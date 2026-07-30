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नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा तो भारत हुआ अलर्ट, सुनसरी में कर्फ्यू के बाद बिहार सीमा पर SSB का पहरा, ड्रोन से हो रही निगरानी

Impact of Nepal Sunsari Violence on India: नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद वहां पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं. इसे देखते हुए बार्डर से सटे भारत के इलाकों में हाई अलर्टनेस बरती जा रही है. बिहार में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एसएसबी के जवान बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 30, 2026, 04:57 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:19 AM IST
नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा तो भारत हुआ अलर्ट, सुनसरी में कर्फ्यू के बाद बिहार सीमा पर SSB का पहरा, ड्रोन से हो रही निगरानी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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