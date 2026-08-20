Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /फिलिस्तीन के लिए भारत बना मसीहा, वेस्ट बैंक में बनेगा 200 बेड का इंडिया हॉस्पिटल; स्वास्थ्य से रोजगार तक बढ़ा सहयोग

फिलिस्तीन के लिए भारत बना मसीहा, वेस्ट बैंक में बनेगा 200 बेड का 'इंडिया हॉस्पिटल'; स्वास्थ्य से रोजगार तक बढ़ा सहयोग

नई दिल्ली में फिलिस्तीन के राजदूत ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भारत एक अस्पताल बनाने जा रहा है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. इसको लेकर कुछ MoU पर हस्ताक्षर हुए हैं.

Written BySiddhant SibbalEdited Byabhinav tripathi
Published: Aug 20, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:40 AM IST
फिलिस्तीन के लिए भारत बना मसीहा, वेस्ट बैंक में बनेगा 200 बेड का 'इंडिया हॉस्पिटल'; स्वास्थ्य से रोजगार तक बढ़ा सहयोग
Image Credit: भारत और फिलिस्तीन के बीच बढ़े कदम. (फोटो- एक्स)

About the Author

Siddhant Sibbal

Siddhant Sibbal

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अब ये क्या बोल गए रणवीर अल्लाहबादिया? बॉलीवुड स्टार्स के सैलरीज पर उठाए सवाल
2
3
4
5