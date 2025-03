USCIRF खुद एक चिंता का विषय... भारत ने RAW को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट पर सुनाया

India on USCIRF Report: अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने हाल ही में भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव को लेकर सालाना रिपोर्ट जारी की थी. रिपोर्ट में आयोग ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ (RAW) पर हत्या की साजिशों में कथित भूमिका को लेकर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी. अब इस पर भारत सरकार ने जवाब दिया है. भारत ने बुधवार को USCIRF की रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे 'पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित' बताया. विदेश मंत्रालय (MEA) ने रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए कहा कि आयोग को 'चिंता का विषय' घोषित किया जाना चाहिए.

MEA Official Spokesperson, Randhir Jaiswal says, "We have seen the recently released 2025 Annual Report of the U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), which once again continues its pattern of issuing biased and politically motivated assessments. The USCIRF's… pic.twitter.com/8YwKk9yEtp

