संकट की घड़ी में मसीहा बना भारत... वेनेजुएला भूकंप पीड़ितों के लिए 2 विमानों में भेजी मदद, चलाया'ऑपरेशन अमिस्ताद'

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में भूकंप से तबाही मची है. गुरुवार ( 25 जून 2026) को देश के उत्तरी तट के पास आए 7.5 तीव्रता के भूकंप ने राजधानी कराकास समेत कई क्षेत्रों में अफरा तफरी मचाई है. भारत ने भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए 'ऑपरेशन अमिस्ताद' शुरू किया है.
शुक्रवार ( 26 जून 2026) को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस ऑपरेशन की घोषणा की. 'ऑपरेशन अमिस्ताद' के तहत भारतीय वायु सेना के दो C-17 विमान एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री लेकर रवाना हुए हैं.
विदेश मंत्री ने इस ऑपरेशन की घोषणा करते हुए अपने 'X'हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा,'ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू हो गया है. भूकंप के बाद राहत कार्यों में मदद के लिए इंडियन एयर फोर्स के 2 C-17 विमान आज वेनेजुएला के लिए रवाना हुए. इस राहत मिशन में भारतीय सेना की एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा मानवीय सहायता शामिल है. इसमें दवाएं, मेडिकल उपकरण और दो 'भीष्म क्यूब' (BHISHM Cubes) शामिल हैं, जिन्हें आपदा की स्थिति में तेजी से इमरजेंसी मेडिकल सहायता देने के लिए डिजाइन किया गया है.'
Operation Amistad underway!
Two @IAF_MCC C17s took-off today for Venezuela with urgent assistance to support their post-earthquake relief efforts.
The assistance contains an Indian Army @adgpi Field Hospital Unit and over 35 tons of relief supplies, medicines and medical… pic.twitter.com/Dcq8P065tp
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 26, 2026
एस जयशंकर ने आगे कहा,' इस सहायता में भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री, दवाएं और मेडिकल उपकरण शामिल हैं, जिनमें 2 'भीष्म क्यूब' भी हैं.'
पीएम मोदी ने वेनेजुएला की मदद के लिए पेशकश रखी थी, जिसपर वेनेजुएला ने पीएम का आभार भी जताया. भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडस पर लिखा,'वेनेजुएला में आए जबरदस्त भूकंप से हुई तबाही से मुझे गहरा दुख हुआ है. भारत के लोगों की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति और खासकर उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है.' पीएम ने आगे कहा,' हम घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं. भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है.'
Deeply saddened by the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela.
On behalf of the people of India, I extend our heartfelt condolences to the Government and people of Venezuela, especially to the families who have lost their loved ones. We pray for the speedy…
— Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2026
वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत के इस कदम का स्वागत किया. रोड्रिगेज ने कहा,'हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं. मुश्किल समय में हमारे लोगों के बीच सहयोग की भावना के मुताबिक ही भारत ने एकजुटता दिखाई है.'
बता दें कि वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 235 हो गई है, जबकि 4,300 लोग घायल हुए हैं. स्वास्थ्य मंत्री कार्लोस अल्वाराडो ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि घायलों में अधिकतर मामूली चोट वाले लोग हैं, लेकिन कई गंभीर मामलों में सर्जरी की जरूरत है. उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि कुछ लोगों की मौत अस्पताल पहुंचते ही हो गई थी, जबकि बाकियों में अस्पताल पहुंचने से पहले ही जिंदा होने के कोई संकेत नहीं मिले थे. अमेरिका ने भी वेनेजुएला में राहत कार्यों में मदद के लिए अपनी सेना तैनात की है. अमेरिकी विदेश विभाग के आदेश पर, सदर्न कमांड ने एक बड़े मानवीय एयरलिफ्ट ऑपरेशन के लिए C-17 ग्लोबमास्टर और C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं.