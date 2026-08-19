/होर्मुज से मलक्का तक समंदर पर पहरा! आखिर भारत को क्यों चाहिए पहले से भी ज्यादा ताकतवर नौसेना?

भारत की अर्थव्यवस्था का समुद्र से रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है. देश की ऊर्जा की जरूरतों, कच्चे माल की आपूर्ति और वैश्विक बाजार से जुड़ाव का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों पर निर्भर करता है. भारत के करीब 95 फीसदी व्यापार की मात्रा और लगभग 68 फीसदी व्यापारिक मूल्य समुद्र के रास्ते आता-जाता है. ऐसे में समुद्री मार्गों और रणनीतिक जलडमरूमध्यों की सुरक्षा सीधे तौर पर देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ जाती है.
दुनिया के अलग-अलग समुद्री इलाकों में हाल के वर्षों में जिस तरह संघर्ष और तनाव बढ़े हैं, उनसे एक बात साफ हुई है. जिस देश की नौसेना दूर समुद्र में लंबे समय तक मौजूद रह सकती है, वह अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सकता है. ऐसे में अब भारत के लिए भी एक बड़ी और ज्यादा सक्षम नौसेना की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है.
नौसेना का विस्तार सिर्फ रक्षा क्षमता बढ़ाने का मामला नहीं है. इसका सीधा असर देश के औद्योगिक विकास पर भी पड़ सकता है. जहाज निर्माण से जुड़े निवेश का फायदा स्टील, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, लॉजिस्टिक्स और छोटे-बड़े सहायक उद्योगों तक पहुंचता है. आर्थिक सर्वेक्षण और वित्त मंत्रालय से जुड़े अनुमानों में जहाज निर्माण के निवेश का प्रभाव करीब 1.82 गुना बताया गया है. यानी अगर घरेलू जहाज निर्माण में 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाता है, तो इससे लगभग 2.73 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक गतिविधि पैदा होने की संभावना बनती है.
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का करीब 88.7 फीसदी हिस्सा आयात करता है. खाड़ी क्षेत्र से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए बेहद अहम है. अगर इस रास्ते पर लंबे समय तक किसी तरह की रुकावट आती है, तो उसका असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों से लेकर उर्वरक उत्पादन और महंगाई तक, अर्थव्यवस्था के कई हिस्से प्रभावित कर देगा. यही वजह है कि भारत के लिए बाब-अल-मंदेब भी कम महत्वपूर्ण नहीं है. दूसरी ओर, मलक्का जलडमरूमध्य भारत को पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र से जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री मार्गों में शामिल है. इनमें से किसी भी रास्ते पर संकट पैदा होने पर जहाजों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ सकता है.
भारत की समुद्री चुनौती केवल यह नहीं है कि उसके पास कितने युद्धपोत हैं. असली सवाल यह है कि उन जहाजों को भारत से कितनी दूर जाकर कितने समय तक तैनात रखा जा सकता है. मुंबई से होर्मुज की दूरी करीब 1,500 समुद्री मील है. बाब-अल-मंदेब इससे भी काफी दूर है. इतनी दूरी पर लगातार हवाई निगरानी बनाए रखना जमीन पर मौजूद एयरबेस के लिए आसान काम नहीं है. इसके लिए टैंकर विमानों और दूसरे सहायक ढांचे की जरूरत पड़ती है. यहीं विमानवाहक पोत की अहमियत सामने आती है. एक विमानवाहक पोत समुद्र के बीच एक चलते-फिरते हवाई अड्डे की तरह काम करता है. इसके लिए विध्वंसक पोत, फ्रिगेट, कार्वेट, पनडुब्बियां, फ्लीट टैंकर और दूसरे सहायक पोत भी उतने ही जरूरी हैं. यही जहाज लंबे समय तक अलग-अलग इलाकों में नौसैनिक मौजूदगी बनाए रखने में मदद करते हैं.
विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के अभियानों ने भी नौसैनिक मौजूदगी की अहमियत दिखाई है. 2023 में सूडान में संघर्ष के दौरान चलाए गए ऑपरेशन कावेरी में आईएनएस सुमेधा ने भारतीय नागरिकों को पोर्ट सूडान से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस अभियान के तहत कुल 3,862 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. 2025 में ऑपरेशन सिंधु के दौरान तस्वीर कुछ अलग थी. ईरान में पैदा हुए संकट के बीच भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर सड़क मार्ग और हवाई पुलों का सहारा लेना पड़ा. इन अभियानों से एक अहम सबक मिलता है.
भारत की समुद्री रणनीति पर चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत का भी असर पड़ता है. चीन के पास तीन विमानवाहक पोत और 370 से ज्यादा बैटल-फोर्स जहाज तथा पनडुब्बियां हैं. इसके अलावा जिबूती में उसका विदेशी सैन्य अड्डा भी है. हालांकि भारत के पास भौगोलिक बढ़त है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का जलडमरूमध्य के काफी करीब स्थित हैं. यह इलाका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है. लेकिन केवल भौगोलिक स्थिति किसी देश को समुद्री ताकत नहीं बना देती. इस बढ़त का फायदा उठाने के लिए पर्याप्त युद्धपोत, पनडुब्बियां, समुद्री गश्ती विमान और निगरानी प्रणालियां भी चाहिए.
भारत के पास फिलहाल दो विमानवाहक पोत हैं-आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत. दोनों युद्धपोतों के रखरखाव और समय-समय पर होने वाले रिफिट को देखते हुए एक साथ दो पूरी तरह सक्रिय कैरियर बैटल ग्रुप बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. भारतीय नौसेना 2035 तक करीब 175 जहाजों के बेड़े की दिशा में आगे बढ़ रही है. ऐसे में आईएसी-2 यानी भारत के दूसरे स्वदेशी विमानवाहक पोत का सवाल केवल प्रतिष्ठा का विषय नहीं रह जाता. एक विमानवाहक पोत हो, विध्वंसक हो, फ्रिगेट हो या पनडुब्बी- इनमें से किसी भी बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म को तैयार होने में कई साल लगते हैं. इसलिए आज लिए गए फैसलों का असर आने वाले दशकों में भारत की समुद्री ताकत पर दिखाई देगा.
भारत की इकोनॉमिक लाइफलाइन होर्मुज से बाब-अल-मंदेब और मलक्का तक फैली हुई हैं. इन समुद्री रास्तों पर किसी बड़े संकट का असर भारत के व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और महंगाई तक पहुंच सकता है. इसलिए नौसेना का विस्तार सिर्फ रक्षा बजट बढ़ाने का मामला नहीं है. यह आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और घरेलू जहाज निर्माण उद्योग में निवेश भी है. आने वाले वर्षों में भारत के लिए चुनौती सिर्फ ज्यादा युद्धपोत हासिल करने की नहीं होगी. असली जरूरत ऐसे बेड़े की होगी जो जरूरत पड़ने पर भारत के हितों वाले समुद्री इलाकों में लगातार मौजूद रह सके. क्योंकि समुद्र में मौजूदगी सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं होती-कई बार वही मौजूदगी किसी देश की आर्थिक जीवनरेखा को सुरक्षित रखने का सबसे भरोसेमंद साधन बन जाती है.