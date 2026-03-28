Advertisement
trendingNow13156632
Hindi Newsदुनियावॉर के बीच होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे 2 और भारतीय तेल टैंकर, जल्द पहुंचेंगे भारत; इंडियन नेवी कर रही निगरानी

वॉर के बीच होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे 2 और भारतीय तेल टैंकर, जल्द पहुंचेंगे भारत; इंडियन नेवी कर रही निगरानी

Indian Navy: होर्मुज स्ट्रेट के तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है. पेट्रोलियम उत्पाद लेकर 2 जहाज सुरक्षित भारत की ओर बढ़ रहे हैं. भारतीय नौसेना पूरी तरह अलर्ट है और खाड़ी क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 28, 2026, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Hormuz Strait Crisis: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते खतरे के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है. पेट्रोलियम उत्पाद लेकर दो व्यापारी जहाज इस अहम समुद्री मार्ग को पार कर रहे हैं और इनके जल्द भारत पहुंचने की उम्मीद है. इससे ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बनी चिंताओं में कमी आई है.

भारतीय नौसेना के युद्धपोत तैनात

जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना (Indian Navy) पूरी तरह अलर्ट मोड में है. फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों में युद्धपोत तैनात किए गए हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं. नौसेना लगातार निगरानी कर रही है ताकि संभावित खतरों को समय रहते टाला जा सके.

खाड़ी में भारतीय जहाज सुरक्षित

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस समय फारस की खाड़ी में भारतीय झंडे वाले करीब 20 जहाज संचालन कर रहे हैं, जिनमें लगभग 540 भारतीय सवार हैं. अच्छी बात ये है कि पिछले 24 घंटों में किसी भी जहाज या नाविक से जुड़ी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है. शिपिंग महानिदेशालय का 24x7 कम्युनिकेशन सेंटर लगातार सक्रिय है. बीते 24 घंटों में सेंटर को 98 कॉल और 335 ईमेल प्राप्त हुए, जिनका तुरंत जवाब दिया गया. इससे साफ है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विदेश मंत्रालय की रख रहा है नजर

इस बीच आपको बता दें कि मामले पर विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है कि भारत पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार नजर रखे हुए है. अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ संपर्क बनाए रखा जा रहा है, ताकि इस अहम समुद्री मार्ग पर सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सके. हाल ही में 4 भारतीय जहाज, जो एलपीजी लेकर आ रहे थे, सफलतापूर्वक इस मार्ग को पार कर चुके हैं. 

ये भी पढ़ें: मोजतबा खामेनेई नहीं तो कौन; ट्रंप बात किससे कर रहे हैं, क्या इस नेता से बैकडोर चल रही बातचीत?

ये घटना दर्शाती है कि भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने में सक्षम है. लगातार तनाव के बावजूद जहाजों का सुरक्षित आवागमन इस बात का संकेत है कि भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ठोस रणनीति अपनाई है. आने वाले दिनों में और जहाजों के इसी मार्ग से आने की संभावना है, जिससे ईंधन संकट की आशंका और कम हो सकती है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Indian Navyhormuz straitUS-Iran War

Trending news

'पहलगाम हमले पर चुप्पी, अब ईरान के लिए चंदा?’, कश्मीरियों पर टी राजा ने कसा तंज
T Raja Singh
'पहलगाम हमले पर चुप्पी, अब ईरान के लिए चंदा?’, कश्मीरियों पर टी राजा ने कसा तंज
Video: शर्म नहीं आती, टेररिस्ट... क्लासरूम में स्टूडेंट पर फूटा प्रोफेसर का गुस्सा
bengaluru news
Video: शर्म नहीं आती, टेररिस्ट... क्लासरूम में स्टूडेंट पर फूटा प्रोफेसर का गुस्सा
फारूक अब्दुल्ला पर हमले से विधानसभा में हंगामा, ज्यूडिशियल जांच की मांग तेज
Farooq Abdullah Attack
फारूक अब्दुल्ला पर हमले से विधानसभा में हंगामा, ज्यूडिशियल जांच की मांग तेज
IGI एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, 161 यात्रियों से भरी Indigo फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग
IGI
IGI एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, 161 यात्रियों से भरी Indigo फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग
केरल चुनाव: किस तरफ झुकेंगे मुस्लिम वोट; क्या BJP बना देगी मुकाबले को त्रिकोणीय जंग
Kerala Elections 2026
केरल चुनाव: किस तरफ झुकेंगे मुस्लिम वोट; क्या BJP बना देगी मुकाबले को त्रिकोणीय जंग
घर में जो चीज मिले... ममता ने महिलाओं से क्या कह दिया, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगाई
West Bengal Election 2026
घर में जो चीज मिले... ममता ने महिलाओं से क्या कह दिया, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगाई
अभी आधा काम हुआ, सिर्फ पर्दा हटाया है... जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले मोदी
Noida International Airport
अभी आधा काम हुआ, सिर्फ पर्दा हटाया है... जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले मोदी
आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से क्या अपील की?
amit shah news
आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से क्या अपील की?
रुपाली चाकणकर का एक और इस्तीफा, छोड़ा इस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद
Rupali Chakankar
रुपाली चाकणकर का एक और इस्तीफा, छोड़ा इस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद
असम में महिलाएं और Gen-Z बनेंगे किंगमेकर? NDA की वापसी का गणित तैयार; सरमा का दांव
Assam Elestion 2026
असम में महिलाएं और Gen-Z बनेंगे किंगमेकर? NDA की वापसी का गणित तैयार; सरमा का दांव