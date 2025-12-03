'जब तक भारत के टुकड़े नहीं होंगे...', बांग्लादेशियों के मुंगेरी लाल वाले सपने, पूर्व जनरल का विवादित बयान

India-Bangladesh Relations: ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर्ड) अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने कहा, बांग्लादेश में तब तक पूरी तरह शांति नहीं मिलेगी, जब तक 'भारत के टुकड़े' नहीं हो जाते. अब्दुल्लाहिल जमात-ए-इस्लामी के पूर्व अध्यक्ष गुलाम आजम के बेटे हैं.
Bangaldesh Former Army General Controversial Statement: लगता है इन दिनों पाकिस्तान की संगत में रहकर बांग्लादेशी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे हैं. बांग्लादेश के एक पूर्व आर्मी जनरल ने ऐसा ही बयान दिया है, जिसे पढ़कर आपको पड़ोसी मुल्क पर दया और गुस्सा दोनों आ जाएंगे.
ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर्ड) अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने कहा, बांग्लादेश में तब तक पूरी तरह शांति नहीं मिलेगी, जब तक 'भारत के टुकड़े' नहीं हो जाते. अब्दुल्लाहिल जमात-ए-इस्लामी के पूर्व अध्यक्ष गुलाम आजम के बेटे हैं. उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब के एक इवेंट में यह बात कही. उनके इस बयान से भारत में गुस्सा भर गया है.
'जब तक भारत के टुकड़े नहीं होंगे'
उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश में तब तक पूरी तरह शांति नहीं आएगी, जब तक भारत के टुकड़े नहीं होंगे.'
आजमी ने झूठा दावा करते हुए यहां तक कह डाला कि भारत हमेशा बांग्लादेश में अशांति फैलाता है. आजमी के पिता गुलाम आजम जमात-ए-इस्लामी के पूर्व अध्यक्ष रहे और उनको वॉर क्राइम में दोषी ठहराया गया था. उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हिंदुओं और आजादी के समर्थक बंगालियों का कत्लेआम किया था.
भारत पर लगाए इल्जाम
उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने 1975 से 1996 से चटगांव हिल इलाके में अशांति फैलाई, जिसमें चटगांव डिविजन के तीन पहाड़ी जिले शामिल हैं. यह बांग्लादेश के दक्षिणपूर्व हिस्से में हैं, जिसका बॉर्डर भारत से लगता है.
पूर्व आर्मी अफसर ने कहा, 'शेख मुजीबर रहमान सरकार के दौरान पर्बतया चट्टोग्राम जन समहति समिति (PCJSS) का गठन हुआ. यह शांति बाहिनी का सैन्य विंग था. भारत ने उनको शरण दी, उसने हथियार और ट्रेनिंग भी कराई. इससे पहाड़ी इलाकों में 1975 से लेकर 1996 तक जमकर खून-खराबा हुआ.'
1997 में साइन हुए चटगांव हिल ट्रैक्ट्स पीस एकॉर्ड की आलोचना करते हुए आजम ने कहा कि शांति बाहनी ने सिर्फ दिखावे के लिए सरेंडर किया था. शांति समझौता 2 दिसंबर 1997 को ढाका में सरकार और PCJSS के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए हुआ था.