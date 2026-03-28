वॉर के बीच होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे 2 और भारतीय तेल टैंकर, जल्द पहुंचेंगे भारत; इंडियन नेवी कर रही निगरानी

Hormuz Strait Crisis: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते खतरे के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है. पेट्रोलियम उत्पाद लेकर दो व्यापारी जहाज इस अहम समुद्री मार्ग को पार कर रहे हैं और इनके जल्द भारत पहुंचने की उम्मीद है. इससे ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बनी चिंताओं में कमी आई है.

भारतीय नौसेना के युद्धपोत तैनात

जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना (Indian Navy) पूरी तरह अलर्ट मोड में है. फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों में युद्धपोत तैनात किए गए हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं. नौसेना लगातार निगरानी कर रही है ताकि संभावित खतरों को समय रहते टाला जा सके.

खाड़ी में भारतीय जहाज सुरक्षित

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस समय फारस की खाड़ी में भारतीय झंडे वाले करीब 20 जहाज संचालन कर रहे हैं, जिनमें लगभग 540 भारतीय सवार हैं. अच्छी बात ये है कि पिछले 24 घंटों में किसी भी जहाज या नाविक से जुड़ी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है. शिपिंग महानिदेशालय का 24x7 कम्युनिकेशन सेंटर लगातार सक्रिय है. बीते 24 घंटों में सेंटर को 98 कॉल और 335 ईमेल प्राप्त हुए, जिनका तुरंत जवाब दिया गया. इससे साफ है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं.

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विदेश मंत्रालय की रख रहा है नजर

इस बीच आपको बता दें कि मामले पर विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है कि भारत पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार नजर रखे हुए है. अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ संपर्क बनाए रखा जा रहा है, ताकि इस अहम समुद्री मार्ग पर सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सके. हाल ही में 4 भारतीय जहाज, जो एलपीजी लेकर आ रहे थे, सफलतापूर्वक इस मार्ग को पार कर चुके हैं.

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ये घटना दर्शाती है कि भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने में सक्षम है. लगातार तनाव के बावजूद जहाजों का सुरक्षित आवागमन इस बात का संकेत है कि भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ठोस रणनीति अपनाई है. आने वाले दिनों में और जहाजों के इसी मार्ग से आने की संभावना है, जिससे ईंधन संकट की आशंका और कम हो सकती है.