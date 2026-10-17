'इसीलिए खत्म हो रही UN की विश्वसनीयता', विरोध-प्रदर्शनों को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र को दिखाया आईना; इन दावों पर खड़े किए सवाल

भारत ने संयुक्त राष्ट्र की कम हो रही विश्वसनियता पर चिंता जाहिर की है. भारत ने यह बताया कि बिना किसी पुष्टि और सुनी सुनाई बातों पर आधारित मनमानी रिपोर्ट के कारण ही संयुक्त राष्ट्र से दुनिया के देशों की विश्नसनियता समाप्त हो रही है. भारत ने इस दौरान 'शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता' की निगरानी करने वाले अधिकारी की एक रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया.
दरअसल, संयुक्त राष्ट्र महासभा की थर्ड कमेटी की न्यूयॉर्क में हुई बैठक में भारत के राजनयिक अनुज स्वरूप ने शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक जीना रोमेरो की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई. उनकी ओर से कहा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के खिलाफ गुमनाम और अप्रमाणित आरोपों के आधर पर लगाए गए व्यापक आरोपों के कोई सबूत मौजूद नहीं हैं.
भारत का पक्ष रखते हुए अनुज स्वरूप ने कहा कि इस प्रकार की मनमानी रिपोर्टिंग के कारण संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़ी संस्थाओं की विश्वसनीयता कम हो रही है. उन्होंने कहा कि यह सुनी-सुनाई बातों को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का रूप देने जैसा है. यही कारण है भारत का प्रतिनिधि मंडल इसको खारिज करता है.
बता दें कि विशेष प्रतिवेदक जीना रोमेरा की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के कुछ युवाओं ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य न्याय जैसे विषयों पर बात करने के कारण उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था. सबसे खास बात है कि इस रिपोर्ट में इस दावे के आधार पर केवल एक सबमिशन बताया गया था और स्रोत की कोई स्पष्ट जानकारी का विवरण भी नहीं दिया गया.
इस मुद्दे पर स्वरूप की ओर से कहा गया कि जब कोई पदाधिकारी गुमनास सूचनाओं के आधार पर 1.4 अरब लोगों के बारे में एक सामान्य निष्कर्स निकालता है, तो वह अपनी जिम्मेदारी के साथ न्याय नहीं कर पाता है. बता दें कि यह एक हफ्ते में दूसरा मौका है, जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
इससे पहले बुधवार को भी अनुज स्वरूप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चयुक्त वोल्कर तुर्क पर अलग-अलग मामलों में भिन्न मानदंज अपनाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि भारत के पड़ोसी देशों और पश्चिमी देशों में प्रदर्शन पर हुई हिंसक कार्रवाईयों का कई बार रिपोर्टों में जिक्र नहीं किया जाता है. स्वरूप की ओर से कहा गया था कि ऐसे दोहरे मानदंड लोगों का भरोसा कम करते हैं.
शुक्रवार को रिपोर्ट की आलोचना करते हुए स्वरूप की ओर से कहा गया कि सबसे दिलचस्प बात है कि उसी रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि भारत के युवाओं ने एक व्यग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया. ऐसे में उन्होंने सवाल किया कि किस दमनकारी देश में कोई व्यंग्यात्मक युवा पार्टी सरकार से सवाल पूछ सकती है, राजधानी तक मार्च कर सकती है और फिर देश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर बातचीत कर सकती है? माना जा रहा है कि यह टिप्पणी सीजेपी के संदर्भ में थी.
अनुज स्वरूप ने बताया कि भारत लोकतंत्र के काम करने करने का सबसे बड़ा उदाहरण था, जब सार्वजनिक परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के साथ रचनात्मक तरीके से बातचीत की और कुछ हफ्तों के भीतर संसद ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में संशोधन कर दिया.
स्वरूप के मुताबिक, नए बदलावों में पेपर लीक के मामलों में सजा बढ़ाई गई, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए और परीक्षा धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए राज्यों में विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों की व्यवस्था की गई. (इनपुट-आईएएनएस)