फिलिस्तीन के लिए भारत बना मसीहा, वेस्ट बैंक में बनेगा 200 बेड का 'इंडिया हॉस्पिटल'; स्वास्थ्य से रोजगार तक बढ़ा सहयोग

इस सक्षात्कार के दौरान अबू शावेश ने सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सीट के लिए भारत की मुहिम पर भी बात की. उन्होंने इस दौरान यूएन में अपने कार्यकाल लके दौरान हुए सुधारों पर पिछली चर्चाओं को याद करते हुए कहा कि भारत के चुने जाने पर फ़िलिस्तीन को बहुत खुशी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आगामी अस्थायी सीटों के लिए चुना जाएगा. इसके साथ ही आगे कहा कि भारत स्थायी सीट का हकदार है.