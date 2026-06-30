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'चीन को टक्कर देने वाला दुनिया में सिर्फ एक देश...' अमेरिका ने लिया भारत का नाम, ड्रैगन की बढ़ी टेंशन!

India-US Vs China: भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और इंजीनियरिंग टैलेंट को लेकर अमेरिका ने बड़ा भरोसा जताया है. अमेरिकी अधिकारी जैकब हेलबर्ग ने कहा कि वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सेक्टर में चीन को सही मायने में चुनौती देने की क्षमता अगर किसी देश में है, तो वह भारत है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 30, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:27 PM IST
'चीन को टक्कर देने वाला दुनिया में सिर्फ एक देश...' अमेरिका ने लिया भारत का नाम, ड्रैगन की बढ़ी टेंशन!
Image Credit: Ai ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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