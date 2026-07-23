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बालेन शाह में 'बदलाव' के बाद भारत का बड़ा तोहफा, कोलकाता पोर्ट से नेपाल पहुंची पहली मालगाड़ी, ट्रेन की सीटी से गूंजे रिश्ते!

India-Nepal Rail Cargo Service: नक्शा विवाद को लेकर नेपाल के पीएम बालेन शाह के रुख में आए 'बदलाव' के बाद भारत ने नेपाल को बड़ा तोहफा दिया है. कोलकाता पोर्ट से माल से लदी पहली ट्रेन सीधे बिराटनगर पहुंची. इस मालगाड़ी के पहुंचने के साथ ही अब नेपाल के दुनिया के व्यापार करने के रास्ते भी खुल गए हैं.

Written BySiddhant SibbalEdited ByDevinder Kumar
Published: Jul 23, 2026, 04:27 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:31 AM IST
बालेन शाह में 'बदलाव' के बाद भारत का बड़ा तोहफा, कोलकाता पोर्ट से नेपाल पहुंची पहली मालगाड़ी, ट्रेन की सीटी से गूंजे रिश्ते!

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