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संकट की घड़ी में मसीहा बना भारत... वेनेजुएला भूकंप पीड़ितों के लिए 2 विमानों में भेजी मदद, चलाया'ऑपरेशन अमिस्ताद'

India Medical Supply To Venezuela After Earthquake: वेनेजुएला में भूकंप से मची तबाही को लेकर भारत ने 'ऑपरेशन अमिस्ताद' की घोषणा की है, जिसके तहत भारतीय एयरफोर्स के 2 C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं. इनमें राहत सामग्री ले जाई जा रही है, जिसमें IA पैरा फील्ड हॉस्पिटल, भीष्म क्यूब्स और मेडिकल सप्लाई शामिल हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 26, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:58 PM IST
संकट की घड़ी में मसीहा बना भारत... वेनेजुएला भूकंप पीड़ितों के लिए 2 विमानों में भेजी मदद, चलाया'ऑपरेशन अमिस्ताद'
Image Credit: (X/@DrSJaishankar)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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