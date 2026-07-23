बालेन शाह में 'बदलाव' के बाद भारत का बड़ा तोहफा, कोलकाता पोर्ट से नेपाल पहुंची पहली मालगाड़ी, ट्रेन की सीटी से गूंजे रिश्ते!

India-Nepal Cargo Service News: वामपंथी नेता केपी शर्मा ओली की सरकार के दौरान भारत के खिलाफ बैर रखने वाला नेपाल अब बदला-बदला नजर आ रहा है. सरकार बदलने के बाद पीएम बालेन शाह ने विवादित नक्शे वाले सिक्कों को चलन से बाहर कर नए सिक्के जारी करने का फैसला किया है, जिसे दोनों मुल्कों में रिश्ते सुधरने का प्रतीक माना जा रहा है. अब भारत ने भी नेपाल के प्रति उदारता दिखाते हुए सीधी रेल कार्गो सेवा शुरू कर दी है.