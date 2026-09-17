/भारतीय युद्धपोत टक्कर मामले में भारत ने लगाई क्लास, पकिस्तान ने 9 घंटे बाद किया रिएक्ट; मुनीर के मुल्क ने पुराना राग अलापा

अरब सागर में एक भारतीय युद्धपोत को पाकिस्तान के जहाज ने टक्कर मार दी. इस घटना में भारतीय युद्धपोत को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तानी पीएनएस हुनैन जहाज को नुकसान पहुंचा है और उसे बंदरगाह पर भेज दिया गया है, जहां पर उसकी मरम्मत होगी. घटना के बाद भारत ने एक्शन लिया और दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के चार्ज डी'अफेयर्स, साद वारैच तलब किया और इस घटना पर जवाब मांगा.
इसके कुछ घंटों पर बाद पाकिस्तान का रिएक्शन आया है. ऐसा लग रहा है, मानो पाकिस्तान ने पहले झूठी कहानियां गढ़ीं और फिर बिना तथ्यों के एक बयान जारी कर दिया. भारत की ओर से नई दिल्ली में पाकिस्तानी राजनयिक को तलब करने के 9 घंटे बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया. इसके अलावा उन्होंने भी इस्लामाबाद में भारत के राजनयिक को तलब किया और इस संबंध में जवाब मांगा.
बता दें कि यह घटना 15 सितंबर (मंगलवार) की शाम उत्तरी अरब सागर में हुई. भारत के विदेष मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तानी नौसेना का एक जहाज भारतीय युद्धपोत से जा टकराया. MEA के अनुसार, पाकिस्तानी जहाज काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था. उसने समुद्र में असुरक्षित तरीके से दिशा भी बदल ली. इस कारण ही दोनों जहाजों पर टक्कर हो गई. हालांकि, इस टक्कर में भारतीय युद्धपोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.
इस घटना के तुरंत बाद भारत ने एक्शन लिया और बुधवार (16 सितंबर) को नई दिल्ली में पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के व्यवहार को अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर बताया. भारत ने स्पष्ट कहा कि यह घटना अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई.
9 hours after India confirmed Pakistan Navy Ship colliding with Indian Warship, Pakistan finally confirms the incident & puts own claims of the events. pic.twitter.com/ksborXjdtT
— Sidhant Sibal (@sidhant) September 16, 2026
भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में 1991 के द्विपक्षीय समझौते का हवाला भी दिया गया. बता दें कि इस समझौते में दोनों देशों की सैन्य गतिविधियों और समुद्री अभियानों से जुड़ी सूचनाओं और सावधानियों का भी प्रवाधान है. भारत ने स्पष्ट किया कि समुद्र में दोनों देशों की सैन्य इकाइयों को इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए तय नियमों का पालन करना चाहिए. भारत की ओर से इस्लामाबाद में अपने चार्ज'डी अफेयर्स को भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने इस मुद्दे पर विरोध जताने का निर्देश दिया.
हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि उलटा इस्लामाबाद में भारत के राजनयिक को तलब किया. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाज पर उकसावे वाले एक्शन का आरोप लगा दिया. हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार के आरोप लगाए गए हों.
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि उनकी नौसेना SEASPARK-26 नाम का द्विवार्षिक अभ्यास कर रही थी. इसी दौरान भारतीय युद्धपोत उनके जहाज के समीप आ गया. पाकिस्तना का आरोप है कि भारतीय जहाज ने खतरनाक तरीके से दिशा बदल ली. इसी कारण दोनों जहाजों के बीच संपर्क हो गया. कुल मिलाकर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक कहानी गढ़ दी.