भारत कभी अपमान नहीं सहेगा...टैरिफ जंग के बीच पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, ट्रंप को तेल खरीदने के दबाव को लेकर चेतावनी

पूरी दुनिया में ट्रंप के टैरिफ जंग को लेकर हाहाकार मचा है. ट्रंप तो लगातार टैरिफ के नाम पर भारत पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच भारत के जिगरी दोस्त रूस से एक बयान आया है. यह बयान खुद पीएम मोदी के सबसे खास दोस्त पुतिन का है. आएइ जानते हैं आखिर इस बयान में ऐसा क्या है जिसकी धमकी पूरी दुनिया में सुनाई देगी.

पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को मजबूत समर्थन देते हुए कहा कि भारत कभी अपमान नहीं सहेगा. गुरुवार को काला सागर के रिसॉर्ट शहर सोची में वल्दाई चर्चा समूह में बोलते हुए, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की. पुतिन ने कहा, "भारत जैसे देश के लोग राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसलों पर कड़ी नज़र रखेंगे और कभी भी किसी के सामने किसी अपमान की अनुमति नहीं देंगे... मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं; वह खुद कभी इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे".

तेल की बढ़ जाएगी कीमतें, भारत को होगा नुकसान

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार. पुतिन ने कहा, "अगर भारत हमारी ऊर्जा आपूर्ति से इनकार करता है, तो उसे निश्चित नुकसान होगा." उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोप, भारत और चीन से रूसी तेल खरीदना बंद करने का आग्रह करने के बाद आई है, ताकि यूक्रेन में युद्ध के लिए मास्को द्वारा दी जाने वाली धनराशि में कटौती की जा सके. रूसी नेता ने चेतावनी दी कि रूसी ऊर्जा आपूर्ति में कटौती से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच जाएंगी. उन्होंने नई दिल्ली के साथ व्यापार और भुगतान संबंधी मुद्दों को सुलझाने के महत्व पर ज़ोर दिया और कहा कि इस मामले को ब्रिक्स के भीतर या अन्य माध्यमों से सुलझाया जा सकता है.

यूक्रेन जंग पर पुतिन का बड़ा बयान

यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर टिप्पणी करते हुए पुतिन ने कहा, "सभी नाटो देश हमसे लड़ रहे हैं, और वे अब इसे छिपा नहीं रहे हैं. दुर्भाग्य से (यूक्रेन में) प्रशिक्षक मौजूद हैं और वे वास्तव में युद्ध अभियानों में भाग ले रहे हैं. यूरोप में विशेष रूप से एक केंद्र बनाया गया है और यह अनिवार्य रूप से यूक्रेनी सशस्त्र बलों के हर काम में सहायता करता है. यह सूचनाएं प्रदान करता है, अंतरिक्ष से खुफिया जानकारी प्रसारित करता है, और हथियारों की आपूर्ति और प्रशिक्षण देता है."

पुतिन ने यूक्रेन जंग पर किसे दिया धन्यवाद

युद्ध जारी रहने के लिए यूरोप को दोषी ठहराते हुए पुतिन ने कहा कि रूस ब्रिक्स और अरब देशों के शांति प्रयासों के लिए, साथ ही अपने सहयोगी उत्तर कोरिया और बेलारूस के प्रति भी आभारी है. पुतिन की टिप्पणी एक व्यापक संबोधन के दौरान आई है. जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना, यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलों की आपूर्ति और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता पर भी टिप्पणी की.