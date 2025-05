'भारत ने PAK के गले में डाली लंबी रस्सी, धीरे-धीरे कस रहा फंदा', अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने बताई भारत की रणनीति; कैसे देगा मुनीर को सजा

Amrullah Saleh on Operation Sindoor: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने मंगलवार आधी रात को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर मिसाइलों और बमों से स्ट्राइक कर उसे बड़ी चोट दे दी है. ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर की बहन और बहनोई समेत 14 लोग भी मारे गए. उसके बाद पाकिस्तान ने पलटवार की धमकी तो दी है लेकिन वह अब तक कुछ कर नहीं पाया है. भारत ने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी है कि अगर उसने जवाबी हमला किया तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी. भारत की इस सैन्य रणनीति को अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने लंबी रस्सी की रणनीति बताया है. सालेह ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को एक झटके में मारने के बजाय उसके गले में लंबी रस्सी बांध दी है, जिसका फंदा वह धीरे-धीरे करके कस रहा है.

'भारत ने कस दी रस्सी की पहली गांठ'

एक्स पर जारी पोस्ट में अमरुल्लाह सालेह ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई साहसिक, अभूतपूर्व और अपने वादे के मुताबिक थी. उसने पाकिस्तान के गले में लंबी रस्सी का फंदा डाल दिया है. उस फंदे में 9 गांठें हैं, जिन्हें वह एक-एक करके कस रहा है. फिलहाल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पहला फंदा टाइट कर दिया है.

'भारत का एक्शन साहसी, स्पष्ट हमला'

सालेह ने आगे लिखा, मुझे यह हैरान करने वाला लगता है कि पाकिस्तान इसे बुजदिलों वाला हमला कहता है. जबकि यह शब्द पाकिस्तान के उन कायरतापूर्ण आतंकी हमलों, आत्मघाती बम विस्फोटों और दुर्भावनापूर्ण एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

India's retaliation was bold, unprecedented, and true to its promise, tightening the rope by nine knots. It still seems a long rope strategy - as it targetted the "veritable arm" first.

I find it puzzling that Pakistan labels it a "Buzdelana" (cowardly - goat-hearted)… https://t.co/XWB93T5bk8

— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) May 7, 2025