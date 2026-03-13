होर्मुज बंद, भारत ने बदला तेल का रास्ता… सऊदी-UAE पाइपलाइन से सप्लाई, फिर भी संकट बरकरार

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर भी साफ दिखाई देने लगा है. इस पूरे इलाके में बढ़ते तनाव के की वजह से दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक होर्मुज स्टेट पिछले दस दिनों से ज्यादा समय से बंद पड़ा है. इस मार्ग के बंद होने से कई देशों की तरह भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी दबाव बढ़ गया है. स्थिति को देखते हुए भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने तेल आयात के लिए वैकल्पिक रास्तों की तलाश तेज कर दी है. अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की पाइपलाइनों के जरिए कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है, ताकि होर्मुज स्टेट के बंद रहने से पैदा हुई कमी को पूरा किया जा सके.

दरअसल, 28 फरवरी से पहले भारत की लगभग 50 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति इसी संकरे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से होकर गुजरती थी. लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर पूर्व नियोजित हमले कर दिए. इस हमले के बाद शुरू हुआ संघर्ष धीरे-धीरे पूरे मिडिल ईस्ट सहित अन्य देशों में फैल गया, जिससे पूरे क्षेत्र की समुद्री आवाजाही प्रभावित हो गई और पूरे मिडिल ईस्ट से दुनिया के देशों में समुद्री रास्ते जाने वाले क्रूड ऑयल की सप्लाई भी प्रभावित हो गई. युद्ध के कारण होर्मुज स्टेट का बंद होना ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए भी बड़ी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि यह मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त तेल परिवहन रास्तों में से एक माना जाता है। ऐसे में भारत समेत कई देश अब वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों के सहारे अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं.

बदल दिया गया क्रूड ऑयल का रूट

सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी अरामको की करीब 1,200 किलोमीटर लंबी पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन इस समय अहम भूमिका निभा रही है. यह पाइपलाइन अब्कैक से लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक जाती है और हर दिन करीब 50 लाख बैरल तेल पहुंचाने की क्षमता रखती है. खास बात यह है कि यह मार्ग होर्मुज स्टेट को बाईपास करता है, जिससे तेल निर्यात बिना रुकावट जारी रह सके. इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) की 360 किलोमीटर लंबी हबशान-फुजैराह पाइपलाइन भी महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आई है. यह पाइपलाइन सीधे ओमान की खाड़ी तक तेल पहुंचाती है और प्रतिदिन करीब 15 लाख बैरल तेल भेजने में सक्षम है.

होर्मुज से थमी तेल टैंकरों की आवाजाही

क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के कारण होर्मुज से गुजरने वाले ऊर्जा निर्यात पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है. ऐसे में इन दोनों पाइपलाइनों को पूरी क्षमता के साथ चलाया जा रहा है, ताकि तेल की आपूर्ति प्रभावित न हो और वैश्विक बाजार में ऊर्जा संकट की स्थिति न बने. डेटा और कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म केप्लर की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा हालात के कारण होर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग पूरी तरह थम गई है. पहले जहां इस रास्ते से बड़ी संख्या में जहाज गुजरते थे, वहीं अब वहां गतिविधि लगभग शून्य के बराबर रह गई है.

ट्रैफिक बढ़ाए जाने के बाद भी नहीं हो पा रही पूर्ति

रिपोर्ट के मुताबिक, तेल सप्लाई को जारी रखने के लिए अब फुजैराह (यूएई) और सऊदी अरब के यानबू मार्ग का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा दिया गया है. इन दोनों रास्तों पर टैंकरों की आवाजाही रिकॉर्ड क्षमता तक पहुंच चुकी है, यानी उपलब्ध संसाधनों का लगभग पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इन वैकल्पिक मार्गों से पूरी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है. केप्लर में रिफाइनिंग और मॉडलिंग के प्रमुख रिसर्च एनालिस्ट सुमित रिटोलिया के अनुसार, भले ही फुजैराह और यानबू मार्गों पर ट्रैफिक बढ़ाया गया हो, लेकिन होर्मुज से होने वाली शिपमेंट की भरपाई पूरी तरह करना अभी संभव नहीं है.

उनका कहना है कि अगर स्थिति लंबे समय तक ऐसी ही बनी रहती है, तो इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है।

होर्मुज के रास्ते भारत डेली 2.5-2.7 मिलियन पाउंड तेल आयात करता था

सऊदी अरब ने भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति के तरीके में अहम बदलाव किया है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस महीने सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर स्थित यानबू बंदरगाह से भारत के लिए कच्चे तेल की लोडिंग बढ़कर लगभग 88 लाख बैरल तक पहुंच गई है. इससे पहले के महीनों में इस रूट से भारत के लिए कोई शिपमेंट नहीं हुई थी. ट्रैकिंग फर्म केप्लर (Kpler) के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल महीने के लिए भी करीब 42 लाख बैरल कच्चे तेल की लोडिंग निर्धारित की गई है. हालांकि अंतिम गंतव्य की पुष्टि होने के बाद इन आंकड़ों में बदलाव संभव है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस रणनीति से सऊदी अरब संभावित भू-राजनीतिक जोखिमों से बचते हुए तेल की आपूर्ति को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाने की कोशिश कर रहा है. भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए भी यह कदम आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है.

लगातार घट रहा है तेल का निर्यात

पहले भारत आने वाले अधिकांश कच्चे तेल की लोडिंग पूर्वी तट से होती थी, लेकिन अब यानबू तट से इसकी मात्रा बढ़ रही है. बताया जा रहा है कि भारतीय रिफाइनर पश्चिम अफ्रीका जैसे अन्य क्षेत्रों से भी अधिक मात्रा में तेल मंगवा रहे हैं. केप्लर के आंकड़ों के अनुसार, फुजैराह पाइपलाइन के माध्यम से भारत को कच्चे तेल का निर्यात मार्च में अब तक 43 लाख बैरल तक पहुंच गया है, जबकि फरवरी में यह 53 लाख बैरल था. विश्लेषकों का मानना ​​है कि फुजैराह से निर्यात की मात्रा में वृद्धि होगी, लेकिन निगरानी करना अभी भी मुश्किल है. वहीं कुछ टैंकर होर्मुज के निकट होने के कारण अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए ट्रांसपोंडर बंद कर रहे होंगे.

भारत ने 10 लाख टन गैस के लिए किया इंतजाम

सरकारी सूत्रों ने यानबू और फुजैराह के रास्ते गैस की आवक की पुष्टि की. उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने लगभग 10 लाख टन गैस ले जाने के लिए 20 बड़े गैस वाहक (वीएलजीसी) हासिल किए हैं, जो मुख्य रूप से अमेरिका से मंगाई जाएगी. यह आपूर्ति यानबू और फुजैराह के रास्ते पहुंचेगी. केप्लर के वरिष्ठ कच्चे तेल विश्लेषक मुयु जू ने कहा, 'शिपिंग गतिविधि से पता चलता है कि अधिकांश जहाज मालिक होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए अनिच्छुक हैं, हाल के दिनों में केवल कुछ ही जहाज मध्य पूर्व की खाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं.'

खाड़ी के देशों में बढ़ रहा है दबाव

खाड़ी के उत्पादकों पर भंडारण का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे टैंकरों की उपलब्धता सीमित रहने के कारण उत्पादन में और कटौती या कुओं को बंद करने की संभावना बढ़ रही है. हालांकि, वैकल्पिक मार्ग मददगार साबित हो रहे हैं, लेकिन उनकी क्षमता अभी भी अपर्याप्त है. उन्होंने कहा कि फुजैराह और यानबू में रिकॉर्ड लोडिंग के बावजूद, पश्चिम एशियाई निर्यात अभी भी सामान्य स्तर के लगभग एक तिहाई पर है. केप्लर का अनुमान है कि होर्मुज के फिर से खुलने की संभावना कम होने के कारण एशियाई रिफाइनर अटलांटिक बेसिन से लंबी दूरी के कार्गो की खरीद बढ़ा देंगे.

ईरान होर्मुज में बिछा रहा है बारूदी सुरंग! ट्रंप ने दी चेतावनी

ईरान द्वारा होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने के प्रयास की खबरें आ रही हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना ने 10 मार्च को एक बयान में कहा कि होर्मुज के पास ईरान के 16 बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों को नष्ट कर दिया गया है. वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान द्वारा होर्मुज में बिछाई गई किसी भी बारूदी सुरंग को तुरंत हटाया जाना चाहिए. होर्मुज के बंद होने के कारण मध्य पूर्व में कच्चे तेल और कंडेनसेट की आपूर्ति में 5 एमबीडी तक की कमी हो गई है और केप्लर का अनुमान है कि यदि जहाज गुजरने में असमर्थ रहे तो मार्च के अंत तक यह कमी बढ़कर 8 एमबीडी तक पहुंच जाएगी. एसएंडपी ग्लोबल कमोडिटीज एट सी द्वारा 9 मार्च को एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है, जो 28 फरवरी को 91 जहाजों से घटकर 8 मार्च को केवल चार रह गई है.