख्त हैं कानून

Lok Sabha Online Gaming Bill: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है. इस कानून का सबसे बड़ा असर ऑनलाइन सट्टेबाजों पर पड़ने वाला है. दरअसल इस कानून के तहत भारत के सभी रियल मनी गेम्स यानी - ऑनलाइन गेमिंग, जिसमें लोग जीत की उम्मीद से पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उन सभी पूरी तरह बैन करने का ऐलान कर दिया है. यह ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करने वाला देश का पहला सेंट्रलाइज्ड कानून है, जो इस तरह के गैम के जरिए होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, सेलिब्रिटी एडवरटाइजमेंट और टेरर फाइनेंसिंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए किया गया है.

रियल मनी गेम्स वास्तव सट्टेबाजी नहीं है, लेकिन भारत में अब तक इन दोनों में कोई साफ फर्क करने वाला केंद्रीय कानून नहीं था. आमतौर पर दोनों में ही पैसों का लेनदेन शामिल है. लेकिन सट्टेबाजी पूरी तरह से किस्मत पर आधारित होता है. वहीं रियल मनी गेम्स में स्किल भी शामिल हो सकता है.

ऐसे में इस बिल के जरिए दोनों को कंट्रोल किया जाएगा. हालांकि सरकार ने ई-स्पोर्ट्स को ऑनलाइन मनी गेमिंग में शामिल नहीं किया है. चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया अन्य देशों में ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर क्या कानून हैं.

चीन

चीन में ऑनलाइन सट्टेबाजी पूरी तरह बैन है. लेकिन कुछ स्टेट-रन लॉटरी, वेलफेयर लॉटरी और स्पोर्ट्स गैंबलिंग को मंजूरी दी गई है. चाइनीज क्रिमिनल कोर्ट के आर्टिकल 303 के तहत ऑनलाइन गैंबलिंग करने पर भारी जुर्माना, जेल या डेथ पेनाल्टी भी दी जा सकती है. हालांकि चीन के मकाऊ में गैमबलिंग कानूनी है.

अमेरिका

अमेरिका में ऑनलाइन गैंबलिंग पेचीदगियों से भरा है. वहां अलग-अलग राज्यों में इसके अलग कानून है. कुछ राज्यों ने जहां यह पूरी तरह से बैन है, वहीं न्यू जर्सी, नेवाडा, पेनसिल्वेनिया और डेलावेयर जैसे राज्यों में यह लीगल है. वहां इसको लेकर कानून है, जिसके तहत राज्य सरकार लाइसेंस सिस्टम के जरिए ऑनलाइन कैसिनो, स्पोर्ट्स बेटिंग, पोकर और लॉटरी चलाती है. हालांकि फेडरल लेवल पर, वायर एक्ट और अनलॉफुल इंटरनेट गैंबलिंग एन्फोर्समेंट एक्ट जैसे सख्त कानून भी लागू हैं.

इंग्लैंड

इंग्लैंड की बात करें तो, यहां ऑनलाइन गैंबलिंग पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड हैं और गैंबलिंग कमीशन के जरिए मैनेज की जाती है. यहां तीन तरह के लाइसेंस मिलते हैं- ऑपरेटिंग लाइसेंस, पर्सनल लाइसेंस और प्रिमाइसेस लाइसेंस. इन लाइसेंस में विज्ञापनों को लेकर जानकारी, खिलाड़ियों की सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने को रोकने को लेकर साफ-साफ नियम लिखे हैं.

रूस

रूस ने सभी ऑनलाइन कैसिनो और पोकर साइट्स को पूरी तरह से बैन रखा है. यहां सिर्फ स्पोर्ट्स बेटिंग कानूनी है, वो भी केवल रशियन लाइसेंस बुकमेकर्स के जरिए दी जाती है. इसे पूरी तरह से फेडरल टैक्स सर्विस रेगुलेट करती है.

ब्राजील

ब्राजील ने ऑनलाइन गेमिंग को लीगल कर दिया है और 2023 से स्पोर्ट्स बेटिंग और ऑनलाइन कैसिनो को रेगुलेट कर रहा है. इस कानून को 2018 में ही बनाया गया था, लेकिन यह रेगुलेटेड नहीं था. अगर कोई कंपनी ऑनलाइन गैंबलिंग करना चलाना चाहती है, तो उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तहत आने वाली सेक्रेटेरिएट ऑफ प्राइजेज एंड बेटिंग से लाइसेंस लेना होगा.