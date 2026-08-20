फिलिस्तीन के लिए भारत बना मसीहा, वेस्ट बैंक में बनेगा 200 बेड का 'इंडिया हॉस्पिटल'; स्वास्थ्य से रोजगार तक बढ़ा सहयोग

भारत की ओर से फिलिस्तीन के साथ अपनी विकास और मानवीय साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया. फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के जेनिन में भारत 200 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (India Hospital) बनाने जा रहा है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. इसके अलावा अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर भी होगा.
दरअसल, इस अस्पताल के बन जाने के बाद जेनिन के अलावा तुलकरम और तुबास समेत आसपास के क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी. इस विशेष परियोजना पर भारत फिलिस्तीन के बीच MoU पर साइन पर हुए. इस बात की जानकारी भारत में फिलीस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने दी.
विदेश मंत्रालय की सचिव (CPV और OIA) राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन 16 से 21 अगस्त 2026 के बीच फिलिस्तीन के दौरे पर रहीं और राज्य की विदेश और प्रवासी मामलों की मंत्री डॉ. वारसेन अघाबेकियन शाहीन से मुलाकात की. इस दौरे को लेकर भारत में फिलिस्तीन के राजदूत ने कहा कि मंगलवार (18 अगस्त) को भारत की वरिष्ठ दूत ने फिलिस्तीन में कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया और उन्होंने वेस्ट बैंक में एक भारतीय अस्पताल बनाने और शुरू करने की औपचारिकताएं पूरी कीं.
भारत में फिलीस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने कहा कि इस संबंध में कुछ कागजात पर हस्ताक्षर भी किए गए. इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर चर्चा चल रही है. उन्होंने कहा कि भारत के वरिष्ठ राजनयिक के इस दौरे को भारत और फिलिस्तीन के बीच आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देख रहे हैं.
India "breaks ground" for 200-bed super-specialty hospital in Palestine.
India's Amb. Sripriya Ranganathan @ranganathan_sr , Palestine PM Mohammad Mustafa attend the ceremony. pic.twitter.com/kh8xyixZc8
— Sidhant Sibal (@sidhant) August 19, 2026
गौरतलब है कि यह 200 बेड का मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल होगा, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी. इसके अलावा आधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनाने की भी लक्ष्य है. माना जा रहा है कि इसका उद्देश्य फिलिस्तीन के उत्तरी वेस्ट बैंक में लोगों को बेहतर उपचार और आधुनिक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
अस्पताल परियोजना के साथ भारत ने फिलिस्तीन को स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्र में तत्काल सहायता भी दी है. हाल में ही भारत की ओर से कुछ महत्वपूर्ण दवाइयों की एक खेप फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई. इस खेप में कैंसर के इस्तेमाल होने वाली कुछ अहम दवाइयां भी शामिल हैं.
रामल्लाह स्थित भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक्स पोस्ट में कहा कि भारत ने बातचीत के जरिए दो-देश समाधान के लिए अपने-अपने लंबे समय से चले आ रहे समर्थन को दोहराया. उन्होंने गाजा में गंभीर मानवीय स्थिति पर चिंता जताई और आम नागरिकों तक बिना किसी रुकावट मानवीय सहायता पहुंचाने पर जोर दिया.
Secretary (CPV&OIA) Ambassador Sripriya Ranganathan called on Dr Varsen Aghabekian Shahin, Minister of Foreign Affairs and Expatriates of the State of Palestine, in Ramallah, and discussed India-Palestine relations, with particular focus on the current situation in Palestine,… pic.twitter.com/YnUFMbGMVD
— ANI (@ANI) August 18, 2026
नई दिल्ली में फिलिस्तान के राजदूत अबू शावेश ने ज़ी न्यूज के सहयोगी अंग्रेजी चैनल WION के साथ एक विशेष साक्षात्कार के दौरान कहा कि शांति प्रक्रिया की शुरुआत से ही भारत फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है. भारत के वरिष्ठ राजनयिक फिलिस्तीन में हैं और विदेश मंत्री से मिले हैं. वे राष्ट्रपति के सहायक से मिलेंगे ताकि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके, खासकर भारतीय अस्पताल की स्थापना और निर्माण के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई और हस्ताक्षर पूरे किए जा सकें.
उन्होंने यह भी पुष्टि करते हुए बताया कि कुछ महत्वपूर्ण आदेश पर साइन किया जा चुका है और कुछ कागजी कार्रवाई को भी पूरा किया जा चुका है. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि कठिन परिस्थितियों के बाद भी अस्पताल का प्रोजेक्ट अगले एक से दो साल में पूरा हो सकता है. उन्होंने आगे कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतने मुश्किल माहौल में इसे कैसे लागू कर पाते हैं.
इस सक्षात्कार के दौरान अबू शावेश ने सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सीट के लिए भारत की मुहिम पर भी बात की. उन्होंने इस दौरान यूएन में अपने कार्यकाल लके दौरान हुए सुधारों पर पिछली चर्चाओं को याद करते हुए कहा कि भारत के चुने जाने पर फ़िलिस्तीन को बहुत खुशी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आगामी अस्थायी सीटों के लिए चुना जाएगा. इसके साथ ही आगे कहा कि भारत स्थायी सीट का हकदार है.
राजदूत ने एक बड़ी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक ताकत के तौर पर भारत की वैश्विक स्थिति का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को उम्मीद है कि नई दिल्ली अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगी, जिसमें इजरायल के साथ उसके संबंध भी शामिल हैं, ताकि शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके.