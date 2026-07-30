/नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा तो भारत हुआ अलर्ट, सुनसरी में कर्फ्यू के बाद बिहार सीमा पर SSB का पहरा, ड्रोन से हो रही निगरानी

India Action Regarding Nepal Sunsari Violence: भारतीय क्षेत्र से सटे हुए नेपाल के सुनसरी जिले के दीवानगंज में दो समुदाय में हुई हिंसक झड़प के बाद नेपाल के कई इलाकों मं हिंसा जारी है. नेपाल सरकार ने इन इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है. इसके बाद से बिहार के अररिया जिले में पुलिस-प्रशासन और एसएसबी की टीमें सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त पेट्रोलिंग कर रही हैं. खुली सीमा के जरिए नेपाल से भारत की तरफ लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है. एसएसबी के जवान ड्रोन कैमरों से हालात की निगरानी कर रहे हैं. असामाजिक तत्व नेपाल से भारत की तरफ भाग कर न आ पाए, इसके लिए फुलकाहा पुलिस के साथ साथ एसएसबी के जवान खुली सीमा से सटे हुए खेतों से लेकर हर पगडंडी पर पैदल गश्त कर रहे हैं.
नेपाल के कोशी प्रांत में आने वाले सुनसरी जिले में धार्मिक झंडे और लाउडस्पीकर (DJ) को लेकर भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद स्थिति अब भी संवेदनशील बनी हुई है. हालांकि सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के कारण स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर जिले के बड़े हिस्सों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू (Curfew) लागू रखा गया है. लोग अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हैं और इलाके में अजीब खौफ पसरा हुआ है.
रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा की शुरुआत देवगंज ग्रामीण नगरपालिका के कप्तानगंज और आसपास के इलाकों से हुई. श्रावण मास के दौरान 'बोलबम' यात्रा (सप्तकोशी नदी की ओर जल चढ़ाने जाने वाली यात्रा) की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं के जुलूस में बज रहे डीजे और धार्मिक झंडे लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच कहासुनी हुई. इसके बाद झड़प हुई और फिर आगजनी शुरू हो गई. दोनों ओर से पथराव हुआ. मौका देखकर उपद्रवियों ने दुकानों और वाहनों में आग लगानी शुरू कर दी.
हालात संभालने के लिए स्थानीय पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े. इसके बाद हवाई फायरिंग की गई. स्थिति बेकाबू होने पर हुई फायरिंग की गई, जिसमें 24 साल के युवक ओम प्रकाश मेहता की मौत हो गई. इस घटना में सुरक्षाकर्मियों सहित 20 से अधिक लोग घायल हो गए. युवक की मौत के बाद लोग और भड़क गए और तनाव आसपास के जिलों में भी फैल गया.
हालात तनावपूर्ण देख नेपाल के जिला प्रशासन ने कप्तानगंज, हरिनगर, भुटहा, इनरुवा नगर पालिका, दुहाबी और पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के रणनीतिक हिस्सों में कर्फ्यू बढ़ा दिया है. इसके साथ ही, 4 से अधिक लोगों के एक जगह जुटने, जुलूस, धरना या जनसभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताई है. साथ ही मृतक के परिजनों को न्याय, घायलों का मुफ्त इलाज और घटना की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया है.
नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल (APF) और स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा गश्त बढ़ा दी है. जगह-जगह फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं. स्थानीय राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ शांति बैठकें की जा रही हैं, जिससे दोनों समुदायों के बीच अविश्वास को कम किया जा सके. सुनसरी से सटे मोरंग जिले में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में डीजे के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है.
असल में नेपाल का सुनसरी जिला भारत के बिहार से सटा हुआ है. बिहार के अररिया/सुपौल जिले का बार्डर नेपाल के सुनसरी जिले से लगता है और यह दोनों देशों के बीच व्यापार व आवागमन का प्रमुख कॉरिडोर है.ऐसे में वहां हुई हिंसा का असर भारत पर भी पड़ सकता है. इस आशंका को देखते हुए सीमा पार से आने-जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी गई है. यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए भारतीय और नेपाली सीमा सुरक्षा बल आपसी तालमेल बनाकर गश्त कर रहे हैं.