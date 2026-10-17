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'इसीलिए खत्म हो रही UN की विश्वसनीयता', विरोध-प्रदर्शनों को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र को दिखाया आईना; इन दावों पर खड़े किए सवाल

भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि सुनी-सुनाई बातों और बिना पुष्टि वाली रिपोर्टों के कारण ही संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता कम हो रही है. भारत ने विशेष प्रतिवेदक जीना रोमेरा की रिपोर्ट को खारिज किया और कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स बिना किसी तथ्य की होती हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Oct 17, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Oct 17, 2026, 09:32 AM IST
'इसीलिए खत्म हो रही UN की विश्वसनीयता', विरोध-प्रदर्शनों को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र को दिखाया आईना; इन दावों पर खड़े किए सवाल

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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