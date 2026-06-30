'चीन को टक्कर देने वाला दुनिया में सिर्फ एक देश...' अमेरिका ने लिया भारत का नाम, ड्रैगन की बढ़ी टेंशन!

Jacob Helberg on India: भारत की बढ़ती ताकत का डंका अब दुनिया भर में सुनाई दे रहा है. भारत की बढ़ती ताकत को लेकर अमेरिका ने एक ऐसा बड़ा बयान दिया है जिसने बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक हलचल तेज कर दी है. अमेरिका ने यह मान लिया है कि चीन के आगे अगर कोई देश चट्टान बनकर खड़ा हो सकता है, तो वो सिर्फ भारत है. आखिर अमेरिका को अचानक भारत के इस ताकत का अहसास क्यों हुआ और इस बयान के बाद चीन के सत्ता गलियारों में क्यों हड़कंप मचा है? आइए जानते हैं.
भारत की इंजीनियरिंग पॉवर की तारीफ करते हुए अमेरिकी विदेश विभाग में आर्थिक विकास के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग ने बड़ी बात कह दी है. उन्होंने कहा कि भारत एकलौता ऐसा देश है, जो चीन को टक्कर दे सकता है. विशेषकर अपनी वर्कफोर्स और टैलेंट पूल के मामले में. वॉशिंगटन में नौवें US-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट में मास्टरकार्ड के चीफ गवर्नमेंट अफेयर्स एंड पॉलिसी ऑफिसर टकर फूट से बातचीत करते हुए जैकब हैलबर्ग ने भारत की ताकत को स्वीकार किया है.
अमेरिका के आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण मामलों के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैकब हेलबर्ग ने कहा कि सुरक्षित और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाने के साथ-साथ चीन पर दुनियाभर की निर्भरता कम करने की रणनीति में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है. उनके अनुसार, इन क्षेत्रों में भारत अमेरिका का एक प्रमुख और विश्वसनीय साझेदार बनकर उभर रहा है.
WATCH | Washington DC | At the IX USISPF Leadership Summit 2026, US Under Secretary of State for Economic Growth Jacob Helberg says... India obviously is the only country on earth that fundamentally rivals China with respect to the depth of its engineering workforce and… pic.twitter.com/7aQJeTgoJO
ANI (@ANI) June 29, 2026
हेलबर्ग ने कहा कि वर्तमान ग्लोबल सप्लाई चेन का ढांचा काफी समय तक टिकाऊ नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा क्षेत्रों पर ज्यादा निर्भर है. उनका कहना था कि ऐसी व्यवस्था से सप्लाई बाधित होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए सप्लाई चेन को ज्यादा देशों और अलग-अलग क्षेत्रों में फैलाकर विविधतापूर्ण यानी डाइवर्सिफाई बनाना समय की जरूरत है.
जैकब हेलबर्ग ने कहा कि भारत अमेरिका का एक भरोसेमंद पार्टनर है. उन्होंने कहा कि भारत PAX डिक्लेरेशन पर सबसे पहले साइन करने वाले देशों में शामिल था. साथ ही AI और टेक्नोलॉजी से जुड़े वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने में भी भारत ने बड़ी भूमिका निभाई है. हेलबर्ग के मुताबिक वह फरवरी में भारत में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में शामिल हुए थे, जहां दोनों देशों ने AI के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई और एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया.
जैकब ने कहा कि भारत बहुत दिलचस्प है, इसका एक कारण यह भी है कि हमारे और भारत के मूल्य एक जैसे हैं, साथ ही इंजीनियरिंग वर्कफोर्स और टैलेंट पूल की गहराई के मामले में भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो चीन को सही मायने में टक्कर देता है.
हेलबर्ग ने कहा कि AI पर जारी भारत-अमेरिका के जॉइंट स्टेटमेंट ने आगे चलकर एक बड़े घोषणा-पत्र की नींव रखी, जिस पर बाद में 35 देशों ने एक समिट के दौरान साइन किए. उन्होंने कहा कि भारत कई वजहों से दुनिया के लिए खास है. भारत में मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था, बड़ी संख्या में इंजीनियर, खनिजों की रिफाइनिंग की क्षमता और तेजी से बढ़ता टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मौजूद है. यही खूबियां भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन के लिए एक जरूरी साझेदार बनाती हैं.
हेलबर्ग के अनुसार अमेरिका तकनीकी तरक्की को सहयोगियों के बीच जीरो-सम मुकाबले यानी एक की जीत दूसरे की हार के रूप में नहीं देखना चाहता है. टेक्नोलॉजी सेक्टर में दूसरी कंपनियों की कामयाबी से वॉशिंगटन को कोई खतरा नहीं लगता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एक ऐसा हिस्सा है जो समय के साथ बढ़ती रहती है.
भारत की मिनरल रिफाइनिंग इंडस्ट्री की भी तारीफ करते हुए जैबक ने शुरुआती दौर वाले टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की तरफ भी इशारा किया और कहा कि देश टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन लेयर पर बड़ा योगदान दे रहा है. उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए यह एप्लीकेशन लेयर बहुत जरूरी होगी.