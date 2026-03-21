PAK के अलावा, अमेरिका के किस 'दोस्त' को मिली 'होर्मुज' से निकलने की आजादी, जंग के बीच कैसे बदला ईरान का मूड?

Strait of Hormuz: मिडिल ईस्ट का युद्ध चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है. इस बीच ईरान ने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को नियंत्रण में लेकर 'खाड़ी' की जंग का गेम बदल दिया है. होर्मुज जलडमरूमध्य ग्लोबल चर्चा का हॉटस्पॉट बना हुआ है. इस बीच कई कारोबारी जहाज वहां से बेधड़क निकल रहे हैं. तेहरान ने डिप्लोमेटिक चैनलों से बातचीत करके कुछ देशों को सेफ पैसेज दिया, उसमें अमेरिका के मित्र देश जापान के नाम पर ईरान कैसे राजी हुआ, इसे लेकर अटकलों का दौर जारी है. ईरान ने भारत, पाकिस्तान, चीन और जापान के अलावा और किस देश को राहत दी है, आइए आपको वो भी बताते हैं.

तेल-गैस की किल्लत बढ़ी

न्यूज़ एजेंसी क्योडो की रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान टोक्यो के साथ इस बारे में बातचीत कर चुका है. जापान और ईरान दोनों में किसी ने भी इस बारे में आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर जो नाकाबंदी लगाई है, उससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है. इसे बीते कई दशकों में सबसे बुरा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कई देशों में तेल और गैस की किल्लत है और कई देशों में दाम बढ़ गए हैं. मार्च की शुरुआत से ही होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग ट्रैफिक थम गया, क्योंकि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया था.

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ईरान का मूड कैसे बदला?

वो ईरान जो अमेरिका का नाम सुनते ही भड़क जाता है वो अमेरिका के मित्र देश जापान को राहत देने को कैसे राजी हुआ ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है. ईरानी विदेश मंत्री ने जापान की क्योदो न्यूज़ से बातचीत में कहा, 'हमने होर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं किया है. हमारे नजरिए में यह खुला है. यह केवल हमारे दुश्मन जो हम पर हमला कर रहे हैं, उनके जहाजों के लिए बंद है. बाकी देशों के जहाज यहां से गुजर सकते हैं.' ईरान के विदेश मंत्री अराघची का बयान उनके जापानी समकक्ष तोशिमित्सु मोटेगी के साथ उनकी हालिया बातचीत के बाद आया है. अराघची से बातचीत में मोटेगी ने खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में फंसे जापानी जहाजों को लेकर चिंता जताई थी.

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अब तक किन देशों को छूट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत, चीन, पाकिस्तान के अलावा तुर्किए और जापान को ये सुविधा मिल चुकी है. हालांकि अब तक जापान का एक भी ऑयल या गैस टैंकर वहां से नहीं गुजरा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बातचीत फाइनल हो चुकी है. कभी भी इसका ऐलान हो सकता है.

भारत: भारतीय ध्वज लगे कई जहाज सुरक्षित आ चुके हैं. भारत में ईरानी राजदूत मोहम्मद फतहली और शिपिंग मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने अलग-अलग इसकी पुष्टि की है.

पाकिस्तान: ईरान ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान को भी होर्मुज से गुजरने की इजाजत दी है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी ऑयल टैंकर 15 मार्च को कराची पोर्ट जाने के लिए ईरानी जल सीमा से सुरक्षित निकला और पाकिस्तान जाने के लिए पूरब की ओर मुड़ गया.

चीन: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में चीन के झंडे वाले जहाजों पर हमला करने से काफी हद तक परहेज किया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के लिए AIS ब्रॉडकास्ट करने वाले दर्जनों जहाजों को वॉटरवे से गुजरने की इजाजत दी गई है.

तुर्किए: तुर्किए के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अब्दुल कादिर ने हाल ही में कहा था कि तेहरान से इजाजत मिलने के बाद, ईरान की जल सीमा में इंतजार कर रहे तुर्किए के झंडे वाले जहाज को होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने की हरी झंडी दे दी गई.

जापान: हालांकि अभी तक कोई भी जापानी जहाज होर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरा है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान अपने जहाजों को ले जाने के लिए जापान को अपनी समुद्री सीमा का इस्तेमाल करने की इजाजत देने को तैयार है.

जापान के अलावा अमेरिका का एक और करीबी सहयोगी देश दक्षिण कोरिया भी ईरान की ओर उम्मीद भरी निगाहों से टकटकी लगाए देख रहा है.

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