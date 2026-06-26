संकट की घड़ी में मसीहा बना भारत... वेनेजुएला भूकंप पीड़ितों के लिए 2 विमानों में भेजी मदद, चलाया'ऑपरेशन अमिस्ताद'

बता दें कि वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 235 हो गई है, जबकि 4,300 लोग घायल हुए हैं. स्वास्थ्य मंत्री कार्लोस अल्वाराडो ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि घायलों में अधिकतर मामूली चोट वाले लोग हैं, लेकिन कई गंभीर मामलों में सर्जरी की जरूरत है. उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि कुछ लोगों की मौत अस्पताल पहुंचते ही हो गई थी, जबकि बाकियों में अस्पताल पहुंचने से पहले ही जिंदा होने के कोई संकेत नहीं मिले थे. अमेरिका ने भी वेनेजुएला में राहत कार्यों में मदद के लिए अपनी सेना तैनात की है. अमेरिकी विदेश विभाग के आदेश पर, सदर्न कमांड ने एक बड़े मानवीय एयरलिफ्ट ऑपरेशन के लिए C-17 ग्लोबमास्टर और C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं.