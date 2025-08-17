तो क्या ट्रंप के टैरिफ से भारत को नहीं मिलेगी राहत? अमेरिकी ट्रेड टीम ने टाल दी भारत की यात्रा

India Us Trade: भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत फिलहाल रुक गई है. अमेरिकी ट्रेड टीम जो अगस्त में भारत आने वाली थी, उसने अपना दौरा टाल दिया है. इसकी वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर 50% तक टैरिफ लगाने का ऐलान माना जा रहा है. इनमें से 25% शुल्क रूस से तेल खरीदने के चलते लगाया गया है. अब बड़ा सवाल है कि क्या इस टकराव के बीच भारत को कोई राहत मिलेगी या फिर दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ जाएंगे.

अगस्त में होनी थी छठे दौर की बातचीत

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर अब तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है. छठे दौर के लिए अमेरिकी टीम का दौरा 25 से 29 अगस्त तक तय था. लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, इस विजिट को दोबारा शेड्यूल किया जाएगा. माना जा रहा था कि इस बैठक में कई अटके हुए मुद्दों पर आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है.

ट्रंप का टैरिफ और पेचीदगियां

राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया फैसले ने दोनों देशों के बीच हालात और जटिल बना दिए हैं. अमेरिका भारत से चाहता है कि वह डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बाजार खोले. लेकिन भारत का साफ कहना है कि किसानों और पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. सरकार का तर्क है कि अमेरिका की यह मांग छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका पर सीधा असर डाल सकती है. ऐसे में भारत ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है.

2030 तक 500 अरब डॉलर का लक्ष्य

हालांकि मौजूदा दौर की बातचीत स्थगित हो गई है, लेकिन दोनों देशों ने आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं. भारत और अमेरिका इस साल के अंत तक BTA का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं. साथ ही दोनों ने 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना कर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने की योजना बनाई है. फिलहाल यह आंकड़ा करीब 191 अरब डॉलर है. यानी, भले ही बातचीत देर से हो, लेकिन भारत-अमेरिका के बीच आर्थिक साझेदारी की राह अभी भी खुली है.