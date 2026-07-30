/नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा तो भारत हुआ अलर्ट, सुनसरी में कर्फ्यू के बाद बिहार सीमा पर SSB का पहरा, ड्रोन से हो रही निगरानी

India Action Regarding Nepal Sunsari Violence: भारतीय क्षेत्र से सटे हुए नेपाल के सुनसरी जिले के दीवानगंज में दो समुदाय में हुई हिंसक झड़प के बाद नेपाल के कई इलाकों मं हिंसा जारी है. नेपाल सरकार ने इन इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है. इसके बाद से बिहार के अररिया जिले में पुलिस-प्रशासन और एसएसबी की टीमें सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त पेट्रोलिंग कर रही हैं. खुली सीमा के जरिए नेपाल से भारत की तरफ लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है. एसएसबी के जवान ड्रोन कैमरों से हालात की निगरानी कर रहे हैं. असामाजिक तत्व नेपाल से भारत की तरफ भाग कर न आ पाए, इसके लिए फुलकाहा पुलिस के साथ साथ एसएसबी के जवान खुली सीमा से सटे हुए खेतों से लेकर हर पगडंडी पर पैदल गश्त कर रहे हैं.