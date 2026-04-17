बेगुनाहों को खतरे में डालना मंजूर नहीं... UN में गूंजी भारत की आवाज, US-ईरान से की ये अपील

United Nations: मिडिल ईस्ट में जंग भले ही थम गई हो लेकिन अब भी हालात अस्थिर हैं. होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से यहां से तेल टैंकर नहीं गुजर पा रहे हैं. मिडिल ईस्ट का ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में भी गूंजा, यहां पर भारत के रिप्रेजेंटेटिव पर्वतनेनी हरीश ने लड़ाई शुरू होने के बाद से भारत ने गहरी चिंता जताई थी और सभी देशों से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की थी.

नाविकों की जान जाना है दुख की बात

आगे कहा कि हमने सभी देशों से बातचीत और डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने और तनाव कम करने, और असल मुद्दों को सुलझाने की अपील की है. हमने सभी देशों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करने की भी अपील की है. भारत ने इस बात पर दुख जताया है कि इस लड़ाई में कमर्शियल शिपिंग को मिलिट्री हमलों का निशाना बनाया गया. लड़ाई के दौरान जहाजों पर सवार भारतीय नाविकों की जानें गईं, जो दुख की बात है.

बेगुनाहों को खतरे में डालना मंजूर नहीं

आगे कहा कि हम दोहराते हैं कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और बेगुनाह आम लोगों को खतरे में डालना, या होर्मुज स्ट्रेट में नेविगेशन और कॉमर्स की आजादी में रुकावट डालना मंजूर नहीं है. इस बारे में इंटरनेशनल कानून का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए. हम जोर देकर अपील करते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट के जरिए नेविगेशन और ग्लोबल कॉमर्स की सुरक्षित और बिना रुकावट की आजादी को फिर से शुरू किया जाए.

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मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात

अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के लिए सीजफायर हुआ है, दोनों के बीच दूसरे चरण की वार्ता भी जल्द हो सकती है. इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान और इजरायल के बीच सीजफायर की घोषणा की है. दोनों देशों के बीच 10 दिन के सीजफायर पर सहमति बनी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने लिखा कि अभी-अभी मेरी लेबनान के बहुत सम्मानित राष्ट्रपति जोसेफ़ आउन और इज़रायल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई. इन दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि अपने देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए, वे औपचारिक रूप से शाम 5 बजे EST पर 10 दिनों का सीजफायर (युद्धविराम) शुरू करेंगे.